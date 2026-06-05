تتفاعل سامانثا زوجة كايل بوش مع وفاة زوجها المذهلة

شاركت سامانثا زوجة كايل بوش رسالة صادقة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من أسبوعين بقليل من وفاة نجم ناسكار عن عمر يناهز 41 عامًا.

توفي أسطورة ناسكار بعد أن تطور الالتهاب الرئوي “إلى تعفن الدم، مما أدى إلى مضاعفات مرتبطة سريعة وساحقة”.

ونشرت سامانثا بعد ظهر يوم الجمعة على حسابها على إنستغرام: “الصلوات والرسائل والزهور والوجبات والأحضان وأعمال اللطف التي لا تعد ولا تحصى حملتنا خلال أكثر أيام حياتنا حزنًا”. “بينما تحطمت قلوبنا تمامًا، شعرنا بحضور الله وذراعيه ملفوفة بإحكام حولنا من خلال كل واحد منكم. الحب الذي أحاط بعائلتنا خلال هذا الوقت الذي لا يمكن تصوره جلب الراحة وسط الكثير من الألم. إن معرفة تأثير كايل على الآخرين ورؤية كيف يكرمونه من خلال كل عمل فريد من الكرم هي شهادة حقيقية على مدى تميز كايل للعديد من الناس. هناك لحظات يبدو فيها أن ثقل هذه الخسارة من المستحيل تحملها، ومع ذلك، بمرور الوقت مرة أخرى، أظهر لنا الله، من خلالكم جميعًا، أننا لسنا وحدنا.

“من العائلة والأصدقاء إلى المعجبين والغرباء تمامًا، شكرًا لك على حضورك معنا. شكرًا لك على حبك لعائلتنا جيدًا. شكرًا لك على حبك كايل. شكرًا لك على تكريمه. قد لا نجد أبدًا الكلمات للتعبير بشكل كامل عما يعنيه دعمك لنا، ولكن يرجى العلم أننا ممتنون للغاية “.

شارك بطل سلسلة كأس ناسكار مرتين وسامانثا طفلين، الابن بريكستون، 11 عامًا، وابنته لينكس، 4 سنوات.

احتفل الزوجان بعيد ميلاد بريكستون الحادي عشر قبل أيام قليلة من وفاة كايل، كما رأينا في منشور بوش على إنستغرام.

أصدرت عائلة بوش وريتشارد تشايلدريس ريسينغ وناسكار بيانًا مشتركًا في 21 مايو قال فيه إن بوش توفي بعد دخوله المستشفى.

ولم يتم ذكر سبب الوفاة في ذلك الوقت.

كان بوش – الأخ الأصغر لكورت بوش، عضو قاعة مشاهير ناسكار – يختبر في جهاز محاكاة السباق شيفروليه في كونكورد، كارولاينا الشمالية، في 20 مايو عندما أصبح غير مستجيب وتم نقله إلى مستشفى في شارلوت، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

في وقت سابق من شهر أبريل، أخبر بوش طاقمه عبر الراديو في نهاية سباق سلسلة الكأس أن يطلب من الطبيب أن يعطيه “حقنة” عندما ينتهي من سباق 10 مايو.

وقال البث التلفزيوني إن بوش كان يعاني من نزلة برد في الجيوب الأنفية خلال الأسبوع الذي سبق السباق في واتكينز جلين إنترناشيونال.

وكان بوش يستعد للسباق في ناسكار كوكا كولا 600 في 21 مايو، كجزء من “أعظم يوم في رياضة السيارات” مع إندي 500، قبل دخوله المستشفى.

جاء سباقه الأخير في سباق ناسكار كل النجوم في 17 مايو حيث احتل المركز السابع عشر.