تتقاعد شقيقة لويولا شيكاغو سوبرفان جان في الساعة 106 بعد مسيرتها التي استمرت عقودًا بعد “القضايا الصحية” الأخيرة

الأخت جان تقول الوداع.

تقاعد سوبرفان البالغ من العمر 106 عامًا وفريقًا من برنامج كرة السلة للرجال في لويولا شيكاغو بعد أن أمضيت أكثر من نصف قرن في تقديم التشجيع والدعم للطلاب والرياضيين.

أنهت الأخت جان دولوريس شميدت ، وهي عضو في أخوات الخيرية في مريم العذراء المباركة ، مسيرتها التي استمرت لعقود من الزمن في الجامعة ، بعد شهر واحد تقريبًا من عيد ميلادها 106 ، وفقًا لنشر الطالب لويولا فينيكس في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال نائب رئيس الاتصالات كريستيان أندرسن للمنفذ في بيان “الأخت جان تقاعد وتتراجع عن الواجبات الرسمية في لويولا”. “نحن ندرك خصوصية الأخت فيما يتعلق بالصحة ولا يمكننا التعليق بما يتجاوز ما تم ذكره في رسالتها (21 أغسطس).”

في رسالة عيد الميلاد ، كشف مارك سي ريد ، رئيس جامعة لويولا في شيكاغو ، أن الأخت جان “لم تعد قادرة على الحضور جسديًا في الحرم الجامعي” لكنها ظلت “صديقًا محبوبًا ومستشارًا موثوقًا و Rambler المخلص”.

ارتفعت الأخت جان إلى الشهرة الوطنية من خلال ظهور Courtside خلال الألعاب ، خاصةً خلال بطولة كرة السلة للرجال لعام 2018 ، عندما كانت تقود صلاة في غرفة الخزانة وتهتف على رامبلرز من كرسي متحرك.

وصل الفريق إلى النهائي الرابع في عام 2018 لكنه خسر أمام ميشيغان ولفيرينز ، 69-57.

ومع ذلك ، بدأت الطلاب يلاحظون غيابها في أبريل ، عندما لم تكن حاضرة في الدور نصف النهائي من بطولة الدعوة الوطنية (NIT).

في أغسطس / آب ، قالت الأخت جان إنها كانت تعاني من “البرد الصيفي السيئ وغيرها من القضايا الصحية” التي منعتها من قضاء عيد ميلادها في حرم البحيرة شور ، وتقع قبالة شاطئ بحيرة ميشيغان.

وأكدت الأخت جان في البيان المنشور إلى جانب رسالة ريد: “لديّ نزلة باردة في الصيف السيئة وغيرها من المشكلات الصحية ، لذا فقد تقرر ألا أذهب إلى حرم ليك شور لأكون معك في عيد ميلادي”. “هذا يجعلني حزينًا جدًا.”

تابعت الأخت جان ، “على الرغم من أنني غير قادر على أن أكون في الحفلة معك شخصيًا ، إلا أنني أحتفل بك بروح”.

حصل المتقاعد ، الذي ولد في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، على درجة الماجستير من جامعة لويولا لوس أنجلوس وبدأ التدريس في كلية مونديلين في شيكاغو في عام 1961 ، وفقًا للجامعة.

شغلت سلسلة من الألقاب ، بما في ذلك القائم بأعمال عميد ، ومديرة Summer Sessions ، ومديرة قاعة Coffey ، وعميد مشارك ، ومدير الخدمات الأكاديمية ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية قبل أن تصبح المدرسة تابعة لويولا في عام 1991.

أصبحت الأخت جان قسيس الفريق الرسمي لفريق كرة السلة للرجال في عام 1996.

استمرت النجومية الأخت جان عندما نشرت كتاب “استيقظ مع الغرض! ما تعلمته في أول 100 عام لي” ، والذي ظهر لأول مرة في عام 2023.

حتى أنها حصلت على إعلان رسمي من الرئيس السابق جو بايدن ، وفقا لويولا فينيكس.