تتحدث إيرين أندروز عن إصابة والدها بنوبة قلبية أمامها مباشرة

كانت إيرين أندروز عاطفية عندما شاركت أن والدها، ستيفن، أصيب بنوبة قلبية أمام أسرتهما وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى مونتانا عشية عيد الميلاد.

خلال حلقة الخميس من البودكاست “Calm Down”، أوضحت مراسلة Fox Sports الرائدة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أن والدها – وهو صحفي استقصائي حائز على جائزة إيمي – في حالة جيدة بعد فترة ثانية في المستشفى “في اليوم الآخر” في تامبا، حيث يعيش.

قال أندروز: “لم أناقش هذا الأمر في ذلك الوقت ولكن خلال عيد الميلاد… كان الأمر فظيعًا وفظيعًا – لكن انتهى به الأمر إلى نهاية رائعة. أصيب والدي بنوبة قلبية معنا في مونتانا وكان الأمر مروعًا”. “وكان الأمر أمامنا مباشرة. أنا فخور جدًا بأختي وأمي و(زوجي) جاريت وأنا لانطلاقنا في عمل مجنون في المدينة (و) الحصول على المسعفين. تم نقل والدي إلى مستشفى آخر.

“لقد كان الأمر كثيرًا وكنت في ذلك الوقت ممتنًا للغاية للرعاية التي تلقاها والدي – من رجال الإطفاء والمروحية إلى الأشخاص في مستشفى بوزمان الذين اعتنوا به. لذلك، كان الأمر كثيرًا بالنسبة لنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.”

قالت أندروز إن والدها دخل المستشفى مؤخرًا مرة أخرى بعد أن عانى من أعراض الأزمة القلبية.

قالت: “تم اختبار اضطراب ما بعد الصدمة لدينا مرة أخرى عندما قام ابني بالاتصال بوالدي عبر FaceTime في اليوم الآخر وأجاب من سرير المستشفى في تامبا”. “لقد تشنج جسدي بالكامل… حسنًا، أخبار جيدة، لم يصاب والدي بنوبة قلبية أخرى ولكن كانت لديه جميع أعراض الإصابة بنوبة قلبية. لذلك، لمدة أربعة أو خمسة أيام، كانت عائلتنا مدمرة تمامًا، مثل، يا إلهي، هذا الرجل الفقير لا يمكنه أخذ قسط من الراحة.

“المغزى من القصة هو، الحمد لله، والدي على قيد الحياة، ولكن والدي على قيد الحياة بسبب هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية وأشعر أنهم أشخاص لا يحصلون على القدر الذي يستحقونه من الفضل.”

بكت أندروز وهي تشرح أنها وشقيقتها كندرا ستخضعان للفحص لأن مرض القلب والأوعية الدموية وراثي.

قال أندروز: “هذا هو المكان الذي سأبكي فيه، والدي يعتني بنفسه كثيرًا ويقوم بعمل جيد. وأشعر بالسوء الشديد لأنه يحتاج إلى استراحة من مرض القلب والأوعية الدموية وهو أمر فظيع للغاية”.

أضافت تشاريسا طومسون، مقدمة برنامج Fox Sports، والتي شاركت في استضافة برنامج “Calm Down”، أن أندروز أرادت مشاركة قصة والدها لتوجيه الشكر إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ساعدوا في الاعتناء به.

كما شاركت طومسون أن جدتها توفيت الأسبوع الماضي.