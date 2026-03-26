تثبت صور التحول الذي حققته أوبرا وينفري في إنقاص الوزن أن الصحة ليست دائمًا خطًا مستقيمًا

لقد أبقاها المسار المهني المتميز لأوبرا وينفري في دائرة الضوء لعقود من الزمن. ومع ذلك، كان الجمهور يميل إلى الحديث عن معارك الوزن بقدر ما يتحدث عن نجاحها المهني الهائل.

على مر السنين، كسبت وينفري وخسرت ما يقرب من 60 إلى 70 رطلاً. والآن وهي في السبعينيات من عمرها، وجدت وينفري أخيرًا التحرر مما تسميه “ضجيج الطعام”. لكن طريقها إلى الصورة الظلية الأنيقة لم يكن سهلاً. في الواقع، تثبت رحلتها أن الحصول على اللياقة البدنية والحفاظ عليها لا يتبع بالضرورة نمطًا مستقيمًا. يسلك العديد من الأشخاص طرقًا ملتوية للوصول إلى أشكالهم المثالية.

وأوضح الدكتور مارك بيسلر لجراحة كولومبيا لماذا ينتهي الأمر ببعض الأفراد (مثل وينفري) إلى زيادة الوزن وفقدانه بشكل متكرر. وقال “هناك عنصر وراثي واضح”. “بعض الأشخاص الذين يتخذون نفس خيارات (نمط الحياة) لن يعانون من زيادة الوزن.”

في الواقع، يمكن أن تلعب الوراثة دورًا في ما إذا كان الشخص سيواجه صعوبة في إدارة وزنه، وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Obesity. حددت المراجعة أن ما يصل إلى 80% من فروق وزن الجسم يمكن أن يكون لها مكون موروث للأشخاص الذين يعانون من السمنة. (قالت وينفري إن أفراد عائلتها كانوا يعانون من السمنة أيضًا).

كيف بدا طريق وينفري نحو العافية؟ دعونا نأخذها على مدى عقود من الزمن ونعمل على تجاوز صعودها وهبوطها في الصور.