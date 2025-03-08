تتلاشى جالين برونسون-نيكس في الدقائق الأخيرة في خسارة كليبرز

لوس أنجلوس – كانت الحياة بدون جالين برونسون صعبة بشكل متوقع.

خاصة في وقت الأزمة.

مع وجود كابتن بوتش غير نشط بسبب كاحل التواء ، سجل نيكس 10 نقاط فقط في الدقائق السبع الأخيرة وتم غمره في خسارة ليلة الجمعة 105-95 إلى كليبرز.

كانت الجريمة راكدة وأنتجت أدنى نقطة لها منذ 6 كانون الثاني (يناير) ، التي توجها الربع الرابع القبيح.

انخفض فريق Knicks (40-23) ، الذي أطلق 39 في المائة فقط و 27 في المائة على Treys ، إلى 0-2 لبدء رحلة برية من خمس مباريات في المؤتمر الغربي ، مع الألعاب القادمة في ساكرامنتو وبورتلاند وغولدن ستايت.

تعادل سلسلة خسارة ثلاث مباريات في ثلاث مباريات للأطول هذا الموسم.

برونسون خارج أسبوعين على الأقل ، ولكن من المحتمل أن يكون لفترة أطول ، بسبب الإصابة التي تعرضت لخسارة يوم الخميس أمام ليكرز.

بقي مع نيكس في لوس أنجلوس ، لكنه لم يكن على مقاعد البدلاء في قبة Intuit.

من الواضح أنهم بحاجة إلى حارس النقطة بالزي الرسمي.

كافح جميع زملائه في الفريق يوم الجمعة. تمكن مايلز ماكبرايد ، الذي حل محل برونسون في تشكيلة البداية ، من سبع نقاط فقط في 2 من 13 من إطلاق النار.

غاب عن Karl-Anthony Towns 13 من 22 محاولات إطلاق النار. مجتمعان جوش هارت و OG Anunoby لإطلاق النار 10 مقابل 28.

ارتكبت ميكال بريدجز أربعة تحولات في الفريق.

بالنسبة إلى كليبرز (34-29) ، كان جيمس هاردن وكاوهي ليونارد غير فعالين ولكنهم مجتمعين لمدة 47 نقطة ، وكان ذلك كافياً للتغلب على فريق بدون برونسون.

خرج فريق Knicks ، الذي كان يلعب في الليلة الثانية من متتالية بعد قضية العمل الإضافي يوم الخميس ضد ليكرز ، بطيئًا.

لقد سقطوا في حفرة 9-0 من Tipoff ، وفشلوا في التسجيل لمدة 3 دقائق ونصف.

لكنهم سرعان ما تعافوا وأقاموا تقدمًا من تسع نقاط في الربع الثاني.

بدأ الربع الرابع مع عجز نقطة واحدة.

ثم انهاروا.

كان فريق Knicks يلعبون بدون Mitchell Robinson ، الذي استراح للثانية من الألعاب المتتالية للحفاظ على صحته بعد فقده 10 أشهر.

عاد Achiuwa الثمين من غيابه في مباراة واحدة بسبب وجع أوتار الركبة ، حيث أسقط تسع نقاط وخمس كرات مرتدة في 16 دقيقة.

كانت مجرد لعبة برونسون الثانية الفائتة هذا الموسم والأول منذ 1 يناير.

ذهب نيكس 1-4 بدونه الموسم الماضي.

قبل المباراة ، ناشد ثيبودو للجهد دون قبطانهم.

قال: “يجب أن يصعد الجميع”. “الشيء هو أنك لا تحل محل جالين بشكل فردي. أنت تفعل ذلك بشكل جماعي. فكيف؟ كل شخص قادر على لعب الدفاع العظيم. كل شخص قادر على انتعاش الكرة بشكل جيد. كل شخص قادر على رعاية الكرة. لذا ، إذا كنت تدافع ، فأنت تنتعش وتحافظ على تحولاتك لأسفل ، فستكون في وضع يسمح لك بالفوز. ثم عليك أن تجعل الأمور تحدث في نهاية اللعبة. هذا ما نسعى إليه. هامش الخطأ أصغر. ”

صغير جدا ، كما اتضح ، ضد كليبرز.