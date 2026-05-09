تتمتع الطائرات برؤية واضحة لللاعب الأول ديفيد بيلي

كانت الضربة التي تعرض لها ديفيد بيلي أثناء عملية المسودة الأولية هي أنه بينما كان لاعبًا متسرعًا في التمريرات، لم يكن مدافعًا جيدًا.

مدرب الطائرات آرون جلين لا يشتري ذلك.

قال جلين يوم الجمعة عن اللاعب الذي حصل فريق Jets على المركز الثاني في المسودة: “لم أواجه أبدًا مشكلة في لعبة الركض الخاصة به بعد تخرجه من الكلية”. “أعلم أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ينتقده الجميع (عليه). أعتقد أن الجميع يحاول اكتشاف الثغرات في كل لاعب يخرج. لكنني أعتقد أنه كان على دراية بذلك. السبب الذي يجعلني أقول ذلك هو أنك رأيت بعض هؤلاء الحراس يسحبون، ورأيت التدخلات تسحب، وكان قادرًا على التغلب على هؤلاء اللاعبين ووضع ميزة في هذا الجانب. ليس لدي مشكلة مع دفاعه الركض.”

كان بيلي في الملعب في فلورهام بارك لأول مرة يوم الجمعة عندما افتتحت الطائرات معسكرها الصغير الصاعد.

كان اللاعبون يرتدون السراويل القصيرة ولم يكن لديهم وسادات أخرى غير الخوذات.

كانت الأشياء تتحرك في الغالب بنصف السرعة ولم يكن هناك أي عرقلة أو تدخل، لذلك كان من الصعب تمييز الكثير.

قال جلين إنه يريد أن يرى كيف يستوعب اللاعبون التدريب ويطبقون التقنيات التي يتعلمونها.

ولا ينبغي أن يمثل ذلك مشكلة لبيلي، الذي تخرج من جامعة ستانفورد في ثلاث سنوات.

وقال جلين: “من الواضح أنه رجل ذكي للغاية”. “لذلك، هذا الجزء الذي كنا نعرفه لن يمثل مشكلة، فقط القدرة على العمل فيما يتعلق بالتواصل مع المدربين ذهابًا وإيابًا، والتواصل مع اللاعبين في غرفة الاجتماعات. وبعد ذلك، بمجرد وصوله إلى العشب، يمكنك أن ترى أنه يتمتع بسرعة الخطوة الأولى التي نعرفها جميعًا. سيكون شخصًا مثيرًا للاهتمام للتدريب. يمكنني أن أخبرك بذلك.”

وقال بيلي إنه يريد التحسن في جميع جوانب لعبته، وليس فقط في الجري.

قال بيلي: “هناك دائمًا مجال للتحسين، سواء كان ذلك من خلال التمرير السريع أو اللعب بالركض”. “سيكون هناك دائمًا مجال للتحسين، لكنني واثق من قدرتي على اللعب بسرعة. أنا واثق من خطة المدرب جلين بالنسبة لي. أنا متأكد من أنه سيضعني في أفضل فرصة للنجاح وسيضعني في وضع حيث يراني مزدهرًا. أنا واثق من قدرتي، لذا أتطلع إلى ذلك.”

في Texas Tech العام الماضي، قاد بيلي الأمة برصيد 14 ½ كيسًا و19 ½ تدخلات للخسارة.

لقد أجبر أيضًا على 10 إخفاقات في حياته المهنية ، وهو أمر قال جلين إنه كان جزءًا كبيرًا من رغبة Jets في Bailey.

قال جلين إن الطائرات لديها رؤية واضحة لكيفية استخدام بيلي.

قال جلين: “سيكون أحد الداعمين الخارجيين عندما يتعلق الأمر بالدفاع الأساسي”. “بعد ذلك، سيكون بمثابة D-end عندما يتعلق الأمر بالدفاع الرباعي (خط الدفاع). هناك عدد من الأشياء التي نخطط للقيام بها معه عندما يتعلق الأمر باندفاع التمريرات الفرعية. لدينا قائمة مليئة باللاعبين الذين يمكنهم التحرك قليلاً. أنا متحمس لذلك. بينما نمضي في العملية ونرى حقًا ما يمكن أن يفعله كل لاعب بالضبط، سنبدأ في توصيل اللاعبين إلى المواقع التي ستساعدنا على أن نكون قادرين على لعب دفاع جيد.”

قال جلين إنه يمكنه استخدام كل من بيلي وويل ماكدونالد في الجولة الأولى لعام 2023 في الملعب معًا.

إنهم يلعبون بأسلوب مماثل.

قال جلين: “عندما يتعلق الأمر بأوجه التشابه، يتمتع كلاهما بسرعة الخطوة الأولى، ويمكنهما التغلب على اللاعبين حول الحافة”. “سوف يتحسن بالفعل بفضل ذراعه الطويلة واندفاع قوته في الموسم الماضي. نريد الاستمرار في القيام بذلك معه. هذا شيء يمتلكه بيلي. نريد التحسن في هذا الجانب، لكن يمكنني أن أرى لماذا يقول بعض اللاعبين إنهم متشابهون.”

يرتدي بيلي الرقم 31، وهو نفس الرقم الذي ارتداه جلين عندما كان لاعبًا في جيتس.

قال بيلي إن جلين أخبره بذلك وأظهر له صورة جلين بالزي العسكري.

أما بالنسبة لعامه المبتدئ، فإن بيلي لا يضع أهدافًا إحصائية محددة عليه.

قال بيلي: “لا أفكر حقًا في الجوائز أو الأهداف المحددة التي أريد الوصول إليها”. “الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو الحصول على روتين ثابت يسمح لي بالتحسن كل يوم، والتحسن في الركض، والتحسن في التمريرات، وأصبح لاعب كرة قدم أفضل.”