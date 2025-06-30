تتسرب أمي زاك ويلسون كيف بدأت رومانسية QB مع نيكوليت ديلانو

بدأت قصة الحب بين زاك ويلسون وزوجته الجديدة ، نيكوليت ديلانو ، منذ سنوات في سيتي فيلد قبل أن تنقلب إلى DMS.

هذا وفقًا لأم ويلسون ، ليزا ، التي شاركت كيف التقت الزوجان في منشور يوم الاثنين على قصصها في Instagram – بعد يومين من ظهور لاعب الدلافين في خطيبته في حفل مانهاتن الجذاب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

“كيف التقيا؟” كتبت ليزا جنبا إلى جنب مع مقطع من Dellanno الرقص في حفل زفاف. “أخذ زاك أصدقائه من المنزل إلى لعبة ميتس.

قام ديلانو ، الذي تم ربطه لأول مرة بويلسون في عام 2022 ، بإعادة نشر رسالة ليزا ، وكتب ، “مهووسًا بمللتي الجديدة (حماتي)”.

تضمنت ليزا لقطات من المتزوجين الذين يرقصون حديثًا وقطع كعكة زفافهم.

تزوج ويلسون وديلانو في كاتدرائية سانت باتريك يوم السبت قبل الاحتفال باتحادهما في غرفة قوس قزح الشهيرة.

جاء ذلك بعد عام تقريبًا من اختيار الطائرات السابقة في الجولة الأولى إلى ديلانو خلال إجازتهم إلى إيطاليا.

بدا ديلانو ، وهو مواطن من نيو جيرسي ، مذهلاً في ثوب Pnina Tornai من Kleinfeld Bridal.

بدا ويلسون dapper في سهرة وربطة عنق من التكس الأسود.

تم إحضار البكاء السابق للبكاء عندما شاهد ديلانو يسير في الممر ، كما يظهر في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

دعم ديلانو ويلسون ، 25 عامًا ، طوال مسيرته في اتحاد كرة القدم الأميركي ، والتي شملت مؤخرًا فترة عمل مع برونكو الموسم الماضي.

لم يلعب دورًا في دنفر بعد خسارته مسابقة قورتربك الأولى أمام Bo Nix ، وهو الاختيار رقم 12 في مسودة NFL 2024.

حضر بعض زملائه في فريق برونكو في ويلسون وزوجاتهم قضية الفخمة يوم السبت.

عثر ويلسون على منزله الجديد في اتحاد كرة القدم الأميركي في ميامي ، حيث وقع صفقة مدتها عام واحد بقيمة 6 ملايين دولار في مارس ، حيث سيكون بمثابة نسخة احتياطية من توا تاجوفيلوا في عام 2025.