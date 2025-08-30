تبقّى فقط أيام قليلة لزراعة هذه الأعشاب قبل انتهاء الموسم!

مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا وازدياد طول النهار، يبدأ الربيع في إيقاظ الحدائق… ومعه شغف الطهي المنزلي. غرس الأعشاب العطرية في أبريل يمنحك صيفًا غنيًا بنكهات طازجة. السبب بسيط: التربة تكون دافئة ورطبة بما يكفي، والنباتات تحصل على وقت كافٍ لتثبيت جذورها قبل قدوم موجات الحر.

الخبراء في البستنة يؤكدون أن من يزرع مبكرًا يكسب ثلاث فوائد: نمو أسرع، تحمل أفضل للجفاف، وحصاد وفير قد يبدأ من أواخر الربيع نفسه.

الأعشاب التي لا يجب تفويت زراعتها

الريحان، الكزبرة، البقدونس، النعناع، والثوم المعمر هي الأعشاب التي يُنصح بزراعتها قبل نهاية الشهر. هذه النباتات محبة للشمس، لكنها تفضل أيضًا تربة غنية جيدة الصرف مع ري منتظم خصوصًا في الأسابيع الأولى. حتى لو كنت مبتدئًا، ستجدها سهلة وسريعة النمو، وتحوّل أي طبق بسيط إلى وليمة عطرية.

سر النجاح: إدارة الري بذكاء

من أكثر الأخطاء شيوعًا بين الهواة الإفراط في الماء. الحقيقة أن الري المثالي يقوم على قاعدة بسيطة: غمر التربة جيدًا عند الزراعة، ثم تقليل الكمية لاحقًا مع الحفاظ على انتظام السقي. إضافة طبقة خفيفة من القش أو الأوراق الجافة حول الجذور تساعد على تقليل التبخر ومنع نمو الأعشاب الضارة.

وتنصح الجمعيات الزراعية بتجنب سقي المساء، لأن الرطوبة الليلية قد تعزز انتشار الأمراض الفطرية.

حصاد ممتد طوال الصيف

بعد الغرس، يأتي دور العناية. قصّ الأطراف بانتظام يشجع على التفرع، بينما إزالة الأزهار المبكرة – باستثناء الكزبرة إذا أردت بذورها – يضمن إنتاج أوراق أكثر. نباتات مثل النعناع والثوم المعمر يمكن أن تعطي عدة دورات حصاد في الموسم الواحد إذا قُطعت بعناية وأضيف لها قليل من السماد العضوي.

ماذا لو تأخرت؟

إن فاتتك نافذة أبريل، لا يزال لديك بعض المرونة. يمكن مثلًا زرع الريحان حتى مايو، لكنه سيكون أبطأ وأقل وفرة. أما الكزبرة والبقدونس، فهما يفضلان برودة الربيع، ولن يعطيا نتائج جيدة إذا زُرعا في وقت متأخر تحت حرارة الصيف.

الخلاصة: بضع ساعات عمل قبل نهاية الشهر قد تتحول إلى مكافأة خضراء ترافقك من أول شواء صيفي وحتى آخر طبق سلطة في سبتمبر.