تبيع بطاقة Caitlin Clark الصاعد مقابل 317 ألف دولار في مزاد علني

من الصعب تقليل قيمة Caitlin Clark.

ومكان واحد لن تفعله على الإطلاق في مزاد علني.

إن حمى إنديانا ميجاستار ، التي لا تزال خارج بسبب إصابة في الفخذ ، تصنع موجات في عالم التذكارات الرياضية ، ولكن ليس من خلال فعلها.

Clark’s 2024 Panini Logowoman Rokie Card ، إصدار واحد منفرد يضم تصحيح جيرسي موقّع تم بيعه مقابل 317،000 دولار في المزاد يوم السبت.

بدأ المزاد بمبلغ متواضع نسبيًا 50،000 دولار في 11 يوليو ، حيث أنهى يوم السبت بأكثر من ستة أضعاف المبلغ الأصلي.

قاموا بتصميم 21 عطاءات ، وفقًا لمزادات جولدين ، وسرعان ما تضاعف إلى 100000 دولار في المزاد بعد أكثر من 40 دقيقة بعد العرض الأولي.

بلغ تقديم العطاءات 180،000 دولار في غضون يومين ، والتي كانت أعلى سعر حتى وصل العارض إلى 200،000 دولار في 30 يوليو.

اعتبارًا من 9 أغسطس ، تم التزام أعلى مزايد بالشراء بقيمة 260،000 دولار.

كان هذا واحدًا من ثلاث بطاقات Clark Logowoman التي تم إصدارها من خلال مجموعة WNBA الصاعد في Panini America لعام 2024.

يأتي بيع Logowoman الناتج عن ذلك بعد أن تم بيع بقيمة 660،000 دولار في مزاد من أجل Clark’s Flawlible Logowoman 1/1 في المتعصبين في الشهر الماضي.

هذا هو حامل الرقم القياسي لأي بطاقة رياضية للسيدات في مزاد علني ، لكل Yahoo.

هذا يمثل المرة الثالثة التي تباع فيها بطاقات كلارك بأكثر من 300،000 دولار.

تقتصر كلارك ، بسبب الإصابات ، على 13 مباراة فقط هذا الموسم.

إلى هذه المرحلة من العام ، بلغ متوسط 16.5 نقطة و 8.8 تمريرة و 5.5 تحولات لكل مسابقة.

إنها تطلق فقط 36.7 في المائة من الملعب هذا الموسم ، وانخفض إطلاق النار من 3 نقاط إلى 27.9 في المائة.

ومع ذلك ، فقد وجدت الحمى طريقة لالتقاط القطع وتكون منافسة في الدوري. يجلسون حاليًا في المركز الخامس في WNBA (18-14) ، بحزم في سباق التصفيات أثناء انتظار عودة كلارك ، على الرغم من أن هذا التاريخ غير معروف في الوقت الحالي.