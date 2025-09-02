تايلور سويفت يصنع حجاب في صور عيد ميلاد بريتاني ماهومز الثلاثين

واصلت الاحتفالات تايلور سويفت المشارك حديثًا في نهاية هذا الأسبوع.

ظهرت نجمة البوب ​​ظهر يوم الثلاثاء في رديتها في بريتاني ماهومز من إنستغرام من عيد ميلادها الثلاثين في ناشفيل – بعد أيام من إعلان سويفت عن مشاركتها في نهاية ترافيس كيلسي.

في الصورة ، يمكن رؤية زوجة لاعب الوسط باتريك ماهومز وهو يمسك بما يبدو أنه مارتيني بجوار سويفت ، 35 عامًا ، أثناء تناول الطعام.

بريتاني ، التي تزوجت من ماهومز ، 29 عامًا ، منذ عام 2022 ، أخذت في مشهد الحياة الليلية في ناشفيل مع أصدقاء ، كما تم أسرهم في اللقطات.

أفيد يوم السبت أن سويفت قد انضم إلى بريتاني والأصدقاء في ناشفيل لحضور احتفالات عيد ميلاد البشر. بلغت بريتاني 30 يوم الأحد 31 أغسطس.

كشف سويفت وكيلسي ، 35 عامًا ، عن مشاركتهما يوم الثلاثاء الماضي بعد عامين من المواعدة ، حيث نشروا على Instagram: “يتزوج مدرس اللغة الإنجليزية الخاص بك ومعلمك الصالة الرياضية”.

تم ربط الزوجين لأول مرة في عام 2023 ، حيث ظهرت سويفت أول ظهور لها في لعبة Chiefs في سبتمبر من ذلك العام.

انضمت إلى كيلس في ملعب أروهيد يوم الخميس عندما سقط سينسيناتي بيركاتس أمام نبراسكا كورنهوسكرز ، 20-17 ، مع بدء موسم كرة القدم الجامعي.

تستعد كيلس ، بطل Super Bowl ثلاث مرات مع The Chiefs ، حاليًا لمباراة الموسم يوم الجمعة في البرازيل ضد شواحن.

<br />

كان رؤساء الزعماء أقل من ثلاثة خث تاريخي Super Bowl في فبراير مع خسارة غير متوازنة من 40 إلى 22 إلى النسور.

يبقى أن نرى ما إذا كان سويفت وبريتاني سيقومان بالرحلة إلى البرازيل لمباراة الموسم.

قام الأصدقاء في العديد من ألعاب Chiefs معًا ، بما في ذلك فوز بطولة الاتحاد الآسيوي لشهر يناير على الفواتير.

تم تعيين يوم الجمعة في الساعة 8 مساءً