تؤدي نتائج Shohei Ohtani غير العادية لما بعد الموسم إلى اقتراح Dodgers “الهزلي”.

لا يغير آل دودجرز أي شيء مع شوهي أوهتاني.

أنتج المتسابق الأول في NL MVP بعض الأرقام الغريبة في فترة ما بعد الموسم – حيث أصبح 6 مقابل 8 مع المتسابقين في القاعدة و0 مقابل 19 مع القواعد الفارغة – بينما يتجه فريق Dodgers إلى اللعبة 3 من NLCS والتي تكون حتى في لعبة واحدة لكل منهما مع ميتس.

ومع ذلك، قال مدير دودجرز ديف روبرتس إنه لا توجد خطة لإبعاده عن موقع الصدارة حيث سجل في 90 مباراة من مباريات الموسم العادي للفريق وجميع مبارياته السبعة بعد الموسم.

“من المضحك كيف تتغير الأمور، حيث كان هناك الكثير من القلق بشأن عدم قدرة Shohei على تسديد الضربات مع المتسابقين في مركز التهديف – والآن نحاول جميعًا إيجاد طرق … للحصول على رجال في القاعدة حتى يتمكن من الضرب ، يمين؟” وقال روبرتس يوم الثلاثاء، وفقا لموقع ESPN.com.

“أجد هذا الأمر كوميديًا نوعًا ما.”

أرقام Ohtani متطابقة تقريبًا من بين الخانتين خلال الموسم العادي، حيث وصلت إلى 0.307 من الفارق مقارنة بـ 0.314 من الخانتين.

يمتلك Ohtani نسبة مئوية أعلى على القاعدة أثناء تقدمه (.392 مقابل..387)، وقد تراجع بشكل أفضل بكثير من المركز الأول (.680 مقابل.602).

وقال روبرتس: “أعتقد أنها معزولة”. “كانت هناك أوقات كان عليه فيها إعادة ضبط نفسه كما يفعل جميع الضاربين. في بعض الأحيان، يؤدي بعض الرماة إلى إثارة عادات سيئة. وعليك تحديد ذلك لإعادة ضبطه بعد ذلك. … لكن الاعتقاد بأنني سأنقل Shohei إلى الرقم 4 أو 3، لن يحدث هذا.

لذا توقع أن يستمر Ohtani في المضي قدمًا في NLCS، حيث تمكن لاعب Mets Sean Manaea من الحصول على بعض التقلبات الحمقاء من اللاعب الياباني في اللعبة 2.

ضرب أوهتاني في أول مباراتين له يوم الاثنين، الأول ليقود المباراة والثاني ليبدأ الشوط الثالث بينما قاد مانيا فريق ميتس للفوز 7-3.

“بغض النظر عن الطريقة التي يروجون بها لي، خطتي هي البقاء على نفس النهج قدر الإمكان وعدم التركيز كثيرًا على كيفية مهاجمتهم لي… إذا كنت أشعر أنني بحالة جيدة ولم تكن النتائج موجودة، قال أوهتاني من خلال مترجم لكل ESPN: “أنا لست قلقًا جدًا لأن هناك حظًا”.

يتحول فريق Mets إلى Luis Severino في اللعبة 3 لأكبر بداية في مسيرته حتى الآن حيث يتطلع Mets للسيطرة على أفضل سبعة من أجل حق الذهاب إلى بطولة العالم.