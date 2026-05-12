تتفاعل صديقة رايان لوكتي مع خطوة تدريب ولاية ميسوري المفاجئة

لدى رايان لوكتي الأشخاص الأقرب إليه في زاويته وهو يخوض مغامرة مهنية جديدة.

أعلن الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية ست مرات أنه انضم إلى طاقم تدريب برنامج السباحة في ولاية ميسوري للعمل كمساعد للمدرب الرئيسي ديف كولينز.

أبدت صديقة لوكتي، مولي جيليهان، دعمها في منشورها على Instagram.

“أحبك. أنا أبعد من أن أكون فخورًا بك. هذا ما صنعت من أجله !!! تهانينا يا حبيبتي!” كتب جيليهان.

وسيبدأ لوكتي، 41 عامًا، منصبه الجديد في وقت لاحق من هذا الصيف بعد موافقة مجلس محافظي ولاية ميسوري على عقده رسميًا في يونيو.

وفقًا لـ Front Office Sports، فإن عقد Lochte هو 30 ألف دولار سنويًا بالإضافة إلى المكافآت المحتملة، مع انخفاض القيمة إلى 34.10 دولارًا للساعة، وهو ما يتماشى مع ما حققه مساعدا فريق السباحة آنا ميلر ولي سموذرز.

أنشأ لوكتي وجيليهان عائلة مختلطة في بداية هذا العام، حيث أنجب كل منهما ثلاثة أطفال من زواج سابق.

ومع ذلك، لم يكن الأمر سلسًا في التعامل مع العلاقة الجديدة.

وقد انخرط الزوجان، اللذان احتفلا بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما في 10 أبريل، في نزاع على وسائل التواصل الاجتماعي مع زوجة لوكتي السابقة، كايلا راي ريد.

نشأ كل ذلك من رسالة بريد إلكتروني مزعومة أرسلها السباح الأمريكي إلى ريد، التي تقدمت بطلب الطلاق في مارس 2025، قائلة إن جيليهان “أم أفضل بعشر مرات”.

وأضاف لوكتي: “انظر إلى العرض الذي أرسلته للتو إلى محاميك واستمر في حياتك في التنقيب عن الذهب”.

ردت ريد بلقطات شاشة للبريد الإلكتروني في قصتها على Instagram. ووصفت الوضع بأنه “رأس جبل الجليد”.

كتب ريد فوق البريد الإلكتروني: “هذا بعد أن قمت بتسجيل الوصول إلى طفلنا البالغ من العمر عامين وهو مصاب بالتهاب الحلق”. “هذا غيض من فيض، وأنا مرهق. قلبي ينفطر مع أي شخص يواجه موقفًا مشابهًا. تعبت من عدم الاحترام المستمر خلف الأبواب المغلقة. حرفيًا 2/1000 رسالة.”

وانتقدت جيليهان ريد بعد ذلك، واصفة إياها بـ”الطفلة” بسبب “روايتها الكاذبة”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها الزوجان السابقان بعضهما البعض.

منذ الانفصال، ألمح ريد إلى “الخيانة” وأن لوكتي تعاطيت المخدرات أمام أطفالهما.

للزوجين ابن اسمه كايدن وابنتان ليف وجورجيا.