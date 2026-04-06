تتطلع ميشيغان إلى الحصول على لقب، بينما يمتلك دان هيرلي من UConn جائزة أكبر في متناول اليد

هناك عدد قليل من الفرق في تاريخ كرة السلة الجامعية مشهورة مثل فريق فاب فايف. كان هناك عدد قليل من التسديدات في بطولة NCAA لا تصدق مثل تسديدة تري بيرك التي يبلغ طولها 30 قدمًا ضد رقم 1 كانساس، وعدد قليل من التسديدات مبهجة بشكل غير متوقع مثل انفجار مباراة اللقب الوطني لسبايك ألبريشت على مقاعد البدلاء، وعدد قليل من العروض في Final Four مهيمن مثل أداء Mo Wagner في 2018.

لكن كل تلك المواسم التي لا تُنسى في ميشيغان انتهت بخسارة في مباراة اللقب، مما ترك البرنامج لا يزال يبحث عن أول بطولة وطنية له منذ فوزه ببطولته الوحيدة على سيتون هول في عام 1989.

لكن قد يكون لدى التاريخ المزيد ليقوله إذا حقق كلاب الهاسكي أكبر مفاجأة في مباراة اللقب منذ فوز UConn المذهل على ديوك في عام 1999.

ومن المتوقع أن يتغير ذلك يوم الاثنين، عندما تدخل ميشيغان (36-3) رقم 1 كمرشح مفضل بـ 6.5 نقطة ضد رقم 2 UConn (34-5) في مباراة اللقب الوطني. سيؤدي فوز فريق Wolverines أيضًا إلى إنهاء الجفاف الذي دام 26 عامًا في بطولة Big Ten، التي خسرت فرقها ثماني مباريات متتالية في البطولة الوطنية.