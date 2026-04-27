تبيع كوستكو مجموعة فناء خارجية “جميلة” بأقل من 500 دولار حتى أوائل مايو 2026

عندما يتعلق الأمر بشراء منتجات كوستكو واسعة الانتشار، فمن الذكاء أن نتساءل عما إذا كانت تستحق الشراء. تُظهِر المراجعات المبكرة للفناء الخارجي المميز حديثًا في كوستكو أن العملاء يشيدون بالأثاث بسبب لونه. قال أحد المراجعين: “اللون جميل والقطع متينة”. ناهيك عن أن السعر يجعل هذا الخيار بالتأكيد يستحق المخاطرة في شهر مايو. تقدم كوستكو حاليًا مجموعة جلوس الفناء الخارجي المكونة من 5 قطع من Agio Trussville مقابل 499.99 دولارًا. سيكون البيع، الذي يتميز بخصم الشركة المصنعة بقيمة 400 دولار من السعر الأصلي البالغ 899.99 دولارًا، متاحًا حتى 13 مايو 2026، عندما يشتري العملاء المجموعة عبر الإنترنت. يمتزج اللون الأزرق الترابي الناعم بشكل رائع مع إطار الخيزران البني الداكن والمعدن المقاوم للصدأ.
تشتمل مجموعة فناء Agio Trussville على كرسيين ومسندين وطاولة واحدة وغطاء أثاث لحمايتها جميعًا من العناصر في الظروف الجوية القاسية. الوسائد هي أكثر بكثير من مجرد لون جميل. إنها مصنوعة من قماش يسمى Sunbrella، وهو مصمم خصيصًا للجلوس في الهواء الطلق. يقول نسيج Sunbrella إنه مقاوم للعفن والعفن والتلاشي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى ذلك، فهو مقاوم تمامًا للبقع، ويمكن إزالة معظم الانسكابات بسهولة بالماء العادي.
صمم فناء Agio Trussville ليكون بمثابة فناء خلفي اجتماعي
توفر مجموعة فناء Agio Trussville مجموعة متنوعة من الخيارات مع مجموعة الكرسي والعثماني. على عكس العديد من المجموعات الأخرى التي تتميز بمساند كبيرة الحجم أو مساند قدم أصغر، تم تصميم هذه المجموعة لجعل كلا العنصرين عمليين بمفردهما أو معًا. يمكن وضع العثمانيين حول الطاولة لإنشاء مقعدين بدون ظهر إلى جانب الكرسيين القياسيين لخيار الجلوس لأربعة أشخاص. وبدلاً من ذلك، يمكن وضع المساند مباشرة أمام الكراسي لتحويلها إلى كراسي قابلة للتمدد مثالية للاسترخاء أو التشمس بعد يوم طويل من البستنة.
لكن التخطيط ليس هو الاعتبار الوحيد لبيئة اجتماعية جميلة في الفناء الخلفي. الأفكار العصرية لتصميم الفناء المثالي الخاص بك تأخذ في الاعتبار أيضًا عوامل مثل الموضع والظل والميزات الجمالية. تتميز مجموعة الفناء هذه بتعدد الاستخدامات للعمل في مجموعة واسعة من التصميمات، بدءًا من منطقة التشمس بجوار حمام السباحة وحتى غرفة المعيشة الخارجية التي ترغب في الجلوس فيها مع أصدقائك.
أيًا كان الخيار الذي تختاره لإعدادك الاجتماعي، ضع الصيانة الدورية في الاعتبار. في حين أن قماش Sunbrella والمعدن المقاوم للصدأ سيساعدان على حماية مجموعة الفناء من التآكل العام الناتج عن البيئة الخارجية، إلا أنه لا يزال من الأفضل استخدام غطاء القماش عند عدم استخدامه، خاصة أثناء العواصف. إذا أصبحت الوسائد مبللة، قم بفك سحابها وقلبها على جوانبها بحيث يكون السحاب متجهًا للأسفل أثناء تجفيفها. يمكنك تنظيف القماش بمحلول صابوني خفيف حسب الحاجة.