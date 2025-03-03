تتحول لعبة Thunder-Spurs إلى قبيح مع شجار مع إخراج العديد من اللاعبين

رياضة
تتحول لعبة Thunder-Spurs إلى قبيح مع شجار مع إخراج العديد من اللاعبين

اندلعت التوترات ليلة الأحد عندما تم طرد ثلاثة لاعبين من صراع الرعد.

مع تقدم أوكلاهوما سيتي بستة بأكثر من ثلاث دقائق بقليل للعب في الربع الثالث ، تزلج مهاجم سان أنطونيو جيريمي سوتشان في دونك.

وبدلاً من الاحتفال بـ Dunk ، هرع Sochan إلى منتصف الملعب حيث بدأ المشاجرة.

قال سوشان: “ذهبت إلى دونك ، ثم كل ما أراه هو أن الجميع يذهبون إلى مكان واحد”. “هكذا ، مثلما اضطررت للذهاب إلى نفس المكان.”

في نواة ذلك ، كان كل من جوليان شامباجني وليامز الرعد.

بينما قام Champagnie بتمريرة ، ضرب وليامز في وجهه مع كوعه – أو على الأقل كيف كان رد فعل ويليامز. بدأ الاثنان على الفور في الفك والقيادة ذهابًا وإيابًا قبل تصاعدها.

وقال ميتش جونسون مدرب فورتز: “عندما يكون الناس عدوانيين ، هناك الكثير من المرفقين المتزامنين أو الاتصال”. “لا أعرف حقًا من كان على خطأ ، لأكون صادقًا. ولكن بدا الأمر كما كان هو ما بدأه. ثم كان هناك استجابة على كلا الطرفين. “

في حين أن شامباجني وويليامز كانا نجوم المشاجرة ، إلا أن لوشان وأوكلاهوما سيتي لو دارت من بين أولئك الذين شاركوا أيضًا.

تلقى Champagnie و Williams و Sochan و Dort جميعهم تقنيًا مزدوجًا – وجميعهم باستثناء سوشان تم طردهم. وفقًا لمدرب فريق Thunder Mark Daigneault ، فإن طرد دورت كان لشيء قال.

كان De’Aaron Fox و Shai Gilgeous-Alexander و Stephon Castle و Keldon Johnson و Cason Wallace و Aaron Wiggins اللاعبون الآخرون في الملعب في ذلك الوقت وكانوا جميعهم متورطين في المشاجرة.

ذهب الرعد للفوز ، 146-132.

“كان لدينا مشاجرة؟” قال جالين ويليامز من أوكلاهوما سيتي مازحا خلال مقابلة ما بعد اللعبة مع ESPN. “لقد جعلنا نعيد التركيز ، واكتشف ما هو مهم.”

من المؤكد أن وليامز لم يواجه أي مشكلة في إعادة التركيز حيث أنهى برصيد 41 نقطة ، إلى جانب سبع تمريرات حاسمة وستة كرات مرتدة ودوائر صفر.

بينما لم يكن سعيدًا بفريقه ، قال Daigneault إن هناك سببًا لإحباط الرعد.

وقال دايجنيولت: “لم نكن فريقًا انتقم كثيرًا”. “لقد انتقمنا الليلة. لدينا أسوأ الفرق الحرة في الدوري الاميركي للمحترفين … أعتقد أن هناك إحباطًا تراكميًا ، وأعتقد أن رجالنا وصلوا أخيرًا إلى نقطة كان لديهم ما يكفي. “

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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