تأكد من عدم التغاضي عن متجر التوفير لجميع مستلزمات DIY الخاصة بك

عادةً ما لا يكون Diyers ومحبي الحرفية من النوع الذي يعود إلى Gatekeep ، لذلك فليس من المستغرب أنهم يعرفون كل أفضل المواقع لجمع إمدادات الحرف اليدوية. في حين أن متاجر مثل Hobby Lobby و Michaels هي أماكن واضحة للبدء ، فقد تضيع تلك الأموال التي تم الحصول عليها بشق الأنفس على العناصر الجديدة التي يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر. اتضح أن متاجر التوفير المحلية الخاصة بك هي كنز من مستلزمات الحرف ، وقد تسجل بسهولة مجموعة كاملة من العناصر بسعر أداة جديدة واحدة فقط. عندما تبحث عن العناصر الراقية القيمة في متجر التوفير ، تحقق من الرفوف والأرفف عن كل شيء من مدافع الغراء إلى كتل الحرف الخشبية أو مواد الخياطة أو أي شيء آخر تحتاجه.

تأكد من التوجه إلى أرفف الأواني والعناصر المتنوعة في متاجرك المحلية المستعملة ، حيث من المحتمل أن تجد الكثير. على الرغم من أن المخزون سيختلف حسب الموقع ، في كثير من الأحيان ، يجب أن تكون قادرًا على اكتشاف النسيج والغزل والسلسلة ، وكذلك المفاتيح في الأقسام المعلقة. على الرفوف ، قد تصادف عناصر مثل الخرز والسلسلة وحتى أكياس اللوازم المدرسية ، والتي تشمل أحيانًا مقصًا وورقًا خردة وحكامًا – وكلها مفيدة لمشاريع DIY.