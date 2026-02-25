تثير ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في Ring مخاوف أمنية

تشتهر إعلانات Super Bowl التجارية بإثارة المشاعر أو تسليط الضوء على المواقف الفكاهية، ومحاولة خلق انطباع لا يُنسى عن منتج أو خدمة بين المشاهدين. لكن في بعض الأحيان، تأتي هذه الإعلانات بنتائج عكسية وتؤدي إلى جدل يؤثر سلبًا على العلامة التجارية.
حاول Ring’s 2026 Super Bowl جذب الانتباه من خلال إظهار كيف يمكن لتقنية كاميرا جرس الباب أن تساعد في العثور على الكلاب المفقودة. ومع ذلك، سرعان ما وجدت الشركة نفسها غارقة في الجدل حيث انتقد الناس الفكرة باعتبارها خطوة أخرى نحو استخدام التكنولوجيا لأغراض المراقبة الشاملة. تُصنف Ring كواحدة من أشهر العلامات التجارية لكاميرات الأمان المنزلية والأعلى تقييمًا، لكن بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بعد Super Bowl تُظهر أشخاصًا يقومون بإزالة كاميرات Ring الخاصة بهم بعد بث الإعلان.
على الرغم من أن Super Bowl قد يكون قد لفت انتباهًا جديدًا إلى المخاوف الأمنية المحتملة المتعلقة بمقاطع الفيديو التي تم التقاطها بواسطة هذه الأجهزة، فقد تعامل أصحاب كاميرات Ring مع المشكلات والمخاوف الأمنية في الماضي. في عام 2023، سلطت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الضوء على افتقار Ring إلى الأمان لكاميراتها، مما سمح للمتسللين بالسيطرة عليها والتجسس على الأشخاص ومضايقتهم. دفعت شركة أمازون، مالكة Ring، لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مبلغ 5.8 مليون دولار كتسوية بسبب فشلها في الحفاظ على خصوصية معلومات المستخدم ومقاطع الفيديو. كان بعض الأشخاص يسلطون الضوء على مخاوف خصوصية كاميرا Ring والمخاوف بشأن انتهاك الحريات المدنية في وقت مبكر من عام 2020. اعتمادًا على نوع الكاميرا التي تمتلكها والاشتراك لديك، يتم تحميل لقطات Ring تلقائيًا إلى السحابة، مما يعني أنه لا يتم تخزينها فقط على الأجهزة في منزلك، على الرغم من أن بعض الأشخاص يعتقدون ذلك خطأً.
لماذا أثار Ring Super Bowl مخاوف بشأن المراقبة؟
كشف Ring’s Super Bowl عن أحد الجوانب السلبية المخفية لكاميرات جرس الباب، حيث من المحتمل أن يصل الآخرون إلى الفيديو المسجل ويستخدمه دون علمك، وهو ما يقلق بعض خبراء الخصوصية. سلط الإعلان الضوء على ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Search Party. إذا أبلغ شخص ما في منطقتك عن كلب مفقود، فسيقوم فريق البحث بالوصول إلى الفيديو من كاميرات Ring في الحي واستخدامه لمحاولة تحديد موقع الكلاب التي تطابق الوصف.
على الرغم من أن Ring يقول أنه يمكن للعملاء إيقاف تشغيل Search Party ولا يتعين عليهم استخدامه، فإن الإعداد الافتراضي عند التثبيت يجعله نشطًا (إذا قمت بحفظ الفيديو على السحابة من خلال الاشتراك). وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من اضطرارهم إلى إيقاف تشغيل الميزة يدويًا، مما أثار انتقادات لـ Ring. تجدر الإشارة إلى أنه عندما يكون Search Party نشطًا، فإن Ring لا يشارك مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا مع الشخص الذي يدعي أنه فقد الكلب. يستخدم برنامج AI لمسح جميع مقاطع فيديو Ring المجاورة المخزنة في السحابة. إذا اكتشف كيان الذكاء الاصطناعي أن كاميرا Ring الخاصة بك سجلت كلبًا يشبه في مظهره الحيوان المفقود، فسوف يرسل لك رسالة تطلب الإذن بمشاركة الفيديو مع مالك الحيوان الأليف.
المخاوف الأساسية بشأن حزب البحث ذات شقين. يشعر بعض الأشخاص بالقلق من قيام الذكاء الاصطناعي بفحص مقاطع الفيديو الخاصة بهم، مما يسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن ما إذا كان أي شخص آخر قد يراها. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن Ring قد يتمكن في نهاية المطاف من تمكين شبكة كاميرات مراقبة ضخمة عن طريق إضافة تقنية التعرف على الوجه والشراكة مع الهيئات الحكومية أو جهات إنفاذ القانون.
كيف استجابت Ring للجدل الذي أثاره إعلانها
ربما اعتقدت شركة Ring أن Super Bowl الخاص بها من شأنه أن يثير مشاعر قصة سعيدة لإعادة شمل كلب ضائع مع صاحبه، لكنه بدلاً من ذلك أثار ردود فعل وصفت التكنولوجيا بأنها مقلقة ومزعجة. جزئيًا بسبب المخاوف بشأن تجاوز المراقبة المحتمل وفقدان الخصوصية، صنف بعض النقاد Ring’s Super Bowl كواحد من أسوأ الإعلانات التي تم عرضها أثناء اللعبة.
بعد فترة وجيزة من بث الإعلان، أجرى مؤسس Ring، جيمي سيمينوف، مقابلات مع العديد من وسائل الإعلام الكبرى، موضحًا أن سياسات خصوصية Ring تحمي مالكي الكاميرات وأن Ring لا يحفظ الفيديو على السحابة ما لم يدفع العميل مقابل اشتراك الجهاز. يقول سيمينوف إنه يعتقد أن الناس لديهم معلومات مضللة حول كيفية عمل حزب البحث ويبالغون في رد فعلهم تجاه التكنولوجيا بسبب القلق العام بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه.
وفي غضون عدة أيام بعد بث الإعلان، أعلنت Ring أنها لم تعد شريكة مع Flock Safety. Flock هي شركة تصنع التكنولوجيا المستخدمة لمساعدة إنفاذ القانون في جهود المراقبة. وهو يقدم حاليًا أدوات مثل مسجلات الكشف عن الطلقات النارية والماسحات الضوئية للوحة الترخيص. تتعاون بعض المدن أيضًا مع Flock لتثبيت كاميرات ثابتة لمساعدة إنفاذ القانون في جهود المراقبة. بالشراكة مع Flock، فكرت Ring في منح مالكي كاميرات جرس الباب خيار مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع Flock وجهات إنفاذ القانون. ومع ذلك، لم تكن الشراكة نشطة بعد في الوقت الذي قرر فيه رينغ التوقف عن متابعتها.