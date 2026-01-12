تثبت اقتباسات “بوب وير” و”جيري غارسيا” عن بعضهما البعض أن رباطهما تجاوز حدود الموتى الممتنين

بالنسبة لمحبي The Grateful Dead، كانت وفاة بوب وير بمثابة نهاية حقبة. أدت وفاة وير عن عمر يناهز 78 عامًا في 10 يناير 2026 إلى إسكات الصوت الذي جلب الفرح للملايين. براعته الفريدة في العزف على الجيتار – سمحت له يداه الكبيرتان بالعزف على أوتار مقلوبة غريبة لا يستطيع معظم عازفي الجيتار إتقانها – أصبحت متشابكة في نسيج صوت الفرقة الذي لا يمحى.

عندما أدت الوفاة المأساوية لعازف الجيتار Grateful Dead جيري جارسيا إلى انفصال الفرقة في منتصف التسعينيات، شرع وير في استكشافاته الموسيقية الخاصة حتى عام 2015، عندما اجتمع الأعضاء الباقون على قيد الحياة في سلسلة من الحفلات الموسيقية – أطلق عليها اسم Fare Thee Well – للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الفرقة. كانت العروض شائعة جدًا لدرجة أن Weir أبقى الموسيقى مستمرة من خلال تشكيل Dead & Company، وانضم إليهم عازفو الطبول السابقون Dead Mickey Hart وBill Kreutzman، وتجنيد John Mayer لتولي مهام الجيتار الرئيسية. أثناء قيامها بجولة في العقد التالي، أثبتت شركة Dead & Company التي يقودها Weir نجاحها الكبير؛ حققت الإقامة لمدة 30 ليلة في 2024 في Sphere في لاس فيغاس إيرادات مذهلة بلغت 130 مليون دولار، وهو دليل إيجابي على أن الجوع للعيش الميت قد ازداد منذ وفاة غارسيا.

بالنسبة إلى وير، كان حمل الشعلة التي رفعها قائد الفرقة المتردد ذات مرة هو طريقته لتكريم صديقه الراحل، وبث حياة جديدة في أغاني جارسيا. كانت علاقتهما عميقة وعميقة، والتصريحات التي أدلىا بها عن بعضهما البعض تثبت أن علاقة بوب وير مع جيري جارسيا ذهبت إلى ما هو أبعد من Grateful Dead.