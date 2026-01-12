تثبت اقتباسات “بوب وير” و”جيري غارسيا” عن بعضهما البعض أن رباطهما تجاوز حدود الموتى الممتنين

بالنسبة لمحبي The Grateful Dead، كانت وفاة بوب وير بمثابة نهاية حقبة. أدت وفاة وير عن عمر يناهز 78 عامًا في 10 يناير 2026 إلى إسكات الصوت الذي جلب الفرح للملايين. براعته الفريدة في العزف على الجيتار – سمحت له يداه الكبيرتان بالعزف على أوتار مقلوبة غريبة لا يستطيع معظم عازفي الجيتار إتقانها – أصبحت متشابكة في نسيج صوت الفرقة الذي لا يمحى.
عندما أدت الوفاة المأساوية لعازف الجيتار Grateful Dead جيري جارسيا إلى انفصال الفرقة في منتصف التسعينيات، شرع وير في استكشافاته الموسيقية الخاصة حتى عام 2015، عندما اجتمع الأعضاء الباقون على قيد الحياة في سلسلة من الحفلات الموسيقية – أطلق عليها اسم Fare Thee Well – للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الفرقة. كانت العروض شائعة جدًا لدرجة أن Weir أبقى الموسيقى مستمرة من خلال تشكيل Dead & Company، وانضم إليهم عازفو الطبول السابقون Dead Mickey Hart وBill Kreutzman، وتجنيد John Mayer لتولي مهام الجيتار الرئيسية. أثناء قيامها بجولة في العقد التالي، أثبتت شركة Dead & Company التي يقودها Weir نجاحها الكبير؛ حققت الإقامة لمدة 30 ليلة في 2024 في Sphere في لاس فيغاس إيرادات مذهلة بلغت 130 مليون دولار، وهو دليل إيجابي على أن الجوع للعيش الميت قد ازداد منذ وفاة غارسيا.
بالنسبة إلى وير، كان حمل الشعلة التي رفعها قائد الفرقة المتردد ذات مرة هو طريقته لتكريم صديقه الراحل، وبث حياة جديدة في أغاني جارسيا. كانت علاقتهما عميقة وعميقة، والتصريحات التي أدلىا بها عن بعضهما البعض تثبت أن علاقة بوب وير مع جيري جارسيا ذهبت إلى ما هو أبعد من Grateful Dead.
لا أحد يعرف جيري جارسيا الحقيقي مثل بوب وير
عندما ناقش بوب وير جيري جارسيا مع رولينج ستون في عام 2012، أشار إلى أن المعجبين الأصغر سنًا الذين كانوا يكتشفون Grateful Dead للتو، بعد وفاة جارسيا، كانوا يرون صورة غير مكتملة لرجل، على حد تعبير والت ويتمان، يحتوي على جموع. وأوضح وير: “لقد استثمر جيري الكثير من نفسه في الأغاني، وقد فهموا ذلك. هذا نقي وغير مقطر”. وأضاف: “الكهرباء التي قام بتوصيلها مباشرة، يمكنك الحصول على القليل منها من مقاطع الفيديو وأشياء من هذا القبيل”.
وأوضح وير أن ما يفتقده الصورة هو روح الدعابة الشديدة والغريبة التي يتمتع بها جارسيا، مما يكشف أنه وجارسيا كانا بمثابة ثنائي كوميدي مخصص عندما لم يكونا يتبادلان لعق الجيتار على خشبة المسرح. وكشف وير: “لكن هذا شيء لم يعرفه أحد حقًا على أي حال، غيرنا”. “خلف الكواليس، أبقينا بعضنا مستمتعين. وكان إبقاء بعضنا البعض مستمتعًا ومسليًا هو كل ما كنا نهدف إليه.”
لتوضيح هذه النقطة، تذكر وير إحدى المناسبات عندما تم إحضار “وحل كبير من نوع ما” وراء الكواليس، وأصبح “نوعًا من الذعر” من تهريج وير وجارسيا. عند اكتشاف انزعاج الشخصيات المهمة من الفكاهة السوداء التي كانوا يلاحقونها، تدخل جارسيا. “ونظر إليه جيري في وقت ما وقال: “كما ترى، الكوميديا هي ما نحن بصدده حقًا. الموسيقى، نعم، هذا الشيء الموسيقي جيد وجيد، لكن الكوميديا هي ما نحن بصدده حقًا.” ولاحظ وير أن هناك حلقة من الحقيقة في ذلك.
