تايلور سويفت وترافيس كيلسي يمسكان أيديهما خلال ليلة موعد في مدينة نيويورك

تايلور سويفت وترافيس كيلسي يأخذان مانهاتن، يأخذان اثنين!

استمتع الزوجان النجمان بقضاء ليلة السبت في مطعم Torrisi بوسط المدينة، بعد يوم واحد من تناول الطعام بالخارج مع الأصدقاء بليك ليفلي ورايان رينولدز.

كانت سويفت، 34 عامًا، ترتدي مشدًا مخمليًا أخضر وتنورة قصيرة متطابقة من Annie’s، وظلت قريبة من كيلسي البالغ من العمر 35 عامًا، الذي ارتدى قميص مارني أزرق فاتح مع بنطال بيج بينما استمروا في تحقيق أقصى استفادة من وداع الرؤساء أسبوع.

حقق Kelce and the Chiefs فوزًا بنتيجة 26-13 على القديسين في “Monday Night Football”، والتي اشتعلت بها Swift في ملعب Arrowhead في 7 أكتوبر.

انضم والدها سكوت سويفت إلى مغنية “Fortnight” في مباراة الأسبوع الخامس التي شهدت تحسن مدينة كانساس سيتي إلى 5-0.

أمضت سويفت أيضًا بعض الوقت مع صديقتها بريتاني ماهومز، زوجة لاعب وسط فريق تشيفز باتريك ماهومز، مع الأم المستقبلية لثلاثة أطفال تشارك لقطات من مغامراتهم في يوم اللعب على إنستغرام.

يعود The Chiefs إلى اللعب يوم الأحد المقبل عندما يزورون فريق 49ers في مباراة العودة في Super Bowl 2024.