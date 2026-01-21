تجارة لويس روبرت جونيور هي بالضبط نوع المقامرة التي يجب أن يتخذها ميتس

رياضة
تجارة لويس روبرت جونيور هي بالضبط نوع المقامرة التي يجب أن يتخذها ميتس

إن أموال ستيف كوهين ليست مجرد أصل يذهب إلى قمة السوق لسرقة بو بيشيت من فيليز في الساعة الحادية عشرة، على سبيل المثال. ولكن أيضا للمقامرة. وأود أن أزعم أن هناك مقامرة حقيقية جديرة بالاهتمام على لويس روبرت جونيور.

ليلة الثلاثاء – بعد ساعات من انتخاب أفضل لاعب وسط في تاريخهم، كارلوس بيلتران، إلى قاعة المشاهير – وضع اللمسات الأخيرة على صفقة للحصول على روبرت من وايت سوكس لمحاولة حل وسط الميدان، والتخلي عن لويسانجيل أكونيا والترويج للاحتمال ترومان باولي.

تنجح هذه التجارة مع فريق لديه المال للمحاولة لأنه حتى الجانب السلبي لروبرت يجب أن يوفر دفاعًا ممتازًا وقواعد مسروقة وأداءً قويًا ضد الرمي الأيسر وبعض القوة. إذا لم يحصل فريق ميتس على أي شيء سوى ذلك، فسيؤدي ذلك إلى تحسين وضعهم في وسط الملعب بشكل ملحوظ وسيكون بمثابة دفعة متوسطة لدعوة ديفيد ستيرنز إلى “منع الجري”.

ومؤخرًا في عام 2023، كان روبرت واحدًا من أفضل اللاعبين في البطولات الكبرى، حيث حصل على 5.3 فوزًا فوق الاستبدال (مرجع البيسبول) والمركز الثاني عشر لـ AL MVP. يبلغ من العمر 28 عامًا فقط، ويبدو أنه في مقتبل العمر. سيأتي إلى فريق لا يُتوقع منه أن يحمله مثل فريق White Sox المحزن، ولكن كلاعب مكمل أكثر. لذلك ليس هناك فرصة صفر بالمائة أن يحصل فريق ميتس على بعض التأثير هنا من لاعب وصل إلى 38 هدفًا في عام 2023 ولديه معدل نجاح في السرقة يبلغ 81 بالمائة (102 من 126).

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية