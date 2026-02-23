تتخذ الصقور قرارًا حاسمًا بشأن علامة امتياز كايل بيتس

ترى أتلانتا الموهبة التي يريدون بناءها في كايل بيتس.

بعد أن تم تصنيفه على أنه تمثال نصفي بعد أربعة مواسم باهتة، كان بيتس، الاختيار رقم 4 في 2021 NFL Draft، خاض حملة متميزة في عام 2025، العام الأخير من عقده المبتدئ.

اختارت شركة Falcons منح امتياز لعلامة Pitts، وفقًا لشبكة NFL، التي ذكرت أن أتلانتا تأمل أيضًا في التوصل إلى صفقة طويلة الأمد مع Pitts.

مع تطلع أتلانتا إلى دفع أموال كبيرة لبيتس في المستقبل، سيكون فريق الصقور في موقف صعب ليتناسب مع القطع الأخرى من حوله.

من المتوقع أن تكون علامة الامتياز للنهاية الضيقة ضمن نطاق 15 مليون دولار – 16 مليون دولار لموسم 2026.

من المرجح أن يبحث بيتس عن عقد في الحي الذي حصل عليه جيك فيرجسون العام الماضي مع فريق كاوبويز، إن لم يكن أعلى منه.

وافق فيرجسون على عقد مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليون دولار مع فريق كاوبويز الموسم الماضي، بما في ذلك 30 مليون دولار من الأموال المضمونة.

يُصنف هذا العقد على أنه رابع أعلى صفقة نشطة بين الأطراف الضيقة، وسابع أعلى صفقة بقيمة سنوية تبلغ 12.5 مليون دولار. علامة الامتياز هي متوسط ​​العقود الخمسة الأكبر في هذا المنصب.

احتل بيتس المركز الثاني في دوري كرة القدم الأمريكية الموسم الماضي بين نهايات ضيقة في الحصول على ساحات بمسافة 928 ياردة.

من المؤكد أن بيتس كان هدفًا مجانيًا للعديد من الفرق في اتحاد كرة القدم الأميركي هذا العام، وربما حتى العمالقة، الذين لديهم بعض المساحة للعب بها أثناء بناءهم حول نجم الوسط جاكسون دارت.

أنهى فريق الصقور 8-9 ، وتعادل في المركز الأول في NFC South لكنه يتخلف عن تامبا باي وكارولينا في الشوط الفاصل.

القليل من الأخبار الجيدة بخصوص بيتس يمكن أن تقطع شوطا طويلا في هذا الموسم.

قامت أتلانتا بتبادل مسودة الجولة الأولى لعام 2026 مع فريق رامز للتقدم في مسودة العام الماضي لاختيار لاعب التمرير جيمس بيرس جونيور.

تم القبض على بيرس جونيور في وقت سابق من هذا الشهر بخمس تهم جنائية، بما في ذلك الضرب المشدد بسلاح مميت والمطاردة المتعلقة بنزاع داخلي يتعلق بلاعب WNBA ريكيا جاكسون.