تتم إضافة جاك نيكلسون وسبايك لي وبيلي كريستال إلى معرض SuperFan لقاعة مشاهير كرة السلة

عندما كان فريق ليكرز يقدم عروضًا جيدة مثل أي شيء قادم من هوليوود، ربما كان أروع رجل في المبنى موجودًا في الملعب.

حتى في جميع أنحاء البلاد، لاحظ الجميع جاك نيكلسون.

وقال سبايك لي: “عندما كبرت، كان الرجل الذي نظرت إليه هو جاك نيكلسون”. “عندما كنت جالسًا في المقاعد الزرقاء في الحديقة، قلت: “آمل أن أتمكن يومًا ما من الجلوس في الملعب مثل صديقي جاك نيكلسون”.”

وصل لي في النهاية إلى الصف الأمامي لمشاهدة نيكس المحبوب. وفي نهاية هذا الأسبوع، سيصل هو ونيكلسون معًا إلى قاعة مشاهير كرة السلة.

إلى جانب زميله الممثل والفنان بيلي كريستال ورجل الأعمال آلان هورويتز، ستتم إضافتهم إلى قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة في معرض جيمس ف. غولدشتاين سوبرفان يوم الأحد، قبل ساعات قليلة من تكريم فصل هذا العام في سبرينغفيلد، ماساتشوستس.

تم تسمية المعرض باسم غولدشتاين، وهو أحد الوجوه الأكثر شهرة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين والذي يحضر حوالي 100 مباراة سنويًا، ويكرّم المعرض المشجعين لمعرفتهم وشغفهم بكرة السلة، إلى جانب سمعتهم داخل مجتمع كرة السلة وتقديرهم لتاريخ كرة السلة. رياضة.

إلى جانب غولدشتاين، يضم المعرض الذي تم إنشاؤه في عام 2018 بيني مارشال ومشجع رابتورز ناف بهاتيا.

المشاهير هم مجرد معجبين بمقاعد أفضل

إنهم أكثر شهرة من معظم الأشخاص، ولكنهم في جوهرهم يشبهون تمامًا العملاء الذين يجلسون في المقاعد الرخيصة.

قال كريستال، الذي يحمل تذكرة كليبرز منذ فترة طويلة ويعود حبه للفريق إلى الوقت الذي كان لا يزال يلعب فيه في سان دييجو: “أنا فقط أمثل جميع المشجعين المخلصين للعبة التي نحبها”.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمشجعين الأكثر تشددًا، لا يتعلق الأمر أبدًا بالمكان الذي يجلسون فيه. يتعلق الأمر فقط بالتواجد في المبنى عندما يكون فريقهم في أمس الحاجة إليهم.

بالنسبة إلى لي، كان ذلك في 8 مايو 1970. عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، غاب عن حفل والده بعد تلقيه عرضًا لحضور المباراة السابعة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

لم يكن جالسًا قريبًا، ولكن لا يزال لديه منظر رائع لرؤية ويليس ريد يدخل إلى الملعب بساقه المصابة التي أجبرته على تفويت المباراة السادسة ضد ليكرز وكان مدى جاهزيته للمباراة الفاصلة موضع شك.

وقال لي: “لقد زرت بطولة العالم، وكأس العالم، وبطولات السوبر بولز، والألعاب الأولمبية”. “هذا أعلى صوت سمعته في حياتي.”

واجه بيلي كريستال الأمور “الصعبة” في لوس أنجلوس كمشجع لفريق كليبرز

فاز فريق نيكس بهذا اللقب وأضاف لقبًا آخر في عام 1973، على الرغم من أنه اقترب من ذلك مرتين فقط منذ أن أصبح لي حامل التذكرة بعد أن قام بصياغة باتريك إيوينج مع الاختيار رقم 1 في عام 1985.

لا يزال فريق هورويتز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أيضًا عالقًا في فترة جفاف طويلة، على الرغم من أنه لا يزال لا يوجد شيء مثل كليبرز، ولا يزال ينتظر فرصته الأولى لتحقيق هدف كريستال.

