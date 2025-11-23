تبدو أطباق العشاء التي تبلغ قيمتها 5.49 دولارًا من ايكيا مباشرة من كتالوج المصممين الراقي

من المؤكد أن إعدادات الطاولة عملية، ولكنها تخدم أيضًا غرضًا زخرفيًا. يمكن للأطباق المناسبة أن تغير وترفع من أجواء مطبخك أو غرفة طعامك، ولكن بأي ثمن؟ قد تبدو الأطباق الفاخرة جميلة في المتاجر (وفي منزلك)، ولكن إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقد لا يكون من الممكن إنفاق ما يزيد عن 100 دولار فقط لتحديث أطباق العشاء الخاصة بك. الخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى التوجه إلى مورد أدوات المطبخ باهظ الثمن للحصول على المظهر الفاخر الذي كنت تتوق إليه لطاولة غرفة الطعام الخاصة بك – قد تحصل على الذهب في ايكيا.

يحتوي الإصدار الجديد من مجموعة أطباق ايكيا – خط PELARKAKTUS – على بعض أوجه التشابه التي لا يمكن إنكارها مع الأطباق الأكثر تكلفة من العلامات التجارية المصممة. تتميز الأطباق بأسعار معقولة (سعر أطباق/أوعية العشاء العميقة هو 5.49 دولارات فقط لكل منها) وتتميز باللون الأخضر الغني الذي يعمل طوال العام، وكذلك للمناسبات الخاصة أو العطلات. يبدو خط PELARKAKTUS مشابهًا بشكل مدهش للأطباق ذات الأسعار الأعلى، بما في ذلك مجموعة أواني طعام Williams Sonoma Provençal ومجموعة أواني طعام Pottery Barn Cambria المصنوعة يدويًا من الخزف الحجري. العملاء الذين اشتروا خدعة ايكيا يمتدحون مظهر الأطباق؛ يكتب العديد من المراجعين أن الأطباق جميلة المظهر، بينما يذكر آخر أن الأوعية العميقة مثالية للوجبات اللذيذة وتوفر جودة رائعة.