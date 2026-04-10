تجارة Angel Reese تؤتي ثمارها بالفعل مقابل Dream

لم يبدأ موسم WNBA بعد ويستفيد فريق Dream بالفعل من تجارة Angel Reese.

بعد أن استحوذت أتلانتا على ريس من شيكاغو سكاي يوم الاثنين في جولتين من الجولة الأولى، ارتفعت مبيعات التذاكر منذ ذلك الحين.

كشف Stubhub يوم الخميس أن المبيعات ارتفعت بمقدار 15 ضعفًا عن الموسم الماضي، وهو “أكبر ارتفاع في يوم واحد في تاريخ الامتياز”.

“إن تأثير Angel Reese حقيقي” ، كتبت الشركة في منشور X.

يعد ريس أحد أفضل النجوم الصاعدين في WNBA، لذا فإن الزيادة ليست مفاجئة.

مشجعو أتلانتا وحتى أولئك الذين لم يكونوا مهتمين سابقًا بالدوري لديهم الآن شخص يمكنهم التعرف عليه بسهولة ويصبح على الفور أحد أفضل اللاعبين في الفريق.

في غضون عامين فقط في الدوري بعد حصوله على المركز السابع في عام 2024، حقق ريس متوسطًا مزدوجًا في مسيرته.

لقد قادت WNBA في الكرات المرتدة لكل مباراة في كلا الموسمين، حيث بلغ إجماليها 13.1 و 12.6 على التوالي. وهذا يجعل مسيرتها المهنية يبلغ متوسطها 12.9 كرة مرتدة لكل مسابقة.

ريس يمكنه التسجيل أيضًا. لقد عززت تسجيلها إلى 14.7 نقطة في المباراة الواحدة الموسم الماضي بعد أن سجلت 13.6 نقطة في عامها الصاعد.

ولكن بعد التهديدات بالرغبة في التحرك في “اتجاه مختلف” إذا لم تتحسن سكاي من تصنيفها الأخير في عام 2025، قامت شيكاغو بطردها.

وقال ريس لصحيفة شيكاغو تريبيون: “أود أن أكون هنا من أجل مسيرتي المهنية، ولكن إذا لم تسير الأمور على ما يرام، فمن الواضح أنني قد أضطر إلى التحرك في اتجاه مختلف والقيام بما هو الأفضل بالنسبة لي”.

كان ريس نشطًا خارج الملعب أيضًا.

شاركت في حملة “Season of Strapless” التي أطلقتها فيكتوريا سيكريت في فترة الإجازة. لديها أيضًا البودكاست الخاص بها “Unapologetically Angel”، حيث تنشر بشكل روتيني مقاطع فيديو تضم ضيوفًا مميزين.

بالنسبة للفريق الذي اجتذب 4400 مشجع لكل مباراة العام الماضي في موسم الفوز، فإن الاستحواذ على ريس يمكن أن يدفع فريق الحلم إلى قمة لوحة المتصدرين – وهو اتجاه مشابه لما حدث عندما انضمت كايتلين كلارك إلى Indiana Fever بعد نجوميتها الجامعية – وربما تجعلهم منافسين على اللقب.

وأنهى أتلانتا الموسم الماضي في المركز الأول في القسم الشرقي برصيد 30 فوزا مقابل 14، وهو ثالث أفضل نتيجة في الدوري. على الرغم من حصوله على مباراة فاصلة مواتية، إلا أن الحلم كان مستاءً في الجولة الأولى من الحمى.

يتمتع ريس بالقدرة على التسجيل والارتداد لقيادة أتلانتا خلال فترة ما بعد الموسم في عام 2026 وتجنب خروج مبكر آخر.

وستفعل ذلك بينما يهتف لها حشد من المشجعين لم يسبق للفريق رؤيتهم من قبل.