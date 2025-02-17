تتخذ كندا زوجًا من قرارات تشكيلة الدول المحورية 4 إلى السلك

يمكن أن ينخفض ​​مصير كندا في مواجهة الدول الأربع إلى قرارين تشكيلين ينزله المدرب جون كوبر إلى الأسلاك.

كبار المدافعين كيل ماكار هو قرار وقت اللعبة لمباراة القيام به أو ديسي ضد فنلندا بعد ظهر الاثنين بعد أن فقدت مباراة السبت ضد فريق الولايات المتحدة الأمريكية ، ورفض كوبر إخبار الصحفيين في بوسطن يوم الأحد سواء كان سيلتزم مع جوردان بينينجتون فوق عدين هيل في الشبكة.

وقال ماكار ، الذي كان يتعامل مع مرض ، للصحفيين “سأبذل قصارى جهدي للعب غدًا”. “يجب أن أتأكد من أنني أشعر بأنني على صواب وجسد وكل شيء من الناحية والذهاب من هناك.”

دعت كندا المدافع عن النجوم توماس هارلي خارج العطلة ليأخذ موقع ماكار في الخسارة 3-1 أمام فريق الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن بسبب قواعد البطولة ، لم يُسمح لهارلي بالتزلج مع الفريق حتى تم استبعاد ماكار رسميًا.

لذلك كانت المرة الأولى التي يضرب فيها الجليد للاحماء في مركز بيل يوم السبت.

لعب هارلي في نهاية المطاف 18:17 وسجل ثلاث لقطات محظورة.

من المفترض أن يخرج من التشكيلة إذا عاد ماكار.

إذا فازت فنلندا أو كندا في التنظيم ، فسيتقدم هذا الفريق إلى النهائي ضد فريق الولايات المتحدة الأمريكية.

إذا ذهبت اللعبة إلى العمل الإضافي ، فستتاح للسويد فرصة لجعل النهائي بفوزه على اللائحة على فريق الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من المساء.

بعد أن حقق بالفعل مكانًا في لعبة اللقب ، يتمتع فريق Team USA برفاهية التمكن من الراحة في ماثيو تكاتشوك يوم الاثنين إذا اختار ذلك بعد أن فاته الفترة الثالثة من خلال قضية واضحة.

وقال ماكار: “يجب أن أفعل ما هو أفضل ، لأفضل ، وتأكد من أنني مستعد للذهاب لبقية الموسم”. “إنه قرار صعب حقًا ، لكنه بالتأكيد قرار يتطلع إليه الجميع للموسم بأكمله. كان هذا صعبًا ، لكن يجب أن أتأكد من أنني أحصل عليه بشكل صحيح ونأمل أن أشعر بتحسن في الغد “.

أما بالنسبة للهدف ، فقد كان Binnington هو الفريق الوحيد في كندا Netminder لعدم التزلج يوم الأحد ، مما يشير إلى أنه سيبدأ على الأرجح مباراة ثالثة على التوالي ، لكن Cooper رفض تأكيد ذلك ، قائلاً إنه قرر بداية المبتدئين ولكنه لم يرغب في إعطاءه بعيدا.

لعب بينينجتون مباراتين صعوداً وهبوطاً ، حيث حقق عددًا من الأبرز ، لكن تعرض لانتقادات للسماح لجيك غونتزيل بالتغلب عليه من خمسة حفرة على الهدف الأول لفريق الولايات المتحدة الأمريكية ليلة السبت.

وقال بينينجتون: “أولاً ، إنه أمر صعب ، لقد تسللها إلى هناك من خمسة حفرة ، وبعد ذلك الثاني ، ثنائيًا ، أريد أن أجعل المنقذ هناك (على ديلان لاركين) أيضًا”. “هكذا تسير اللعبة. تنافست واشتعفت بشدة. “