تتنبأ الصعاب بالمكان الذي سيلعب فيه ليبرون جيمس الموسم المقبل بعد خروج ليكرز

قد يكون الملك متجهًا إلى الخليج.

أرسل تجار بوليماركت ارتفاع احتمالات هبوط غولدن ستايت واريورز إلى ليبرون جيمس يوم الثلاثاء بعد أن أبلغ معسكر جيمس فريق ليكرز أن أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين لن يعود إلى لوس أنجلوس الموسم المقبل.

صعد Golden State إلى قمة سوق التوقعات بنسبة 64.5%، مما يجعل فريق Warriors هو المرشح الأوفر حظًا ليكون فريق جيمس التالي.

تراجعت مدينة كليفلاند كافالييرز، مسقط رأس جيمس، بنسبة 27.5%، يليها ميامي هيت بنسبة 9%، في حين انخفض فريق ليكرز إلى 1.6% فقط بعد قرار الأساطير المفاجئ.

ويأتي هذا الجنون وسط تكهنات مستمرة بأن جيمس قد ينضم إلى منافسه منذ فترة طويلة ستيف كاري في سان فرانسيسكو لمطاردة اللقب الأخير.

تكثفت هذه الثرثرة بعد أن رفض نجم ووريورز درايموند جرين خيار اللاعب الذي تبلغ قيمته 27.7 مليون دولار، وهي خطوة يمكن أن تمنح جولدن ستيت المزيد من المرونة المالية إذا عاد بصفقة أرخص.

أصبح جيمس، البالغ من العمر 41 عامًا، الآن وكيلًا مجانيًا غير مقيد بعد ثمانية مواسم مع ليكرز، حيث فاز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2020 وتجاوز كريم عبد الجبار ليصبح الهداف التاريخي للدوري.

كان فريق ليكرز يأمل في إعادة جيمس، لكن الامتياز تحول نحو البناء حول لوكا دونسيتش، الذي أصبح الوجه الجديد للفريق بعد وصوله الرائج في عام 2025.

الآن، على الأقل في Polymarket، يعتقد المتداولون أن الفصل التالي – وربما الأخير – لجيمس قد يأتي في سان فرانسيسكو.