تتم إزالة أصول مؤشر كتلة الجسم من العلوم الطبية أكثر مما تعلم

عندما يتحقق مكتب طبيبك من طولك ووزنك ، فمن المحتمل أن تكون قد أعطيت تقديرًا لمؤشر كتلة الجسم (BMI) لمعرفة ما إذا كنت تقع ضمن نطاق الوزن “الصحي”. بعد كل شيء ، سيبدو شخص يزن 150 رطلاً على ارتفاع 6 أقدام مختلفة تمامًا عن شخص يزن نفسه عند 5 أقدام. وفقًا لمعايير مؤشر كتلة الجسم ، فأنت مصنفة على أنها زيادة الوزن إذا كانت درجاتك 25 أو أعلى – وهي فئة تضم حوالي 1 من كل 3 أشخاص في الولايات المتحدة ، وفقًا للمعاهد الوطنية لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

ولكن إذا كان لديك الكثير من العضلات ، فقد يكون مؤشر كتلة الجسم مضللاً. يمكن تصنيفك “زيادة الوزن” حتى مع القيمة المطلقة المرئية. شاركت مدرب القوة Gordana Velinović على Instagram أنها تعتبر زيادة الوزن من قبل مؤشر كتلة الجسم ، على الرغم من وجود 15 ٪ فقط من الدهون في الجسم. لا تفسر الصيغة أيضًا عوامل صحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتي يمكن أن تحدث في أي وزن. بمعنى آخر ، لا يعني مؤشر كتلة الجسم “الصحي” بالضرورة أنك في الواقع بصحة جيدة.

في الواقع ، لم يكن مؤشر كتلة الجسم مصممًا في الأصل لقياس الصحة الفردية على الإطلاق. جاءت الصيغة من عالم فلك بلجيكي – نعم ، شخص يدرس الكواكب والنجوم – يدعى Adolphe Quetelet. وفقًا لمركز جامعة روتشستر الطبي ، أنشأها في القرن التاسع عشر كجزء من إحصاء في هولندا ، بهدف تحديد “وزن الجسم المثالي” بناءً على بيانات من الرجال البيض الأثرياء.