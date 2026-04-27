تبيع كوستكو مجموعة فناء خارجية “جميلة” بأقل من 500 دولار حتى أوائل مايو 2026

توفر مجموعة فناء Agio Trussville مجموعة متنوعة من الخيارات مع مجموعة الكرسي والعثماني. على عكس العديد من المجموعات الأخرى التي تتميز بمساند كبيرة الحجم أو مساند قدم أصغر، تم تصميم هذه المجموعة لجعل كلا العنصرين عمليين بمفردهما أو معًا. يمكن وضع العثمانيين حول الطاولة لإنشاء مقعدين بدون ظهر إلى جانب الكرسيين القياسيين لخيار الجلوس لأربعة أشخاص. وبدلاً من ذلك، يمكن وضع المساند مباشرة أمام الكراسي لتحويلها إلى كراسي قابلة للتمدد مثالية للاسترخاء أو التشمس بعد يوم طويل من البستنة.

لكن التخطيط ليس هو الاعتبار الوحيد لبيئة اجتماعية جميلة في الفناء الخلفي. الأفكار العصرية لتصميم الفناء المثالي الخاص بك تأخذ في الاعتبار أيضًا عوامل مثل الموضع والظل والميزات الجمالية. تتميز مجموعة الفناء هذه بتعدد الاستخدامات للعمل في مجموعة واسعة من التصميمات، بدءًا من منطقة التشمس بجوار حمام السباحة وحتى غرفة المعيشة الخارجية التي ترغب في الجلوس فيها مع أصدقائك.

أيًا كان الخيار الذي تختاره لإعدادك الاجتماعي، ضع الصيانة الدورية في الاعتبار. في حين أن قماش Sunbrella والمعدن المقاوم للصدأ سيساعدان على حماية مجموعة الفناء من التآكل العام الناتج عن البيئة الخارجية، إلا أنه لا يزال من الأفضل استخدام غطاء القماش عند عدم استخدامه، خاصة أثناء العواصف. إذا أصبحت الوسائد مبللة، قم بفك سحابها وقلبها على جوانبها بحيث يكون السحاب متجهًا للأسفل أثناء تجفيفها. يمكنك تنظيف القماش بمحلول صابوني خفيف حسب الحاجة.