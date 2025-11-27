تتحدث جيمي بوكر الحائزة على جائزة أقوى امرأة في العالم عن الحياة الجنسية في مقابلة عادت إلى الظهور بعد تجريد العنوان بسبب الكشف عن المتحولين جنسيًا

وصفت الفائزة المثيرة للجدل في مسابقة أقوى امرأة في العالم التحديات التي تواجهها في إبقاء العديد من العشاق سعداء في مقابلة عادت إلى الظهور بعد تجريدها من لقبها بعد اكتشاف أنها ولدت رجلاً.

توجت جيمي بوكر، 28 عامًا، بطلة في حدث أقوى امرأة في العالم لعام 2025 في أرلينغتون، تكساس، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولكن بعد إرسال صور ومقاطع فيديو فاضحة تظهر أن بوكر نجمة إباحية سابقة متحولة جنسياً، تم إرسالها إلى زملائها المنافسين، تمت إزالة لقب بوكر يوم الثلاثاء.

خلال ظهور البودكاست في شهر يوليو، بدا أن بوكر تشير إلى أنها كانت على علاقة مع ثلاثة أشخاص بعد أن سُئلت عن كيفية التوفيق بين شركائها المتعددين والتدريب الصارم للمرأة القوية.

وقالت بوكر خلال المقابلة مع البطلة القوية إيرين موراي: “كيف يمكنني تحقيق التوازن بين الشركاء، والعمل بدوام كامل، والتدريب؟ تقاويم جوجل. أعتقد أنه حتى الأزواج الأحاديين يمكن أن يستفيدوا حقًا من جدولة وقتهم مع الناس”.

وأضافت: “عندما أقول هذا للناس لأول مرة، يقولون: أوه، يبدو هذا رسميًا جدًا، ولكن إذا لم تقم بجدولة الأمور، فيمكنك بسهولة قضاء أسبوعين دون موعد مناسب مع أحد شركائك”.

“أسمع الناس يتحدثون عن صديقهم، أو صديقتهم، أو شخص آخر مهم، ويقولون: “أوه نعم، لم نكن في موعد منذ شهر”. وتابع بوكر: “هذا أمر غريب”.

“آخذ كل واحد من شركائي في موعد مرة واحدة في الأسبوع. في البداية، يبدو الأمر قسريًا ورسميًا بعض الشيء، ولكن بمجرد أن تدرك مثل، “الأحد، سأتسكع مع آمبر. الأربعاء، سأتسكع مع داني. يوم الجمعة، سأتسكع مع فاي”، قالت: “فهذا يجعل الأمر أسهل كثيرًا ويحرر الكثير من الوقت بالنسبة لي لأكون صارمًا في تدريبي”.

ووصفت بوكر الوقت الذي تقضيه مع شركائها بأنه “أمر غير قابل للتفاوض. وسوف ألغي أشياء أخرى وأقول: “أوه لا أستطيع، هذه ليلة آمبر”. انها سوف تأخذ الأولوية. لقد قطعت لها هذا الوعد.”

وتم ترقية البريطانية أندريا طومسون، 43 عامًا، والتي كانت في الأصل وصيفة، إلى المركز الأول نتيجة لقرار يوم الثلاثاء.

وقالت طومسون إن أياً من زملائها الرياضيين لم يشك في أن بوكر متحول جنسياً حتى الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين، عندما تم إرسال مقاطع فيديو وصور فاضحة إليهم.

وقالت طومسون لصحيفة Mail Online: “لقد كانت قادمة من موقع ترفيهي للبالغين – دعنا نضع الأمر على هذا النحو. هناك صور ومقاطع فيديو صريحة للغاية لهذه الشخص، والتي من الواضح أنها وضعت جنسها موضع شك”، مضيفة أن المنظمين فوجئوا أيضًا بهذه الصور.

وقالت: “لقد شعروا بالرعب عندما اكتشفوا الأمر، واتصلوا بي في وقت مبكر من الصباح ليقولوا: “نحن مصدومون… وسنقوم بالتحقيق”.

يوضح البيان المفاجئ الصادر عن دورة الألعاب الرسمية للمرأة القوية يوم الثلاثاء أن الرياضيين المولودين فقط هم من يمكنهم المشاركة.

وجاء في البيان: “يبدو أن رياضيًا ذكرًا بيولوجيًا والذي يُعرف الآن على أنه أنثى تنافس في فئة السيدات المفتوحة”.

وتابع البيان: “جرت محاولة للاتصال بالمنافس المعني ولكن لم يتم تلقي أي رد. نحن واضحون – لا يمكن للمتنافسين التنافس إلا في فئة الجنس البيولوجي المسجل عند الولادة”.

ولم يستجب بوكر على الفور لطلبات التعليق.