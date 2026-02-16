تبعت دراما الطموح كاوهي ليونارد وكليبرز

بالنسبة لكوهي ليونارد، كان هذا الموسم بمثابة السفينة الدوارة النهائية.

لقد تحول من كونه أكبر ازدراء في لعبة NBA All-Star إلى تقديم أفضل أداء لها بعد أن أضافه المفوض آدم سيلفر كبديل للإصابة.

لقد انتقل من مساعدة كليبرز على أن يصبح الفريق الأكثر سخونة في الدوري وسط 17-5 في الدوري لمشاهدتهم وهم يتدهورون إلى وضع إعادة البناء بعد أن قاموا بتداول جيمس هاردن وإيفيكا زوباك في وقت سابق من هذا الشهر.

لقد تحول من التورط في الدراما قبل بدء الموسم حتى وسط مزاعم بأن كليبرز تحايل على الحد الأقصى للراتب فيما يتعلق بصفقة تأييد بقيمة 28 مليون دولار من خلال Aspiration إلى الحصول على أحد أفضل المواسم في حياته المهنية.

لقد تحول من طرده بسبب الإصابة المليئة بالإصابات إلى تذكير الجميع بأنه أحد أفضل النجوم في الدوري.

لقد كان ليونارد بهدوء أحد أكبر الوقائع المنظورة لهذا الموسم لأفضل الأسباب وأسوأها.

وفي يوم الأحد، كان في قلب عالم كرة السلة بعد أن شق طريقه إلى مباراة كل النجوم باعتباره الممثل الوحيد لفريق كليبرز وملعبهم الجديد اللامع الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، والذي استضاف الحدث.

استجاب ليونارد من خلال وضع MasterClass في روح الظهور. لقد سجل 31 نقطة في 12 دقيقة في تسديد 11 مقابل 13 من الملعب وتسديد 6 مقابل 7 من خارج القوس خلال مسابقة World vs Stripes، بما في ذلك صنع مؤشر ارتداد ثلاثي الحائز على اللعبة قبل أربع ثوانٍ من نهاية المباراة.

على الرغم من أن فريقه لم يصل إلى دور البطولة في بطولة الدوري الجديدة، إلا أنه حصل على أربعة من أصوات أفضل لاعب البالغ عددها 14 صوتًا. (حصل أنتوني إدواردز على بقية الأصوات بعد أن قاد فريقه للفوز بالمسابقة).

بالنسبة لليونارد، كان يوم الأحد نموذجًا مصغرًا لموسمه ككل: لقد تمكن من التألق خلال كل الدراما.

وقال: “أشعر وكأنني واحد من أفضل اللاعبين عندما ألعب كرة السلة”.

هناك قائمة طويلة من الافتراضات المحيطة بهذا الموسم بالنسبة لليونارد.

لولا بداية كليبرز المخيفة بنتيجة 6-21، هل كان سيشارك في محادثة أفضل لاعب؟ لو لم يقم الفريق هذا الموسم باستبدال اثنين من أهم لاعبيه، فهل كان من الممكن أن يساعدهم في شق طريقهم إلى ترتيب القسم الغربي؟ لولا فضيحة الطموح، هل كان مدربو الدوري سيصوتون له في مباراة كل النجوم كاحتياطي؟

بالنسبة لليونارد، الجزء الأكثر إحباطًا في كل هذا هو هو أخيراً يلعب مثل نفسه مرة أخرى.

يبلغ متوسطه المهني 27.9 نقطة في المباراة ويتصدر الدوري في السرقات (2.1). كما أنه حقق متوسط ​​6.4 متابعات و3.7 تمريرات حاسمة لصالح كليبرز، الذي يحتل المركز العاشر في المنطقة الغربية برصيد 26 فوزًا مقابل 28 فوزًا.

ليس هناك شك في ذلك: عندما يكون ليونارد بصحة جيدة، فإنه يتصدر الدوري.

المشكلة هي أن هذا تحذير كبير.

مع اقتراب هذا الموسم، غاب ليونارد عن 226 مباراة في الموسم العادي منذ انضمامه إلى كليبرز في وكالة مجانية في عام 2019، بالإضافة إلى سلسلة فاصلة متعددة. لقد كانت قضية صارخة لدرجة أنه قبل عامين، قال ستيفن سميث من ESPN إن ليونارد يجب أن يتقاعد.

لكن هذا الموسم، عاد ليونارد بقوة. انه المسيطر. انه السائل. إنه أحد أفضل اللاعبين في الاتجاهين في اللعبة.

إنه توقيت مؤسف بالنظر إلى أن مسرحيته الرائعة قد طغت عليها كل الدراما.

لقد كان متورطًا في الجدل بدءًا من اليوم الإعلامي لكليبرز، عندما كانت مليئة بالأسئلة حول مزاعم التحايل على الحد الأقصى للراتب. وقال في ذلك الوقت: “لم يرتكب أحد منا أي مخالفات”. “نحن ندعو إلى التحقيقات”

بعد خمسة أشهر، عاد ليونارد إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن قام كليبرز باستبدال هاردن وزوباك بشكل مذهل في محاولة للحصول على مساحة أصغر سنًا ومساحة واضحة للحد الأقصى للرواتب مقابل وكالة مجانية في عام 2027.

اللاعب المشهور برواقته لا يمكنه إلا أن يظهر مسحة من خيبة الأمل.

قال ليونارد في 6 شباط/فبراير: “إنه تحول كامل عما اعتقدت أنه يمكننا القيام به. لا أقول إننا كنا متنافسين. لكننا اعتقدنا أنه يمكننا إحداث بعض الضجيج أو إفساد موسم شخص ما”.

السؤال هو ما الخطوة التالية بالنسبة لليونارد؟

هذا أمر مجهول كبير في الوقت الراهن. لديه موسم واحد متبقي في صفقته بعد هذا الموسم. وبحسب ما ورد رفض كليبرز استفسارات متعددة عنه قبل الموعد النهائي للتجارة.

ليونارد، الذي كان وجه السلسلة لمدة سبعة مواسم، شاهد بول جورج يغادر في وكالة مجانية في عام 2024 ثم أراد هاردن الخروج قبل بضعة أسابيع. الآن، تم إغلاق نافذة البطولة في هذا التكرار للفريق رسميًا.

هل سيكون جزءًا من الخطوة التالية لكليبرز؟

فهل يجوز له أن يطالب بالتجارة؟ أو ترك في نهاية المطاف في وكالة حرة؟ أم أنه سيظل محورًا أساسيًا في إعادة تجهيز الفريق؟ وكيف تؤثر فضيحة الطموح على كل هذا؟

في الوقت الحالي، هناك أسئلة أكثر من الإجابات للنجم المحاصر.

من الواضح أن ليونارد يختار التعامل مع حالة عدم اليقين من خلال التركيز على الشيء الوحيد الذي يمكنه التحكم فيه.

لعبته.

لقد أصبح أخيرًا بصحة جيدة وهو عازم على تذكير العالم بما يعنيه ذلك.