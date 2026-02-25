تثير ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة في Ring مخاوف أمنية

تشتهر إعلانات Super Bowl التجارية بإثارة المشاعر أو تسليط الضوء على المواقف الفكاهية، ومحاولة خلق انطباع لا يُنسى عن منتج أو خدمة بين المشاهدين. لكن في بعض الأحيان، تأتي هذه الإعلانات بنتائج عكسية وتؤدي إلى جدل يؤثر سلبًا على العلامة التجارية.

حاول Ring’s 2026 Super Bowl جذب الانتباه من خلال إظهار كيف يمكن لتقنية كاميرا جرس الباب أن تساعد في العثور على الكلاب المفقودة. ومع ذلك، سرعان ما وجدت الشركة نفسها غارقة في الجدل حيث انتقد الناس الفكرة باعتبارها خطوة أخرى نحو استخدام التكنولوجيا لأغراض المراقبة الشاملة. تُصنف Ring كواحدة من أشهر العلامات التجارية لكاميرات الأمان المنزلية والأعلى تقييمًا، لكن بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي بعد Super Bowl تُظهر أشخاصًا يقومون بإزالة كاميرات Ring الخاصة بهم بعد بث الإعلان.

على الرغم من أن Super Bowl قد يكون قد لفت انتباهًا جديدًا إلى المخاوف الأمنية المحتملة المتعلقة بمقاطع الفيديو التي تم التقاطها بواسطة هذه الأجهزة، فقد تعامل أصحاب كاميرات Ring مع المشكلات والمخاوف الأمنية في الماضي. في عام 2023، سلطت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الضوء على افتقار Ring إلى الأمان لكاميراتها، مما سمح للمتسللين بالسيطرة عليها والتجسس على الأشخاص ومضايقتهم. دفعت شركة أمازون، مالكة Ring، لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) مبلغ 5.8 مليون دولار كتسوية بسبب فشلها في الحفاظ على خصوصية معلومات المستخدم ومقاطع الفيديو. كان بعض الأشخاص يسلطون الضوء على مخاوف خصوصية كاميرا Ring والمخاوف بشأن انتهاك الحريات المدنية في وقت مبكر من عام 2020. اعتمادًا على نوع الكاميرا التي تمتلكها والاشتراك لديك، يتم تحميل لقطات Ring تلقائيًا إلى السحابة، مما يعني أنه لا يتم تخزينها فقط على الأجهزة في منزلك، على الرغم من أن بعض الأشخاص يعتقدون ذلك خطأً.