تبدو مكنسة الفناء من Ryobi جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لذا لجأنا إلى المراجعات

تشتهر شركة Ryobi بأدواتها الكهربائية بأسعار معقولة كما تقدم مجموعة من المعدات لمشاريع العشب وأعمال الفناء. وقد أضافت مؤخرًا مكنسة فناء إلى مجموعتها الخارجية، وعلى الرغم من أن الجهاز لاقى استحسانًا عامًا، إلا أن هناك بعض التعليقات على TikTok من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من أنه قد يتسبب في إتلاف بلاط الفناء الخاص بهم. بمجرد أن رأينا المناقشات، عرفنا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق.
للحصول على بعض التعليقات الواقعية، نظرنا أولاً إلى المراجعات على موقع Ryobi الإلكتروني. ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن هؤلاء المشترين ليسوا صادقين وموثوقين، لكننا أردنا مصدرًا آخر للتحقق. لدى Ryobi صفقة حصرية مع The Home Depot للمبيعات عبر الإنترنت، لذلك أخذنا في الاعتبار أيضًا ما قاله عملاؤهم.
قبل أن نتعمق في كيفية عمل الأداة وننظر في تعليقات المستخدمين، نحتاج إلى توضيح أمر واحد. لم تقدم شركة Ryobi أداة واحدة لتنظيف الفناء؛ بل قدمت اثنتين. الأولى هي أداة تنظيف الفناء الخارجي 18V One+، والثانية هي أداة تنظيف الفناء الخارجي 18V One+ — مجموعة الفرشاة السلكية. مع مثل هذه الأسماء المتشابهة، فلا عجب أن يرتبك الناس!
مكنسة الفناء من ريوبي: النهج الناعم
دعونا نلقي نظرة أولاً على منظف الفناء الخارجي القياسي من Ryobi. وفقًا لشركة Ryobi، تم تصميمه لتنظيف الفناءات والبلاط. إنه لاسلكي، ويمكن تعديل ارتفاعه، ويأتي مزودًا بفرشاة عالمية بعرض 4 بوصات. تتوفر فرشاة تنظيف الخشب وفرشاة التنظيف كإضافات. لا تذكر شركة Ryobi ما هي المواد التي تصنع منها هذه الفرش، ولكن بناءً على المظهر، فمن المرجح أنها مصنوعة من النايلون أو البلاستيك – وهو النوع المناسب للتخلص من العفن والفطريات وتنظيف الفناء الخاص بك مثل المحترفين.
أغلب المراجعين إيجابيون. وقد لخص أحد العملاء على موقع Ryobi ما يعتقده عدد من الأشخاص: “ليس مثاليًا ولكنه أفضل من الغسالة اليدوية أو الغسالة الكهربائية”. وأضاف: “هذه الأداة جيدة لإزالة الطبقات، ولكنك ستظل بحاجة إلى أداة الشقوق”. ومن الواضح أنها تؤدي وظيفة جيدة في إزالة الأوساخ والأتربة دون المخاطرة بإتلاف أو ترك علامات على الأرصفة.
ولكن في متجر The Home Depot، لم يكن أحد العملاء سعيدًا بهذا المنتج. فقد قال: “إن رأس المكنسة يدور في الاتجاه الخاطئ؛ فبدلاً من كنس الأوساخ الموجودة أمامها، فإنها تنظف الأوساخ على قدميك”. وهي شكوى سمعناها من مراجعين آخرين. فبينما تدور المكنسة، يجب أن تدفع الأوساخ والماء بعيدًا عن المستخدم كما تفعل حركة الفرشاة اليدوية. ومن المثير للاهتمام أن بعض أدوات هذه العلامة التجارية معيبة ولا تعمل إلا في الاتجاه المعاكس.
مكنسة الفناء من Ryobi ومشكلة الأرصفة
المكنسة الثانية للفناء من Ryobi هي طراز آخر يعمل لاسلكيًا ويستخدم نفس البطارية وله نفس تعديل الارتفاع مثل الطراز الآخر. الفرق مع هذا الإصدار هو في نهاية الفرشاة. بدلاً من تصميمها لتنظيف السطح، فهي تهدف إلى إزالة الأوساخ والأعشاب الضارة بين الأرصفة باستخدام فرشاة سلكية دوارة.
لقد أثارت هذه الفرشاة القلق، ورغم أنها قد تؤدي وظيفة مناسبة في تنظيف المفاصل، إلا أنها قد تتسبب في إتلاف الأسطح الخرسانية والحجرية المحيطة. الطريقة المفضلة لتنظيف بلاط الفناء دون استخدام غسالة الضغط هي استخدام فرشاة صلبة غير سلكية. في الواقع، تقدم شركة Ryobi بديلاً من النايلون، ويقول موقعها على الإنترنت: “تضمن الشعيرات اللطيفة عدم خدش الأسطح أو إتلافها”.
إن آراء العملاء في Ryobi شبه معدومة فيما يتعلق بأداة تنظيف الفناء بالفرشاة السلكية، لذا فقد لجأنا مرة أخرى إلى The Home Depot. وقد ذكر أحد المراجعين: “إنها تعمل بشكل جيد للغاية، وتتعامل بسهولة مع الأوساخ والنباتات الصغيرة والطحالب التي تنمو بين بلاطات الرصف الحجرية”. ويحب آخرون التصميم المبتكر والخفيف الوزن نسبيًا.
وقد ردد أحد الأفراد الذين اختلفوا مع هذا الرأي أفكار العديد من المراجعين الآخرين الذين اعتبروا أن هذا المنتج أقل قوة بعض الشيء: “لم يفعل الكثير حقًا سوى دفع الأعشاب الضارة ذهابًا وإيابًا”. ومن المثير للاهتمام، مع ذلك، أنه من بين اثنين وثلاثين مراجعة بنجمة واحدة ونجمتين قمنا بفحصها، اشتكى واحد فقط من أي ضرر على السطح، وكان ذلك في بلاطات الطوب القديمة، وليس الخرسانة أو الحجر.