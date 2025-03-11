تايلور سويفت وترافيس كيلس استراحة الغطاء في موعد العشاء في بارك سيتي بعد خسارة Super Bowl

شوهد تايلور سويفت وترافيس كيلس وهو يقفز في سيارتهما المهربات بعد موعد العشاء في بارك سيتي بولاية يوتا.

أوقف الفائز في جرامي البالغ من العمر 14 مرة ، 35 عامًا ، وكيلسي ، 35 عامًا ، إلى حد كبير عن الرادار بعد خسارة Super Bowl المدمرة في Kansas City Chiefs الشهر الماضي.

في ليلة الاثنين ، احتفظ الزوجان – اللذان كانا يرجع تاريخه منذ صيف عام 2023 – بانخفاض منخفض حيث خرجوا بسرعة من المطعم معًا ، لكل مقطع فيديو شاركه Deuxmoi Monday.

في المقطع القصير ، شوهد بطل Super Bowl 3 مرات مع التأكد من أن مغني “الصيف القاسي” دخل سيارات الدفع الرباعي في انتظار SUV بأمان.

وبينما تم توجيه الثنائي نحو السيارة المتوقفة ، شوهد كيلس وهو يحمل الباب مفتوحًا لصديقته ، التي هزت معطفًا رماديًا طويلًا وأحذية أسود للنزهة.

بعد انزلاق سريع في المقعد الخلفي أولاً ، تبع كيلس-الذي كان يرتدي فرقة بيضاء مخططة-حذوًا وذهب إلى وايت رينج روفر قبل أن يتم نقل الزوج إلى وجهته التالية.

تميزت ليلة التاريخ في المرة الأولى التي شوهد فيها الزوجان معًا منذ خسارة كيلس المدمرة لسوبر بول أمام فيلادلفيا إيجلز في 9 فبراير.

خلال مباراة الشهر الماضي ، شوهدت سويفت وهي تهتف على Beau من جناح VIP في Caesars Superdome في نيو أورليانز.

ومع ذلك ، فإن مغنية “الدم السيئ” قد تعرضت للضرب بشكل ملحوظ من قبل زملائه الحاضرين في اللعبة بعد ظهورها على جومبوترون.

“ماذا يحدث هنا؟” شوهد مغني “أسبوعين” قائلاً على لوحة النتائج رداً على الاستهلاك من عشاق الطيور المتوترة.

في أعقاب خسارة الزعماء 40-22 للنسور ، تمتع الزوجان ببعض R&R الذي تمس الحاجة إليه خارج المدينة ، حيث قاموا “بإعادة الاتصال” بشكل خاص.

في الشهر الماضي ، تم الكشف عن أن الزوجين قاما بنقل نفسه بعيدًا عن “مهرب رومانسي خاص” بعد بذل جهد إضافي لتجنب الاهتمام الإضافي في الأسابيع الأخيرة.

وقال المصدر على وجه الحصر الصفحة السادسة: “قضى تايلور وترافيس وقتًا رائعًا في إعادة الاتصال بعد سنة مزدحمة للغاية”.

“يعلم تايلور أن ترافيس أخذت هذه الخسارة بشدة ، لكنها لا يمكن أن تفخر به بغض النظر عن النتيجة.”

في وقت لاحق من ذلك الشهر ، “لم يلاحظ الزوجين” خلال ليلة في الخارج في المدينة ، مع صياغة من مصادر الصفحة السادسة أنهم شعروا بأنهم “محظوظان” لإقامة أمسية خالية من المصورين.

“لم يتم تصويرهم أو أي شيء” ، أضاف المطلعين.

على الرغم من خيبة أمل كيلس من الفشل في تأمين فوز سوبر بول الرابع الشهر الماضي ، قال نجم اتحاد كرة القدم الأميركي إنه لم ينته بعد.

بعد إغاظة قراره بشأن بودكاست “New Heights الجديد” لشقيقه وشقيقه في الشهر الماضي ، قال نجم Chiefs إنه “بالتأكيد” يعود لموسم آخر في اتحاد كرة القدم الأميركي.

“أنا أعود ، بالتأكيد” ، قال كيلس لـ McAfee في نص تمت قراءته على الهواء. “سأحاول الوصول إلى أفضل شكل ، لقد كنت في هذا الموسم وأعود إلى قمة الجبل. حصلت على طعم سيء حقيقي في فمي مع كيف لعبت في تلك اللعبة الأخيرة وكيف جعلت اللاعبين جاهزين للمعركة. لا أستطيع الخروج هكذا !!!! “