كان جيري جارسيا منبهرًا بعزف بوب وير على الجيتار
كان التفاعل على الجيتار بين بوب وير وجيري جارسيا لا يشبه أي شيء آخر في موسيقى الروك. كان جزء كبير من ذلك بالتأكيد هو ارتجال جارسيا المتأثر بموسيقى الجاز كعازف منفرد، ولكنه يعكس أيضًا نهج وير الفريد في الغيتار الإيقاعي.
عندما جلس مع المؤلفين ديفيد غانز وبلير جاكسون في كتابهما “محادثات مع الموتى”، تعجب غارسيا من مدى جلب وير إلى الروح التعاونية للموتى الممتنين. قال جارسيا: “هناك أفكار لدى وير لم تكن لتخطر على بالي أبدًا”. وقال جارسيا: “وهذه هي قيمته الفريدة، وهو أنه لاعب أصلي للغاية، في عالم مليء بالأشخاص الذين يشبهون بعضهم البعض”. “أعني، حقًا، أنه يمتلك أسلوبًا فريدًا تمامًا على حد علمي. لا أعرف أي شخص آخر يعزف على الجيتار بالطريقة التي يعزف بها، مع هذا النوع من النهج الذي يتبعه.”
أما بالنسبة لتحديد التأثيرات التي يقوم عليها تطوير أسلوب وير المميز، فقد اعترف جارسيا بأنه كان في حيرة من أمره. في حين أنه كان بإمكانه بالتأكيد الإشارة إلى الموسيقيين الذين قاموا بتلوين أسلوبه الخاص في العزف، إلا أنه شعر أن تأثيرات وير كانت بعيدة المنال بكثير. “مع Weir، أجد صعوبة حقيقية في التعرف على أي تأثيرات في عزفه يمكن أن أضع إصبعي عليها وأقول، “حسنًا، هذا شيء حصل عليه Weir من X وما إلى ذلك،” على الرغم من أنني كنت مواكبًا لكل تطوره الموسيقي تقريبًا،” أضاف جارسيا.
يعتقد بوب وير أن صداقته مع جيري جارسيا تمتد مدى الحياة
كانت العلاقة بين بوب وير وجيري جارسيا عميقة جدًا لدرجة أن موت جارسيا لم يتمكن من فصلهما حقًا. خلال مقابلة عام 2012 مع رولينج ستون، سُئل وير عن عدد المرات التي فكر فيها في عازف الجيتار الراحل. أجاب وير: “في كثير من الأحيان”. “كما تعلم، فهو يعيش ويتنفس في داخلي.” أعرب وير عن مشاعر مماثلة تجاه جارسيا عندما تحدث مع HuffPost في عام 2014. قال وير: “أراه في أحلامي طوال الوقت. أسمعه عندما أكون على المسرح”. “أود أن أقول إنني لا أستطيع التحدث معه، لكني أستطيع ذلك. أنا لا أفتقده. إنه هنا. إنه معي.”
بالنسبة إلى وير، لم يكن موت جارسيا هو النهاية، بل كان مجرد انقطاع في العلاقة التي يعتقد وير أنها امتدت إلى حياة أخرى، وتجسيدات أخرى. وقال وير لـHuffPost: “أنا لا أؤمن بالموت”. “بقدر ما أشعر بالقلق فهو لم يرحل. لقد ذهبنا إلى المرحلة التالية من علاقتنا ولكن أعتقد أنه كان لدينا مراحل لا حصر لها من علاقتنا قبل هذا الوقت.”
كدليل، أشار وير إلى لقاء آخر عاشه مع جارسيا. في حديثه مع جي كيو في عام 2019، تذكر أنه التقى بجارسيا في المنام، في الليلة التي سبقت وفاته. يتذكر وير: “لقد كان يبدو رائعًا حقًا. أصبح شعره أسود مرة أخرى، وكان طويل القامة. وكان يرتدي عباءة من القطيفة. وكان لديه نوع حقيقي من النظرة المكثفة في عينيه”. “لقد نظر إلي مباشرة ثم من خلالي، ثم دخل إلي.”
