تبيع Walmart منظمًا للمخزن – ولهذا السبب يعتقد المراجعون أن الأمر يستحق الشراء

بغض النظر عن مقدار ما لديك ، لا يمكنك أبدًا أن يكون لديك العديد من الطرق لتنظيم وزيادة المساحة في مخزنك. لسوء الحظ ، يمكن أن يكون إنشاء نظام مخزن يعمل بجد ويبقى منظمًا في الواقع ساحقًا بشكل خاص ، وقد يكون العثور على الأشياء مستحيلاً إذا لم تظل على قمة تنظيم الصيانة أو إسقاط قرش جميل على حلول التخزين. لهذا السبب ، عندما يأتي منتج تخزين ، لا يعتبر هذا الأمر متاحًا فحسب ، بل يحتوي على مراجعات متوهجة ، مثل Walmart’s Aertyole 6 Tier Over the Door Pantry Organizer ، بل يستحق سماعها.
يحتوي Airtyole 6 مستويات على منظم Dour Pantry ، بسعر 59.99 دولارًا ، على تصنيف مراجع 4.3 نجوم من 79 إجمالي مراجعة. يأتي التخزين المعلق باللون الأسود ويحتوي على ستة سلال معدنية شاقة وخطافات غير قابلة للتعديل. يسمح اثنان من كؤوس الشفط والشريط على الوجهين باستقرار إضافي. تلاحظ بعض المراجعات أنه منتج رائع للمنازل ذات المساحة المحدودة ومدى سهولة التجميع. وفقًا للعديد من المراجعات الأخرى من فئة 5 نجوم ، إذا كنت تبحث عن طريقة عبقرية لتنظيم مخزنك ، فهذه هي الطريق للذهاب.
لماذا يهتف المراجعون عن منظم المخزن هذا
دعنا نواجه الأمر ، إن مخزنك هو واحد من تلك المناطق في مطبخك والتي تتطلب بطبيعة الحال مجموعة متنوعة من الأرفف والأدراج والحاويات المختلفة للحفاظ على كل شيء أنيق ومنهجي للاستخدام اليومي. لكن التمرير البسيط من خلال المراجعات لـ Walmart’s Aertyole 6 Tier Over the Door Pantry Organizer يدل على أن هذا المنتج هو اختراق تخزين مخزن سيبقي مطبخك منظمًا ومرتبًا. تلاحظ العديد من المراجعات 5 نجوم أن الوحدة قوية وأن تصميمها يحرر مساحة كبيرة من أرفف المخزن. إذا كان لديك مخزن أصغر يجبرك على حشر الأشياء في الداخل ، تشرح بعض المراجعات أن هذا حل تخزين عملي.
تشرح المراجعات الأخرى أن المنتج مثالي لعقد جرار التوابل والحاويات الأخرى. وفقًا لمراجعة واحدة من فئة 5 نجوم ، “أحب أن تحتوي على العديد من الرفوف ، ومع ذلك فهي خفيفة الوزن”. ومع ذلك ، مع وضع ذلك في الاعتبار ، من المهم أن نلاحظ أن المنتج مخصص للعناصر خفيفة الوزن ما لم تحصل على ماكرة واستخدمت المواد اللاصقة أو البراغي لتثبيت العنصر للعناصر الثقيلة. تشرح مراجعة واحدة من فئة 4 نجومًا ، قائلاً: “كانت وحدة تخزين الأبواب هي الطول الصحيح فقط والأرفف كانت بحجم جيد. الوحدة قوية للغاية. قد تحتاج إلى استخدام الأقراص اللاصقة المقدمة في أسفل الرف من أجل الاستقرار.”