تايلور سويفت-ترافيس كيلسي بودكاست يرسم مذهلة 10 ملايين مشاهدة

من المؤكد أن “المرتفعات الجديدة” قد ترقى إلى مستوى الاسم نفسه.

بعد ستة عشر ساعة من إصدار حلقة البودكاست المتوقعة للغاية مع تايلور سويفت ، شارك في استضافتها صديقها ، ترافيس كيلسي ، وشقيقه ، جاسون كيلس ، يمتلك تقسيط يوتيوب حاليًا 10 ملايين مشاهدة ، وتستمر الأرقام فقط في التسلق.

تم إزعاج ظهور سويفت في الأصل يوم الاثنين عندما نشر حساب “المرتفعات الجديدة” X مخططًا بيانيًا لضيفهم المفاجئ ، والذي تكهن الكثيرون بأنه سريع.

في وقت لاحق من تلك الليلة ، تم الكشف عن أنه نجم البوب الضخم ، وفي الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء ، تم دمج اجتماعات البودكاست مع 280 مليون من أتباع Instagram في سويفت لتكشف أن الفائز بالجرامي البالغ 14 مرة سيكون في العرض للإعلان عن ألبومها الثاني عشر ، “حياة A Showmirl” ، الذي يسقط في 3 أكتوبر.

في أقل من 12 ساعة ، بلغ هذا المنشور المزدوج وحده 4.5 مليون إعجاب وكان معدل مشاركة قدره 145 ٪ ، وفقًا لمنصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي Metricool.

في تناقض صارخ ، أخبر Metricool Business Insider أن منشور Instagram النموذجي يتراوح معدل ارتباط يتراوح بين 0.5 ٪ و 0.69 ٪ ، اعتمادًا على نوع المنشور ، بكرة ، فيديو ، منشور دائري ، إلخ.

استمر البودكاست في كسر الإنترنت ، والذي توقعه كيتلين كلارك قبل ساعات من الإفراج يوم الأربعاء في الساعة 7 مساءً ، حيث تم خلطه ساعة واحدة و 44 دقيقة في الحلقة لترك أكثر من مليون شخص مرتبكين.

عاد العرض في نهاية المطاف في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 14 أغسطس بمساعدة YouTube ، وشارك حساب “المرتفعات الجديدة” X الرابط إلى العرض مع الرسالة ، “لقد عدنا !!!!”

في مفاجأة البودكاست ، أعطت سويفت المشجعين نظرة ثاقبة على ألبومها الجديد وعلاقتها مع ترافيس ، التي كانت تواعدها منذ عام 2023.

لقد تطرقت إلى كيفية التقت هي وترافيس لأول مرة وسؤالها الأول المحرج الذي تركه عاجزًا عن الكلام. كشفت سويفت أيضًا عن انطباعها الأول عن جيسون في لعبة تشيفز بيلز وهوسها المكتشف حديثًا بكرة القدم.

من الآمن أن نقول إن تأثير تايلور سويفت قد وصل إلى عرض “المرتفعات الجديدة” ، تمامًا كما فعلت مع اتحاد كرة القدم الأميركي في الموسمين الماضيين.

لقد حولت ألعاب Chiefs إلى مشهد مع شبكات البث التي تصطادها على الكاميرا للحظات الفيروسية ، ومبيعات التذاكر تتسرب للحصول على فرصة لرؤيتها.

خلال مباراة في 1 أكتوبر بين رؤساء الرؤساء والطائرات في عام 2023 ، سجلت كرة القدم ليلة الأحد من NBC حوالي 27 مليون مشاهد ، والتي كانت بزيادة بنسبة 22 ٪ عن مباراة الأسبوع 4 في عام 2022.

كانت سويفت أيضًا بزيادة بنسبة 400 ٪ في مبيعات البضائع لقميص صديقها في بداية موسم اتحاد كرة القدم الأميركي في عام 2023. جعل القفزة كيلس قميصًا يبيع الخمسة الأوائل عبر الدوري.