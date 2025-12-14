تتحدث أليكس إيرل عن انفصال براكستون بيريوس في فيديو مبكي

تحدثت أليكس إيرل العاطفية عن انفصالها عن براكستون بيريوس لأول مرة يوم السبت في فيديو صريح على TikTok.

“أردت أن أقدم لكم يا رفاق تحديثًا عن حياتي. أعلم أنني سأتحدث نيابةً عن كلا منا وكان من الصعب حقًا التعامل مع الأمر بشكل عام، وأعتقد أن سبب خوفي من قول شيء ما هو أنه يجعله أكثر واقعية،” بدأ المتأهل للتصفيات النهائية لـ “الرقص مع النجوم”، البالغ من العمر 24 عامًا.

“أنا وبراكستون لم نعد معًا. لقد كنا نسافر لمسافات طويلة منذ شهر يونيو، ولم نتمكن من رؤية بعضنا البعض كثيرًا. لقد كان الأمر صعبًا جدًا بالنسبة لي، وأعتقد أنه كان صعبًا للغاية عندما كنت بالخارج في لوس أنجلوس وأعجبني حقًا وفكرت، ربما أردت البقاء هناك وشعرت بدافع حقيقي، وأعتقد أن هذا كان أمرًا مخيفًا بالنسبة لي لأدركه لأنه يعني أننا لسنا في نفس المكان وبصرف النظر عني، أريد حقًا التركيز على نفسي الآن وأشعر أنني لا أستطيع أن أكون ما يحتاجه براكستون.

يأتي فيديو إيرل بعد أسبوع تقريبًا من ظهور تقارير تفيد بأنها انفصلت عن المتلقي الواسع في هيوستن تكساس، 30 عامًا، بعد عامين من المواعدة.

وقال مصدر للصفحة السادسة إن الانقسام كان “بسبب المسافة”.

بيريوس، وهو لاعب مخضرم في اتحاد كرة القدم الأميركي لمدة ثماني سنوات، هو في موسمه الأول مع فريق تكساس. احتل إيرل مؤخرًا المركز الثاني في الموسم 34 من برنامج “Dancing with the Stars” الذي يقع مقره في لوس أنجلوس.

“أريده أن يكون معه شخص ما على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يمكنه دعمه ويكون هناك من أجله، ولم يكن يتوقع ذلك مني حقًا، أعتقد أنه كان شيئًا خاصًا بي، لكنني شعرت دائمًا بالذنب. أنا أحب براكستون، إنه أفضل صديق لي. قال إيرل وهو يحبس دموعه: “لقد كان الأمر صعبًا حقًا لأننا نحاول المضي قدمًا في هذا”.

أضافت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أنها وبيريوس “على علاقة جيدة” وأنها “لا تريد أن يأتي أي شخص لكي يكون لئيمًا معه”.

جعل كل لعبة NFL تؤتي ثمارها المستضعف حيث يصبح مشجعو كرة القدم فائزين. اختيارات سهلة للاعبين

لا توجد التزامات طوال الموسم

جوائز حقيقية كل ليلة استخدم الرمز الترويجي نيويورك بوست5 للحصول على 50 دولارًا من أرصدة الموقع عندما تلعب بـ 5 دولارات! يجب أن يكون عمرك 18+ (19+ في AL وNE و19+ في CO لبعض الألعاب و21+ في AZ وMAZ) وموجودًا في ولاية يعمل فيها Underdog. تشعر بالقلق إزاء اللعب الخاص بك؟ اتصل بالرقم 1-800-GABMLER أو قم بزيارة http://www.ncpgambling.org. نيويورك: اتصل بخط HOPELINE الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 1-877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369). تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء. قد يختلف الرمز الترويجي Underdog حسب الموقع.

“أعتقد أن الجزء المخيف هو أن جزءًا مني لا يعرف ما إذا كان ما أشعر به منطقيًا. قال إيرل وهو يبكي: “أعتقد أنني أسأل نفسي كثيرًا… لقد كان هذا صعبًا حقًا”. “… أردت فقط أن أخبركم يا رفاق لأنني أعلم أننا نتشارك الكثير من علاقتنا. أريدكم يا رفاق أن تكونوا مطلعين على كل ما يحدث، لقد كنا نحاول أن نأخذ لحظة بيننا لمعالجة كل شيء.”

اختتمت إيرل مقطع الفيديو الخاص بها بشكر المعجبين على دعمهم خلال هذا الوقت العصيب.

وقالت: “أعلم أنه سيكون هناك الكثير من الصعود والكثير من الهبوط، ولست متأكدة حقًا مما أتوقعه بشأن الطريقة التي سأتعامل بها مع هذا الأمر”. “سيكون فصلاً جديدًا.”