تؤدي إشارات نصب جاز تشيشولم في يانكيز إلى خلاف مع بيريز “إدي بيريز”

أتلانتا – للمرة الثانية منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع ، بدا أن يانكيز يلتقط ما كان يلقاه إبريقًا ونقل تلك العلامات إلى الخليط أثناء التجمع.

هذه المرة ، على الرغم من ذلك ، فقد أدى إلى وجود Kerfuffle بين موسيقى الجاز Chisholm Jr. ومدرب Braves Eddie Perez.

في الشوط السادس لما أصبح فوزًا بوحدًا 12-9 لليانكيز ، تبادل تشيشولم (في القاعدة الثالثة) وبيريز (في مخبأ Braves) الكلمات ، مع كاميرات تلفزيونية تلتقط بيريز التي تشير إلى رأسه.

بدا أن تشيشولم قد انزعج من التلميح ، وكان يخبر زملائه في الفريق عن يشير بيريز إلى رأسه بمجرد عودته إلى المخبأ.

بينما رفض تشيشولم التعليق بعد المباراة ، أخبر بيريز المراسلين بما في ذلك MLB.com أنه رأى تشيشولم يعطي علامات من القاعدة الثانية وكان يطلب منه “التفكير”. ادعى بيريز أنه لم يكن يقول أي شيء عن رمي رأس تشيشولم.

قال المدير المدير الفني آرون بون: “لست متأكدًا تمامًا (ما الذي كان يحدث)”. “أعلم أنهم كانوا يقولون بعض الأشياء التي من المحتمل أن تنظر إليها ويجب أن تكون”.

يوضح الفيديو أنه عندما كان Chisholm يتقدم من القاعدة الثانية ، كان يستخدم حركات اليد – على غرار تلك التي استخدمها Yankees عندما كان Mariners أقرب إلى أندريه Muñoz كان ينقل الملاعب ضدهم الأسبوع الماضي – لتنبيه أنتوني فولب مما كان يأتي من مسكن Rafael Montero ، وهو أمر قانوني.

ضرب فولب في النهاية كرة سريعة 3-1 لتضحية ذبابة كجزء من مسيرة من أربعة أشواط سحبت يانكيز في غضون 7-6.

أجعل Cam Schlittler ذو العضلة ذات الرأسين ، وفرة من الحذر ، أجبر Yankees على لعبة Bullpen ليلة الجمعة.

لكن الصاعد الأيمن ألقى جلسة ثورات يوم السبت ، وإذا تعافى جيدًا منه ، فيجب أن يكون في خط للعودة إلى الدوران يوم الثلاثاء ضد بلو جايز في تورنتو.

قال شليتلر يوم السبت عن الالتهاب في العضلة ذات الرأسين اليمنى: “ضئيل للغاية”. “مجرد القليل من وجع شعرت بشكل غير منتظم. أردت فقط لفت انتباههم ومن الواضح أنهم يريدون أن يكونوا حذرين حيال ذلك … أعتقد أنهم يساعدونني فقط من خلال إعطائي يومين إضافيين لإعادة التعيين والاستعداد لتورونتو.”

في هذه الأثناء ، من المقرر أن يرمي Max Fried جلسة ثورات يوم الأحد ، عندما يختبر الإصبع حيث حافظ على نفطة الأسبوع الماضي. إذا تمكن من ذلك دون قضايا ، فسيكون في طابور لبدء خاتمة سلسلة الأربعاء ضد Blue Jays.

لم يظن شليتلر أن قضية العضلة ذات الرأسين تنبع من الإطاحة بأول مرة في MLB يوم الأربعاء الماضي ، عندما بلغ متوسط الكرة السريعة 97.9 ميلاً في الساعة وضرب 100. وقال إنه تعافى جيدًا من ذلك قبل الشعور بشيء ما وإخبار يانكيز بذلك يوم الثلاثاء.

قال: “لقد كنت مؤلمًا هناك عدة مرات”. “أعتقد أنه كان أكثر قليلاً من المعتاد.”

شاهد بون نزهة لويس جيل الثانية لإعادة التأهيل صباح يوم السبت وقال إن “أغراضه كانت جيدة” مع كرة سريعة في نطاق 95 ميل في الساعة. على افتراض أنه يتعافى جيدًا في الأيام المقبلة ، فإن جيل سيبدأ إعادة تأهيله القادمة يوم الأربعاء مع Triple-A Scranton/Wilkes-Barre ، حيث يصل إلى حوالي 65 درجة.

روج يانكيز الماسك رافائيل فلوريس إلى Triple-A Scranton/Wilkes-Barre يوم السبت. كان الماسك البالغ من العمر 24 عامًا يصل إلى .287 مع .841 OPS و 15 منزلًا في 87 مباراة في Double-A Somerset. إنه شريحة تجارية محتملة تدخل الموعد النهائي ، مع ارتفاع أسهمه خلال العام الماضي.

قال بون: “أعتقد أن لديه فرصة ليكون جيدًا حقًا”. غارسيا ، التي حصلت على إعفاءات من Mets في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ألقى 53 درجة في 2 ²/₃ أدوار يوم الجمعة. … بدأ يري دي لوس سانتوس (إزعاج الكوع) مهمة إعادة التأهيل يوم السبت مع سومرست مزدوج.

اعتبارًا من بعد ظهر يوم السبت ، وقع يانكيز 14 من بين 19 من اختياراتهم ، بما في ذلك كل من أفضل الستة اختيارات.