تثبت صور التحول الذي حققته أوبرا وينفري في إنقاص الوزن أن الصحة ليست دائمًا خطًا مستقيمًا

لقد أبقاها المسار المهني المتميز لأوبرا وينفري في دائرة الضوء لعقود من الزمن. ومع ذلك، كان الجمهور يميل إلى الحديث عن معارك الوزن بقدر ما يتحدث عن نجاحها المهني الهائل.
على مر السنين، كسبت وينفري وخسرت ما يقرب من 60 إلى 70 رطلاً. والآن وهي في السبعينيات من عمرها، وجدت وينفري أخيرًا التحرر مما تسميه “ضجيج الطعام”. لكن طريقها إلى الصورة الظلية الأنيقة لم يكن سهلاً. في الواقع، تثبت رحلتها أن الحصول على اللياقة البدنية والحفاظ عليها لا يتبع بالضرورة نمطًا مستقيمًا. يسلك العديد من الأشخاص طرقًا ملتوية للوصول إلى أشكالهم المثالية.
وأوضح الدكتور مارك بيسلر لجراحة كولومبيا لماذا ينتهي الأمر ببعض الأفراد (مثل وينفري) إلى زيادة الوزن وفقدانه بشكل متكرر. وقال “هناك عنصر وراثي واضح”. “بعض الأشخاص الذين يتخذون نفس خيارات (نمط الحياة) لن يعانون من زيادة الوزن.”
في الواقع، يمكن أن تلعب الوراثة دورًا في ما إذا كان الشخص سيواجه صعوبة في إدارة وزنه، وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Obesity. حددت المراجعة أن ما يصل إلى 80% من فروق وزن الجسم يمكن أن يكون لها مكون موروث للأشخاص الذين يعانون من السمنة. (قالت وينفري إن أفراد عائلتها كانوا يعانون من السمنة أيضًا).
كيف بدا طريق وينفري نحو العافية؟ دعونا نأخذها على مدى عقود من الزمن ونعمل على تجاوز صعودها وهبوطها في الصور.
أصبحت سائلة بالكامل في الثمانينيات
في الثمانينيات، بدأت وينفري صعودها السريع إلى الاعتراف والاحترام العالميين كملكة البرامج الحوارية النهارية. لكن يبدو أن وزنها يتسلل دائمًا إلى الصورة. كما تذكرت لجين بولي من شبكة سي بي إس نيوز، فإن المضيفة الكوميدية في برنامج “Tonight Show”، جوان ريفرز، وضعت وينفري في موقف حرج خلال بث مباشر قائلة: “لذا، أخبرني، كما تعلم، كيف اكتسبت الوزن؟” (عبر يوتيوب). وعندما أخبرتها وينفري بأنها “أكلت”، وبختها ريفرز وأوصت بإنقاص وزنها.
كان ذلك في عام 1985. وبحلول عام 1988، كانت وينفري مصممة على أن تبدو مختلفة، لذلك أمضت أشهرًا في خطة النظام الغذائي Optifast الذي يعتمد على السوائل فقط. وبسرعة كبيرة، فقدت ما يكفي من الوزن لترتدي بنطال جينز مقاس 10، وهو أمر ليس مفاجئًا. كما أظهرت دراسة أجريت عام 2018 في مجلة Obesity، فإن الأفراد الذين يتبعون خطة استبدال الوجبات Optifast يميلون إلى إنقاص الوزن بسرعة تقارب الضعف مقارنة بأولئك الذين يتبعون خطة نظام غذائي قياسي.
للاحتفال بتحولها، أخرجت وينفري 67 رطلاً من الدهون خلال حلقة “الكشف عن الستار” لتقدم لجمهورها توضيحًا ملموسًا للفرق بين 212 رطلاً (وزنها الأولي) و145 رطلاً (نقطة توقفها). ابتهج المشاهدون، لكن وينفري وجدت صعوبة في الحفاظ على الوزن المنخفض واستعادته بشكل مطرد خلال السنوات التالية. وكتبت في مقال افتتاحي: “بعد أسبوعين من عودتي إلى الطعام الحقيقي، زاد وزني بمقدار 10 أرطال”، مضيفة أن التجربة “أطلقت” عملية التمثيل الغذائي لديها.
التركيز على اللياقة البدنية في التسعينيات
بدأت وينفري فترة التسعينات تعاني من زيادة الوزن مرة أخرى، لكنها اتبعت تكتيكًا مختلفًا لتعود إلى صحة وشكل أفضل. وبدلاً من تجويع نفسها، بدأت العمل مع المدرب الشخصي بوب جرين لتصبح أقوى وأكثر رشاقة من خلال اللياقة البدنية. حتى أنها شاركت في تأليف كتاب مع Greene لمساعدة الآخرين (عبر The Root).