يعتبر بوب وير وجيري جارسيا نفسيهما إخوة
بالنسبة لجيري جارسيا، كانت فرقة The Grateful Dead – وليس فقط الفرقة نفسها، ولكن الأشخاص الذين كانوا وراء الكواليس والذين أبقوا الآلة تعمل – بمثابة عائلة بكل معنى الكلمة. قال جارسيا عندما تحدث هو ووير مع هوارد راينجولد لمجلة Interview: “أعلم أن علاقتي مع عائلة Grateful Dead هي أقرب بكثير من أي شيء لدي مع أي من أقاربي بالدم، مثلهم”. وقال جارسيا: “أعني أن أطفالي يفكرون في بوب باعتباره أحد أقاربهم”، وأضاف وير: “نعم، أنا العم بوب”.
اعتنق وير تلك العلاقة الأخوية، حيث لعب جارسيا دورًا مميزًا للغاية في حياته. قال وير لدان راذر عند ظهوره في برنامج “The Big Interview” على قناة AXS TV: “إنه شخصية الأخ الأكبر إلى حد ما”. “لقد كنا إخوة بالتأكيد… كما تعلمون، يقولون إن الدم أكثر سمكًا من الماء، وفي الحقيقة، ما كان لدينا كان أكثر سمكًا من الدم بكثير”.
شرح وير بالتفصيل علاقته مع جارسيا في مقابلة عام 2025 مع ذا صن، واصفًا علاقتهما بأنها أقرب من علاقة الأخوة. قال: “كنت أنا وجيري صديقين للروح”، لكنه أوضح أيضًا أنه على الرغم من قربهما، إلا أنهما كانا شخصين مختلفين تمامًا ويسيران في طريقين مختلفين. قال وير: “لقد كان مرشدًا موسيقيًا، لكن في الوقت نفسه، طريقتي لم تكن طريقته”. “كان علي أن أفرز سمك السلور من سمك السلمون المرقط، كما يقولون، عندما تطرح الأفكار.”
يعتقد بوب وير أن عبادة المعجبين تؤذي جيري جارسيا
هناك عدد لا بأس به من الأشياء التي لا يعرفها حتى المعجبون المتعصبون عن Grateful Dead، ولكن هناك حقيقة واحدة معروفة للجميع وهي أن السبب الحقيقي لانفصال The Dead هو وفاة جيري جارسيا، وإحجام الفرقة عن الاستمرار بدون عازف الجيتار الأسطوري. في كل مرة يصعد فيها بوب وير إلى المسرح ليؤدي أغنية غناها جارسيا للموتى، أصبحت هذه فرصة للاحتفال بصديقه الراحل ومعلمه الموسيقي، وتكريمه من خلال تفسير الأغاني التي تركها وراءه.
ومع ذلك، فقد أصبح وير يلقي نظرة قاتمة جدًا على العبادة الشبيهة بالعبادة التي أحاطت بجارسيا، قبل وفاته وبعدها. قال وير لصحيفة واشنطن بوست في عام 2022: “لن أحصل عليه”، متطرقًا إلى المكانة الإلهية التي منحها المعجبون لعازف الجيتار مما أدى إلى تسريع وفاته. أعلن وير أن “التأليه الذي صنعه هؤلاء الناس لجيري هو في الأساس ما قتله”.
في الواقع، أصر وير على أن جارسيا يكره الطريقة التي يضعه بها المعجبون على قاعدة التمثال باعتباره شخصية محبوبة. وأضاف وير: “لقد أثار اشمئزازه، وهو محق في ذلك”. في الواقع، طوال ما تبقى من حياته، حرص وير على رفض أن يكون على الطرف المتلقي لهذا النوع من العبادة، بعد أن رأى الظلام الذي يمكن أن يجلبه. قال وير: “لقد رأيت إلى أين يتجه هذا الأمر”. “هذا هو الدرس الذي تعلمته بالطريقة الصعبة، من فقدان صديق.”