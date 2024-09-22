تبدو مكنسة الفناء من Ryobi جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لذا لجأنا إلى المراجعات

تشتهر شركة Ryobi بأدواتها الكهربائية بأسعار معقولة كما تقدم مجموعة من المعدات لمشاريع العشب وأعمال الفناء. وقد أضافت مؤخرًا مكنسة فناء إلى مجموعتها الخارجية، وعلى الرغم من أن الجهاز لاقى استحسانًا عامًا، إلا أن هناك بعض التعليقات على TikTok من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أنه قد يتسبب في إتلاف بلاط الفناء الخاص بهم. بمجرد أن رأينا المناقشات، عرفنا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق.

للحصول على بعض التعليقات الواقعية، نظرنا أولاً إلى المراجعات على موقع Ryobi الإلكتروني. ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن هؤلاء المشترين ليسوا صادقين وموثوقين، لكننا أردنا مصدرًا آخر للتحقق. لدى Ryobi صفقة حصرية مع The Home Depot للمبيعات عبر الإنترنت، لذلك أخذنا في الاعتبار أيضًا ما قاله عملاؤهم.

قبل أن نتعمق في كيفية عمل الأداة وننظر في تعليقات المستخدمين، نحتاج إلى توضيح أمر واحد. لم تقدم شركة Ryobi أداة واحدة لتنظيف الفناء؛ بل قدمت اثنتين. الأولى هي أداة تنظيف الفناء الخارجي 18V One+، والثانية هي أداة تنظيف الفناء الخارجي 18V One+ — مجموعة الفرشاة السلكية. مع مثل هذه الأسماء المتشابهة، فلا عجب أن يرتبك الناس!