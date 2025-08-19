تتم إزالة أصول مؤشر كتلة الجسم من العلوم الطبية أكثر مما تعلم

عندما يتحقق مكتب طبيبك من طولك ووزنك ، فمن المحتمل أن تكون قد أعطيت تقديرًا لمؤشر كتلة الجسم (BMI) لمعرفة ما إذا كنت تقع ضمن نطاق الوزن “الصحي”. بعد كل شيء ، سيبدو شخص يزن 150 رطلاً على ارتفاع 6 أقدام مختلفة تمامًا عن شخص يزن نفسه عند 5 أقدام. وفقًا لمعايير مؤشر كتلة الجسم ، فأنت مصنفة على أنها زيادة الوزن إذا كانت درجاتك 25 أو أعلى – وهي فئة تضم حوالي 1 من كل 3 أشخاص في الولايات المتحدة ، وفقًا للمعاهد الوطنية لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.
ولكن إذا كان لديك الكثير من العضلات ، فقد يكون مؤشر كتلة الجسم مضللاً. يمكن تصنيفك “زيادة الوزن” حتى مع القيمة المطلقة المرئية. شاركت مدرب القوة Gordana Velinović على Instagram أنها تعتبر زيادة الوزن من قبل مؤشر كتلة الجسم ، على الرغم من وجود 15 ٪ فقط من الدهون في الجسم. لا تفسر الصيغة أيضًا عوامل صحية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتي يمكن أن تحدث في أي وزن. بمعنى آخر ، لا يعني مؤشر كتلة الجسم “الصحي” بالضرورة أنك في الواقع بصحة جيدة.
في الواقع ، لم يكن مؤشر كتلة الجسم مصممًا في الأصل لقياس الصحة الفردية على الإطلاق. جاءت الصيغة من عالم فلك بلجيكي – نعم ، شخص يدرس الكواكب والنجوم – يدعى Adolphe Quetelet. وفقًا لمركز جامعة روتشستر الطبي ، أنشأها في القرن التاسع عشر كجزء من إحصاء في هولندا ، بهدف تحديد “وزن الجسم المثالي” بناءً على بيانات من الرجال البيض الأثرياء.
مؤشر كتلة الجسم لا يعتبر العديد من العوامل الصحية
بدأت شركات التأمين في استخدام مؤشر كتلة الجسم في الخمسينيات كوسيلة سريعة لتقدير المخاطر الصحية. وفقًا لمراجعة 2023 في Cureus ، أحب الباحثون مقياس مؤشر كتلة الجسم لأنه كان بسيطًا وسريعًا للحساب. ومع ذلك ، استندت معظم الدراسات المبكرة على الرجال البيض. هذا يعني أن مؤشر كتلة الجسم لا يفسر الاختلافات المهمة بين المجموعات العرقية والإثنية. على سبيل المثال ، قد يكون لدى الأشخاص من الإثنية الآسيوية انخفاض مؤشر كتلة الجسم ولكنهم يحملون المزيد من الدهون في الجسم ، مما يعرضهم لخطر أكبر لمرض السكري وأمراض القلب ، حتى عندما يكون مؤشر كتلة الجسم في النطاق “الطبيعي”.
لا يمكن لمؤشر كتلة الجسم أيضًا معرفة الفرق بين الدهون والعضلات ، ولا يكشف عن مكان تخزين هذه الدهون. هذا مهم لأن الدهون الحشوية (المعروفة أيضًا باسم “الدهون في البطن”) مرتبطة بقوة بالمخاطر الصحية من الدهون تحت الجلد (الدهون تحت الجلد). مؤشر كتلة الجسم يتجاهل أيضا الاختلافات الجنسية. عادة ما يخزن الرجال المزيد من الدهون حول البطن ، بينما تخزن النساء غالبًا المزيد في الوركين والفخذين. قد توفر أن الدهون الورك والفخذ في الواقع بعض الحماية من أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.
اليوم ، يحث العديد من الباحثين المهنيين الصحيين على النظر إلى ما وراء مؤشر كتلة الجسم واستخدام قياسات أخرى مثل نسبة الخصر إلى الورك ، أو نسبة الخصر إلى المرارة ، أو محيط الخصر للتنبؤ بشكل أفضل بمخاطر الصحة والوفيات. في الواقع ، تميل نسبة الخصر إلى الارتفاع إلى أن تكون مؤشرا أقوى لأمراض القلب من مؤشر كتلة الجسم ، ومحيط الخصر لديه صلة أوثق لخطر بعض الأمراض.
سيظل مؤشر كتلة الجسم يستخدم مع تدابير صحية أخرى
لا يزال مؤشر كتلة الجسم يستخدم على نطاق واسع كمعيار لتحديد ما إذا كان شخص ما مؤهلاً لأدوية فقدان الوزن أو جراحة لعلاج البدانة. على سبيل المثال ، قد يكون الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 30 أو مؤشر كتلة الجسم من 27 مقترنة بمرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم مؤهلين لعقاقير GLP-1 مثل Ozempic. عادةً ما يتم النظر في جراحة البدانة فقط لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 35 أو أعلى ، أو مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 مصحوبة بحالة صحية متعلقة بالسمنة. تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن مؤشر كتلة الجسم لا يزال عاملاً رئيسياً في تشكيل القرارات الصحية على مستوى السكان.
ومع ذلك ، على المستوى الفردي ، قد لا يوفر مؤشر كتلة الجسم وحده صورة كاملة لمخاطرك الصحية. في عام 2023 ، أقرت الجمعية الطبية الأمريكية (AMA) رسميًا القيود المفروضة على مؤشر كتلة الجسم في تشخيص السمنة والتنبؤ بالنتائج الصحية. بدلاً من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم كتدبير وحيد ، توصي AMA باستخدامه إلى جانب تقييمات أخرى ، مثل مستويات الدهون الحشوية وتكوين الجسم وعلامات التمثيل الغذائي مثل نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول. قد يأخذ طبيبك أيضًا في الاعتبار تاريخك الطبي والعائلي ، والنظام الغذائي ، وعادات التمرين ، وأنماط النوم عند تقييم خطر الإصابة بمرض مزمن.