وقال لي: “لقد كان يعاني أيضاً”. “ما يزيد الأمر سوءًا هو أنه موجود في لوس أنجلوس ويقضي كل السنوات مع كليبرز عندما كان لدى ليكرز ماجيك وشاك وكوبي. يا رجل، كان ذلك قاسيًا حقًا”.

كان نيكلسون على الجانب الأيمن من المنافسة في لوس أنجلوس بعد أن أصبح حامل تذكرة ليكرز في السبعينيات.

سيقوم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات بتعديل جداول التصوير واجتماعاته الشخصية حتى يتمكن من الجلوس بنظاراته الشمسية بجوار مقعد الزائر في مباريات ليكرز الكبيرة.

ومن هذا المكان شاهد فريق ليكرز يتقدم بفارق 24 نقطة أمام بوسطن في المباراة الرابعة من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2008 – وهي الهزيمة التي رأى نيكولسون أنها قادمة بينما كان فريق سيلتيكس يتجمع.

قال دوك ريفرز، مدرب سيلتيكس آنذاك: “كان الوقت متأخرًا في المباراة، وظللت أسمع، يا دوك، نحن رجال ميتون نسير”. “ولقد استمر في قول ذلك. لم أكن أعرف تمامًا ما الذي كان يتحدث عنه ثم أدركت ذلك متأخرًا عندما عدنا وفزنا بالمباراة.

أصبح الاثنان صديقين عندما قام ريفرز في وقت لاحق بتدريب كليبرز، وذهب أشهر مشجعي ليكرز لتفقد الجانب الآخر عندما كانوا يواجهون هيوستن روكتس في التصفيات عام 2015.

قال ريفرز: “جاء جاك إلى تلك المباراة”. “لقد ظهر في مباراة كليبر ثم أهدرنا تقدمًا كبيرًا وغادر، ولا أعتقد أنه سيعود أبدًا إلى مباراة كليبر أخرى مرة أخرى.”

الآن، يبلغ من العمر 87 عامًا، ولم يعد نيكولسون يذهب لرؤية فريق ليكرز وهو الوحيد من بين المشجعين الأربعة الجدد الذين ليس من المتوقع أن يحضروا حفل الأحد.

سبايك لي على شرف قاعة المشاهير: “من كان سيشكرها؟”

لا يزال لي منتظمًا في ماديسون سكوير غاردن، ويرتدي الآن قميص جالين برونسون الذي كان في السابق قميص جون ستاركس.

وقال إن تكريم قاعة المشاهير له أهمية كبيرة بالنسبة له، بسبب مدى قربه من العديد من لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين خلال مسيرته السينمائية، من إعلانات Air Jordan التجارية مع مايكل جوردان إلى أفلام مثل He Got Game.

قال لي، وهو يضحك من عدد المرات التي يطلب منه جوردان بألفاظ بذيئة أن يجلس: “أعرف هؤلاء الرجال وخاصة الفرق الزائرة، الكثير من هؤلاء الرجال، يأتون إلى الملعب ويقولون لي مرحباً”. “يعطونني خمسة، يعانقونني، وهذه هي الفرق المنافسة.”

في بعض الأحيان، تأتي هذه التفاعلات بنتائج عكسية ويتحمل لي اللوم في خسارة نيكس.

لقد تم انتقاده بسبب إثارة غضب ريجي ميلر في التصفيات عندما عادت إنديانا للفوز في المباراة الخامسة.

عندما سجل كوبي براينت رقما قياسيا للخصم بلغ 61 نقطة في 2 فبراير 2009، كان دافعه هو عدم السماح لي بالتحدث إذا فاز نيكس عندما كانوا يجتمعون في وقت لاحق من تلك الليلة لمشروع كانوا يعملون عليه.

لدى لي ورقة إحصائية من المباراة موقعة من براينت، الذي كتب: “سبايك، هذه (كلمة بذيئة) كانت خطؤك!!!!”

والآن سينضم إلى جوردان وبراينت والعديد من العظماء الآخرين في قاعة المشاهير.

قال لي: «باللجوء إلى بعض لغات بروكلين، من كان سيصدق ذلك؟»