تأهلت الجزائر والنمسا إلى دور خروج المغلوب في كأس العالم بعد نهاية مثيرة

كانساس سيتي ، ميزوري – تعادلت النمسا والجزائر بشكل مثير 3-3 ليلة السبت فيما كان بمثابة نتيجة الفوز في نهائيات دور المجموعات لكأس العالم ، مما سمح لكليهما بالتقدم إلى دور خروج المغلوب مع إقصاء إيران من البطولة.

وتعادلت المباراة بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة، وبدت الجزائر وكأنها تكتفي بانتهاء الوقت، عندما سجل رياض محرز هدفه الثاني قبل حوالي دقيقة من نهاية الوقت بدل الضائع. وضع ذلك النمسا على وشك الإقصاء، لكن ساسا كالايدزيتش سجل هدف التعادل برأسه بعد لحظات وأنقذ آمال فريق داس في كأس العالم.

كما سجل ماركو أرناوتوفيتش ومارسيل سابيتسر هدفين لصالح النمسا التي احتلت المركز الثاني خلف الأرجنتين في المجموعة العاشرة لتتأهل لأول مرة منذ 1982. وستكون مكافأتها مواجهة إسبانيا بطلة أوروبا يوم الخميس في لوس أنجلوس.

كما سجل رفيق بلغالي هدفا للثعالب التي أصبحت تاسع الفرق الإفريقية التي تتأهل من بين 10 فرق. لقد احتلوا المركز الثالث في المجموعة لكنهم سيحصلون على مباراة أسهل في دور الـ 32 مع سويسرا مساء الخميس في فانكوفر، كولومبيا البريطانية.

كانت إيران ستتقدم كواحدة من أفضل ثمانية فرق في المركز الثالث لو فازت النمسا أو الجزائر. لكن عندما سجل كالايدزيتش هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعادل المباراة للمرة الأخيرة، كان ذلك يعني إقصاء المنتخب الإيراني بطريقة مفجعة.

شهدت أول ثلاث مباريات في كأس العالم على ملعب أروهيد، غمرة المياه على ملعب فريق كانساس سيتي تشيفز باللون الأزرق الفاتح للأرجنتين، والأصفر للإكوادور، والبرتقالي المميز لهولندا. لكن في المباراة النهائية للمجموعة في مدينة كانساس سيتي، استكمل فريق النمسا الأخضر والأحمر بآلاف من السكان المحليين الذين كانوا سعداء بالحصول على تذكرة أقل تكلفة لكأس العالم.

ويبدو أن العديد من هؤلاء السكان المحليين يشجعون الجزائر، التي جعلت قاعدتها التدريبية في مدينة لورانس القريبة بولاية كانساس، وأقامت صداقة فريدة من نوعها مع هذه المدينة الجامعية الصغيرة التي تضم جامعة كانساس.

قليل من هؤلاء المشجعين الجدد لثعالب الصحراء ربما يعرفون عن “عار خيخون”.

ومع ذلك، كان مشجعو الجزائر منذ فترة طويلة ينتظرون 44 عامًا من أجل الانتقام من كأس العالم. في بطولة 1982، يبدو أن النمسا وألمانيا الغربية توقفتا عن اللعب بعد أن تقدمت الأخيرة 1-0، لأن هذه النتيجة ضمنت تأهل كل منهما على حساب الجزائر، التي احتجت لدى الفيفا دون جدوى وتم إقصائها من كأس العالم.

كان البعض يشعر بالفضول بشأن ما إذا كان الملعب الموسع المكون من 48 فريقًا سيؤدي إلى “وصمة عار مدينة كانساس سيتي”، لأن كلا الفريقين كانا يعلمان منذ بداية المباراة أن التعادل سيرسلهما إلى التأهل. وبدلاً من ذلك، استمتع الجمهور البالغ عدده 69.045 متفرجًا بمباراة مثيرة استمرت لأكثر من 90 دقيقة.

أحرزت النمسا الهدف الأول عندما نفذ أرناوتوفيتش توقيته بشكل مثالي بين قلبي دفاع الجزائر، ووجد نفسه واحداً لواحد مع حارس المرمى أسامة بنبوت، وتغلب على تعثره ليسجل هدفه رقم 49 في مسيرته مع منتخب بلاده.

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وردت الجزائر قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة بلغالي بقدمه اليسرى تغلبت بسهولة على حارس النمسا ألكسندر شلاجر.

استمرت الوتيرة المحمومة في الشوط الثاني في ليلة حارة في مدينة كانساس سيتي.

لم يكتف النمساوي كونراد لايمر بالتعادل 1-1، فأرسل تمريرة حادة عبر الملعب أنهىها سابيتزر ليستعيد التقدم – ويمنح إيران بعض الأمل – لكن الجزائر ردت بعد دقائق، عندما سجل محرز عرضية متقنة من حسام عوار.

وسيطرت الجزائر على مجريات اللعب، ولعبت لعبة الابتعاد عن المرمى مع تزايد غضب الجماهير. ولكن عندما بدا أن كلا الفريقين كانا سعيدين بانتهاء الوقت، قدم لهم محرز وكالايدزيتش بعض الألعاب النارية المستمرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.