خسرت وينفري 72 رطلاً بعد أن قفزت إلى نظام تدريبي واسع النطاق، كما لاحظت مجلة الجري النسائي. حتى أنها شاركت في ماراثون مشاة البحرية في عام 1994 كوسيلة لعرض قدراتها الجديدة. كان هذا هو الماراثون الوحيد الذي أكملته وينفري على الإطلاق، لكنها تصدرت عناوين الأخبار لتفانيها بالإضافة إلى وقت إكمالها المثير للإعجاب الذي استغرق أقل من أربع ساعات ونصف.
وعلى مدى بقية العقد، ظلت أوبرا أنيقة إلى حد ما. لكن وزنها ارتفع مرة أخرى في السنوات القادمة.
إضافة جنيه في 2000s
وبحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عاد وزن وينفري إلى الوراء. وأوضحت في كتابتها لـ O أنه على الرغم من أن وزنها وصل إلى 160 رطلاً في عام 2006، إلا أنها وصلت إلى 200 رطل بحلول بداية عام 2009. ومع ذلك، لم تكن قفزة مفاجئة؛ وكما لاحظت وينفري، “لقد حدث ذلك ببطء”.
ما اكتشفته وينفري هو أن الغدة الدرقية لديها هي المسؤولة. على وجه التحديد، وصفتها بأنها “بطيئة” بسبب قصور الغدة الدرقية، وهي حالة طبية تتسبب في توقف عملية التمثيل الغذائي عن العمل بشكل صحيح. غالبًا ما ترتبط زيادة الوزن بقصور الغدة الدرقية.
على الرغم من أن وينفري جربت أدوية لعلاج قصور الغدة الدرقية، إلا أنها توقفت عن استخدامها في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقالت في ذلك الوقت إنها كانت تركز على “الرعاية الذاتية” لمساعدتها على العودة إلى مكان أكثر صحة.
لا يزال التحكم في الوزن متفاوتًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
استقر وزن وينفري فوق 200 رطل لفترة من الوقت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن في النهاية، انخرطت وينفري في حركة “مراقبي الوزن” وفقدت 26 رطلاً من وزنها بحلول عام 2016، وفقًا لتقارير صحيفة لوس أنجلوس تايمز. (اختار مشاهير آخرون برنامج Weight Watchers أيضًا، بما في ذلك كيت هدسون وتينا فاي.) في ذلك العام، أشارت في أحد إصدارات مجلتها، “مع التقدم في السن يأتي فهم وتقدير أهم أصولك، صحتك” (عبر لوس أنجلوس تايمز).
في عام 2017، كشفت أن فقدان وزنها قفز إلى 42 رطلاً في البرنامج (عبر ABC News). وقالت: “أنا لا أنظر إلى هذا على أنه نظام غذائي، بل أعتبره خطة للحياة”.
احتضان GLP-1s لتحفيز فقدان الوزن في عشرينيات القرن الحالي
كانت فترة العشرينيات من القرن الحادي والعشرين فترة تجديد لإنقاص الوزن بالنسبة إلى وينفري. لقد كانت صريحة بشأن تجربة مشروب مونجارو (تيرزيباتيد)، الذي تقول إنه يساعدها على التوقف عن القلق بشأن الطعام. بدلاً من ذلك، فإن دواء GLP-1 يمكّن وينفري من إنقاص الوزن والاستمتاع بتناول الطعام وعدم الهوس بكل قضمة (عبر اشخاص).
توقفت وينفري عن استخدام GLP-1 لفترة وجيزة، لكنها أدركت بعد ذلك أنها بحاجة إليه بعد أن ارتفع وزنها بمقدار 20 رطلاً على الرغم من نظام التمارين الرياضية الصعب. وقالت لصحيفة ديلي ميل، بحسب MSN: “كنت أحاول تناول طعام صحي أكثر واستعادة الوزن”.
ذكرت وينفري في عشرينيات القرن الحالي أنها لا تتوقع التوقف عن تناول GLP-1 مرة أخرى لأنه “أداة” تسمح لها أخيرًا بالحصول على جودة حياة عالية – ولياقة بدنية أصغر – التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تشعر بشكل مختلف تجاه العلم الذي يحكم الطريقة التي يستجيب بها جسدها للطعام والنظام الغذائي وممارسة الرياضة. لهذا السبب شاركت في تأليف كتاب مع الدكتورة أنيا إم جاستريبوف، التي تؤكد أن “السمنة ليست خيارًا؛ إنها بيولوجيا مشوشة” (عبر أوبرا ديلي).