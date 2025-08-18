تأكد من عدم التغاضي عن متجر التوفير لجميع مستلزمات DIY الخاصة بك

عادةً ما لا يكون Diyers ومحبي الحرفية من النوع الذي يعود إلى Gatekeep ، لذلك فليس من المستغرب أنهم يعرفون كل أفضل المواقع لجمع إمدادات الحرف اليدوية. في حين أن متاجر مثل Hobby Lobby و Michaels هي أماكن واضحة للبدء ، فقد تضيع تلك الأموال التي تم الحصول عليها بشق الأنفس على العناصر الجديدة التي يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر. اتضح أن متاجر التوفير المحلية الخاصة بك هي كنز من مستلزمات الحرف ، وقد تسجل بسهولة مجموعة كاملة من العناصر بسعر أداة جديدة واحدة فقط. عندما تبحث عن العناصر الراقية القيمة في متجر التوفير ، تحقق من الرفوف والأرفف عن كل شيء من مدافع الغراء إلى كتل الحرف الخشبية أو مواد الخياطة أو أي شيء آخر تحتاجه.
تأكد من التوجه إلى أرفف الأواني والعناصر المتنوعة في متاجرك المحلية المستعملة ، حيث من المحتمل أن تجد الكثير. على الرغم من أن المخزون سيختلف حسب الموقع ، في كثير من الأحيان ، يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف النسيج والغزل والسلسلة ، وكذلك المفاتيح في الأقسام المعلقة. على الرفوف ، قد تصادف عناصر مثل الخرز والسلسلة وحتى أكياس اللوازم المدرسية ، والتي تشمل أحيانًا مقصًا وورقًا خردة وحكامًا – وكلها مفيدة لمشاريع DIY.
لوازم DIY للبحث عنها في متجر التوفير
أدوات التبادلية مثل مدافع الغراء ، والحياكة ، والحاويات لعقد كل شيء يمكن أن توفر لك الكثير من المال. قد تعطل آلة الخياطة ، إذا كنت محظوظًا. لا تنسى أن هناك العديد من الطرق لإعادة استخدام الأطواق التطريز حول منزلك – لذا تأكد من الاستيلاء على عدد قليل إذا صادفتها. أثناء تواجدك فيه ، تراقب الزخارف مثل بوم بومز والشرائط ، وكل ذلك سيكون في متناول يدي إذا كنت ترغب في ترقية وسائد غرفة نومك أو غيرها من عناصر النسيج دون أن تهب ميزانيتك. أوه ، وإذا كنت من المعجبين بتلك الحرف الشموع التي تتجه دائمًا ، فإن شموع مدببة أو عمود تعني أنك لن تضطر إلى شرائها جديدة وتشعر بالسوء تجاه الرسم أو ذوبانها لصنع شيء آخر.
ليس فقط الإمدادات الحرفية القياسية التي يمكنك العثور عليها في متاجر التوفير. العناصر العشوائية مثل حاملي الشموع والصواني والأواني الزجاجية والأرفف جميعها تصنع إمدادات DIY رائعة في جميع أنحاء المنزل. المجوهرات هي قسم آخر يستحق العناء ، حيث يمكنك اكتشاف الأحجار الكريمة أو الخيوط التي يمكنك استخدامها أثناء الصياغة. الكتب القديمة متعددة الاستخدامات: يمكن إعادة استخدامها في ورق الخردة ، في حين يمكن قطع الكتب المصورة للمطبوعات أو مشاريع التفسير. وينطبق الشيء نفسه على عبوات من المناديل ، والتي تكون مفيدة عند تفككها أيضًا. اعتمادًا على متجرك ومستلزماته ، قد تسجل لوحات من اللوحات غير المستخدمة ومواد سجل القصاصات – ولكن لا تتجاهل اللوحات التي يمكنك تحويلها إلى ديكور جدار DIY الفيروسي الذي كنت ترغب في إعادة إنشائه!