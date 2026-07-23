تتحدث نجمة WNBA كايلا ماكبرايد عن دراما المسابقة المكونة من 3 نقاط: “دعوة نصف الحمار”

أثارت الادعاءات المتعلقة بمسابقة WNBA المكونة من 3 نقاط ضجة كبيرة.

بعد أن انتقدت نجمة Liberty Sabrina Ionescu “الأكاذيب” بشأن رفضها المشاركة في هذا الحدث، وأوضحت لاحقًا أنها لم تتم دعوتها أبدًا، كما قامت نجمة Lynx Kayla McBride أيضًا بوضع الأمور في نصابها الصحيح بعد أن تم حذف منشور B / RW Sports Instagram الذي تم حذفه منذ ذلك الحين والذي زعم أن Ionescu وMcBride وCaitlin Clark جميعهم رفضوا الدعوات.

“أيضًا لأولئك المهتمين جدًا. لقد تلقيت دعوة نصف الحمار للمشاركة في مسابقة الـ 3 نقاط، من خلال وكيل أعمالي، في رسالة نصية عشوائية قبل 48 ساعة.. ليس رسميًا،” كتبت ماكبرايد، 34 عامًا، في قصتها على Instagram مساء الأربعاء. “إن نشر أشياء مثل أنني أخشى إطلاق الدخان هو أمر غريب، وإذا لم تسمع ذلك مني فلا ينبغي أن تصدقه على الأرجح… يجب أن نركز على الرماة العظماء الموجودين فيه بالفعل !!! لأن هناك بعض عمليات القتل هناك. حظًا سعيدًا لجميع المشاركين، وعندما تبدأون في إجراء مسابقات إطلاق النار، ستضربونني.”

شاركت ماكبرايد، وهي نجمة WNBA All-Star خمس مرات، في ثلاث مسابقات سابقة من ثلاث نقاط، كان آخرها في عام 2024، على الرغم من أنها لم تفز بالحدث مطلقًا.

فاز Ionescu في اثنتين من آخر ثلاث مسابقات ثلاثية النقاط وهو البطل الحالي.

المشاركون الستة في مسابقة النقاط الثلاث يوم الجمعة في شيكاغو هم بريدجيت كارلتون من Fire، وAzzi Fudd من Wings، وNatisha Hiedeman من Storm، وDream Rhyne Howard، وMarina Mabrey من Tempo، وجانيل سالون من Walkyries.

يبلغ متوسط ​​ماكبرايد 18.2 نقطة لكل مباراة هذا الموسم، وهو ما يعادل أعلى مستوى لها في مسيرتها منذ عام 2018.

لقد كانت في حالة تأهب خلال آخر ثماني مباريات لها، حيث بلغ متوسطها 26.8 نقطة بنسبة 54.5 في المائة في التسديد، بما في ذلك 50 في المائة من مدى 3 نقاط.

سيتم لعب مباراة كل النجوم لعام 2026 WNBA ليلة السبت.