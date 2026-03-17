تبدأ كرة السلة للسيدات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بطولة NCAA يوم السبت

في إشارة إلى التحديات المقبلة، ارتدى لاعبو كرة السلة للسيدات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس قمصان “MARCH MODE” أثناء مشاهدتهم عرض اختيار بطولة NCAA.

ما رأوه كان له طابع شهري مارس 2024 ومارس 2025 بقدر ما كان يشعر به الشهر الحالي.

للسنة الثالثة على التوالي، قد تضطر جامعة كاليفورنيا إلى التغلب على LSU للوصول إلى النهائي الرابع.

يوجد أيضًا في شريحة Bruins Sacramento 2 فريق Richmond وOle Miss – الفريقان اللذان واجهاهما في بطولة NCAA العام الماضي.

تعتبر مباراتهم الافتتاحية ضد كال بابتيست في Pauley Pavilion مساء السبت بمثابة إعادة مباراة للمباراة الافتتاحية لبطولة NCAA اعتبارًا من عام 2024 في نفس الساحة.

لحسن الحظ بالنسبة لـ Bruins المصنف الأول، فإنهم لا يهتمون بمن يلعبون بقدر ما يهتمون بالطريقة التي يلعبون بها.

“لقد حدث هذا بالفعل في معظم الأوقات بالطريقة التي اعتقدنا أنها ستحدث” ، قال كوري كلوز مدرب UCLA للجماهير والمعززين المجتمعين داخل منشأة التدريب الخاصة بالفريق. “نحن متحمسون للمواجهات التي لدينا.

“من الواضح أننا نكن احترامًا كبيرًا لكل شخص في هذه الفئة، لكن هذا الأمر يتعلق بنا. يتعلق بكوننا أفضل نسخة من أنفسنا، ونلعب أفضل كرة سلة لدينا، ونكون عدوانيين.”

قالت المهاجمة أنجيلا دوجاليتش إن قمصان “MARCH MODE” تعكس النهج المنغلق للفريق منذ فوزه على أيوا برقم قياسي بلغ 51 نقطة في بطولة Big Ten Tournament.

قال دوجاليتش عن فريق يسعى إلى الظهور للمرة الثانية على التوالي في Final Four وأول بطولة NCAA تفوز بلقب AIAW الذي فاز به Bruins في عام 1978: “كانت لدينا عقلية مفادها أن هذه ستكون مباراة Final Four أثناء التدريب”.

وهذا يعني أن لاعبي التدريب الرجالي الذين ساعدوا في إعداد الفريق كانوا يضغطون على ملعب Bruins الكامل لتحديهم وفتح أفضل نسخة لأنفسهم.

كل هذا جزء من جهود Close للبحث عن التحسين المستمر والتركيز فقط على اللعبة التالية.

قال كلوز: “خلاصة القول بالنسبة لنا هي أنني أريد حقًا أن نحافظ على عقلية الحاضر. ما هو التحدي الذي يواجهنا؟ كيف نلعب أفضل ما لدينا في كرة السلة من أجل ذلك ونكسب يومًا آخر؟”

ما قد يبدو مخيفًا لأي شخص يواجه فريقًا فاز بـ 25 مباراة متتالية وهو رقم قياسي في البرنامج منذ خسارته أمام تكساس في أواخر نوفمبر هو أن فريق بروينز (31-1) يقول إن بإمكانهم التحسن.

وقال دوجاليتش: “تعجبني حقيقة أننا لا نعتقد أن لدينا سقفًا”. “لا أعتقد أن لدينا سقفًا، وهذه حقيقة رائعة حقًا عنا وهي أن لدينا الكثير من الإمكانات ولم نقم حتى بخدش السطح.”

إن جعل هذا الفريق أفضل فريق UCLA في مواسم Close الخمسة عشر هو قدرته على إحاطة حارس النقطة Kiki Rice بالعديد من الرماة. وحققت جيانا كنيبكينز 44.2 في المائة من رمياتها الثلاثية وسددت غابرييلا جاكيز 41.1 في المائة من مسافة بعيدة.

إن وجود العديد من الرماة من هذا العيار قد منع الفرق من سد الداخل، وفتح ممرات القيادة لرايس بطريقة لم تحدث قبل عام.

وقال كلوز: “إنه فرق بين الليل والنهار، وهذا يجعل كيكي لاعباً أفضل”. “أعتقد أن هذا قد غيّر كل شيء بالنسبة لهجومنا.”

إذا أعاد التاريخ نفسه، فإن الجولتين الأوليين لن تكونا مليئتين بالدراما. فازت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بمباريات بطولة NCAA الست التي استضافتها في Pauley Pavilion على مدى السنوات الثلاث الماضية بمتوسط ​​19 نقطة، على الرغم من وجود نتيجة قريبة ضد Creighton في الجولة الثانية في عام 2024.

يمكن أن تبدأ الأمور في التفاقم في سكرامنتو.

في Sweet 16، يمكن أن يواجه Bruins المصنف الرابع مينيسوتا – منافس Big Ten الذي هزمه بـ 18 نقطة في يناير في مينيابوليس – قبل اللعب مع LSU المصنف الثاني أو Duke المصنف الثالث في Elite Eight.

أصبحت مواجهة النمور في هذا الوقت من العام تقليدًا سنويًا. قبل عامين، فازت LSU على UCLA في Sweet 16. وقبل عام، رد فريق Bruins الجميل في Elite Eight.

يمكن أن ينتظر في النهائي الرابع زملاؤه المصنفون الكبار تكساس وساوث كارولينا وأوكون، حامل اللقب والمصنف الأول بشكل عام الذي تغلب على جامعة كاليفورنيا بفارق 22 نقطة في نفس المرحلة العام الماضي.

إن الاستفادة من Bruins هو الطريق الذي قد يشمل الانتقال من لوس أنجلوس إلى سكرامنتو إلى فينيكس، وإبقائهم في منطقة المحيط الهادئ الزمنية من الجولة الأولى إلى النهائي الرابع.

قال كلوز: “لم أتمكن مطلقًا طوال 33 عامًا من تدريب القسم الأول من البقاء في نفس المنطقة الزمنية بالضبط، لم يحدث ذلك أبدًا، وأعتقد أنها ميزة هائلة، خاصة بالنسبة للاعبينا – الذين هم في الاختبارات النهائية الآن – أن تكون قادرًا على عدم التعرض لهذا الضغط الإضافي للسفر عبر البلاد هو أمر هائل، لذلك أنا متحمس جدًا لحصولنا على هذه الفرصة التي اكتسبناها”.

قد يكون هذا فارقًا رئيسيًا بالنسبة لفريق يحاول صياغة نهاية جديدة وسط الكثير من الألفة.

