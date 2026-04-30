تبدأ مخارج براندون وودروف من برويرز مبكرًا في أحدث مخاوف الإصابة

لا يستطيع براندون وودروف، لاعب ميلووكي برويرز الأيمن، التخلص من حشرة الإصابة.

غادر نجم كل النجوم مرتين بدايته بعد ظهر يوم الخميس ضد Diamondbacks في الشوط الثاني بعد انخفاض مثير للقلق في سرعة الكرة السريعة.

لم يقم وودروف، الذي بلغ متوسط ​​​​سخانه 92.5 ميلاً في الساعة هذا الموسم، لكل Baseball Savant، بإلقاء كرة سريعة تزيد سرعتها عن 86.9 ميلاً في الساعة خلال نزهة 21 ملعبًا يوم الخميس.

بعد أن سلم قطعًا بسرعة 83.8 ميلاً في الساعة للكرة إلى ضارب أريزونا نولان أرينادو في الجزء العلوي من الشوط الثاني، خرج مدير برورز بات مورفي وطاقم تدريب الفريق على الفور من المخبأ للتحقق من بداية الفريق.

بعد زيارة قصيرة، سلم وودروف الكرة إلى مورفي وخرج من التل مع المدرب براد إبستين.

قال مورفي لاحقًا لمراسلة Brewers.TV صوفيا مينيرت خلال مقابلة في منتصف اللعبة: “لم يكن هو نفسه”. “لقد شعر وكأنه ميت. قال إنه لم يشعر بأي ألم، ولم يكن هناك شيء يخرج. لقد رأينا القليل من هذا، ولكن لم نصل أبدًا إلى هذا المستوى، حيث لا يمكنه الحصول على الكرة بسرعة تزيد عن 85 ميلاً في الساعة.

“إنه مهم جدًا بالنسبة لنا. لن نخاطر بأي شيء، ربما على المدى الطويل من خلال جعله يحاول أن يدوس عليه”.

مع دخول اللعب يوم الخميس، كان وودروف في منتصف عام 2026، حيث سجل 2-1 مع 3.77 عصرًا و23 ضربة في 28.1 جولة.

وسجل وودروف، الذي غاب عن معظم الموسمين الماضيين بسبب الإصابة، خمس جولات على الأقل في كل من مشاركاته الخمس الأولى.

لقد غاب عن عام 2024 بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف الأيمن لإصلاح كبسولته الأمامية، وعلى الرغم من عودته إلى التل الموسم الماضي، تمكن من المشاركة في 12 مباراة فقط قبل أن يتراجع بسبب إجهاد في نهاية الموسم.

إذا غاب وودروف عن فترة طويلة، فإن فريق برورز – الذي قام باستبدال الآس فريدي بيرالتا واللاعب المتأرجح توبياس مايرز إلى ميتس خلال فترة الإجازة – سيتعين عليهم الاعتماد على عمقهم لتغطية غيابه.

كان قاذف اللهب جاكوب ميسيوروفسكي وتشاد باتريك وكايل هاريسون وودروف الصحي قويين لبدء الموسم مع ميلووكي، الذي دخل اللعب يوم الخميس برقم قياسي 15-14.

وأضاف مورفي: “إنه يمر بهذه العملية ونأمل أن يكون على ما يرام وسيعمل على استعادة مستواه”. “لأنه حتى لو لم يصل إلى معدله الطبيعي 95، فلا يزال بإمكانه الخروج والفوز. طالما أنه لا يخاطر بالإصابة فسأذهب معه في كل مرة.”