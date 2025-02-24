تجديد سقف مع ألواح سياج اعتصام لتصميم ريفي

يمكن أن تكون السقوف الخشبية ذات الألواح الخشبية طريقة جميلة لجعل غرفتك تبدو أكبر وأسقفك أعلى من خلال إضافة فائدة إضافية تصل إلى أعلى العين. في عالم من الأسقف العارية والملفات تعريف الارتباط ، تصنع الألواح الخشبية غرفة تنحني نحو عدد من الأنماط ، من التصميمات الداخلية الأكثر ريفياً وشبيهة بالمقصورة إلى الخشب الأخف وزناً والتي تضيف نسيجًا وبعد إلى مساحات المزرعة. لسوء الحظ ، يمكن أن يكون السقف الخشبي المكلف باهظ التكلفة في إعادة تشكيل وقد يكون من الصعب تثبيته في كثير من الأحيان دون مساعدة مهنية. ومع ذلك ، يوضح الاختراق الأخير من قبل Content CreatorLovenida_ على Instagram كيفية صنع سقف خشبي مذهل على ميزانية باستخدام اعتقالات سياج غير مكلفة من مركز منزل وحديقة محلي.
تأتي اعتقالات سياج الأرز هذه ، والتي تتراوح ما بين 2 إلى 5 دولارات لكل قطعة في أماكن مثل Lowe’s و Home Depot ، في عدد من الأحجام ، بما في ذلك الأحجام الطويلة التي يبلغ طولها 6 أقدام للسقف. عادة ما تكون أتقام السياج أقل تكلفة من قطع الخشب الأخرى المصنوعة من الأرز. عادة لا يتم التعامل مع الأوتاد مع المواد الكيميائية ، مما يجعلها جيدة للاستخدام الداخلي. على الرغم من أن هذه الألواح عادة ما تكون لها نهايات ذات أذنين أو مستديرة ، إلا أنها يمكن استخدامها على السقف طالما أنك انطلقت من النهايات غير المتكافئة. الألواح رقيقة وخفيفة الوزن بما يكفي لربط الأظافر بمعظم الأسقف الجص دون إتلاف السطح. استخدمها لإضافة مصلحة إلى سقفك الحالي أو للتستر على سقوف الفشار بميزانية محدودة. يمكنك أيضًا استخدام صور السياج لبناء سقف من الروافع بعد عزلها.
إعداد ألواح الخشب
ابدأ بإعداد الشرائح الخشبية ، وإزالة نهاية اعتقاد السياج إذا لزم الأمر ، وعلم الخشب. عند اختيار اعتقاد السياج الخاص بك ، قم بإيقاف أي شيء غير كامل أو ملتزم. قد تتقلص هذه الأوتاد أيضًا قليلاً أثناء تجفيفها. إن تركهم في الهواء الطلق حتى يجف لعدة أشهر قبل العمل معهم يجب أن يساعدهم في التغلب عليها ، على الرغم من أن وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة قد يتسبب في تشويه اللون الأصلي. تلطيخ ورسم الألواح يمكن أن يقلل أيضًا من الانكماش. إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن تغيير شكلهم بعد التثبيت ، خاصة في مساحة مع تقلبات الرطوبة ، مثل الحمام ، قم برسم السقف أسفل الأسود لجعل أي فجوات تظهر أقل وضوحًا.
على الرغم من أنه يمكنك رمال كل لوحة على حدة ، فإن المستمر سيوفر لك وقتًا كبيرًا إذا كان لديك وصول إلى واحد أو يمكنك استئجاره. يمكنك أيضًا العمل بشكل أسرع إذا قمت بالرمل وتلطخ السطح فقط الذي سيكون مرئيًا من الأسفل ، حيث سيتم إخفاء الجزء العلوي والجانبين عن العرض. في حين أن الكثيرين يفضلون أن يكون الجمال الطبيعي لأحباء الخشب مرئيًا ، يمكنك أيضًا رسمها. يعتبر الأبيض رائعًا بشكل خاص لمظهر ساحلي أو مستوحى من الكوخ ، في حين أن خيارات مثل الأسود أو الرمادي الفحم تعمل بشكل جيد إذا كنت تريد جمالية أكثر حداثة وأقل ريفية.
تثبيت الألواح الخشبية
بعد أن تكون الألواح الملطخة جافة ، حدد موقع روافد السقف مع مكتشف مسمار ووضع علامة على مواقعها. يمكنك إضافة شريط على طول الروافد لإرشادك وأنت تضع لوحاتك. قد تضطر إلى ضبط الموضع لتراجع الروافد أو ترحيلها ، والتي يجب تمييزها ومعالجتها قبل البدء. عندما تكون جاهزًا ، ابدأ في منتصف السقف والعمل في الخارج ، باستخدام الفواصل بين لضمان التوظيف ، لأن الألواح ، على عكس Shiplap أو Longue و Groove Seiling ، لا تقفل معًا. يجب أن تكون هذه وظيفة من شخصين ؛ ستحتاج إلى شخص ما للمساعدة في الاحتفاظ بالقطع في مكانك أثناء استخدام مسدس الأظافر لربط ألواح الخشب.
تعمل هذه التقنية على سقف دريوال أو سقف جص موجود ، ولكن لسقف غير مكتمل ، تكون المهمة أسهل. ليس عليك البحث عن الأعضاء الهيكلية ، لأنهم في عرض واضح. ما عليك سوى إرفاق اعتقالات السياج مباشرةً إلى الروافد بعد عزل وتطبيق حاجز البخار. المساحة وراء الروافد مفتوحة ، لذلك سترغب في ضمان وضع ضيق بين الألواح بدون فجوات.
إضافة عوارض فو إلى سقف خشب الاعتصام
لإنشاء عوارض فو التي تمتد للألواح ، قرر مدى عرضها ومكتنزة. استخدم منشئ المحتوى الأوتاد الطويلة ، التي يبلغ طولها 8 أقدام لإنشاء عوارض جوفاء على شكل حرف U والتي هي مستحضرات التجميل البحتة. إذا كنت تريد عوارضًا أكثر سمكًا ، فاستخدم لوحات طويلة 2 في 6 أو 2-by-4 بوصة. اربط لوحة واحدة إلى روافد السقف ببراغي ، ثم قم بإنشاء غلاف ينزلق عليه بشكل مريح. لتصميم الغلاف ، استخدم منشار ميتري لإنشاء زاوية 45 درجة على جانبي ثلاثة ألواح ، ووضعها معًا في شكل U ، ثم قم بتوصيلها مع الغراء والأظافر الخشبية. ستسمح لك هذه الشعاع المجوف بإضافة الجزء الأكبر دون وزن إضافي من شعاع هيكلي كبير على السقف. قم بإصدار هذا الغلاف على اللوح الذي قمت بتثبيته بالفعل على السقف مع مسامير أو مسامير.
يمكنك أيضًا تغيير عرض الخشب لتحقيق الحزم الزخرفية أكثر سمكًا أو أرق اعتمادًا على حجم المساحة والتأثير البصري المطلوب. بالنسبة للأرق ، وأضف المزيد من الأوتاد المفردة على الجزء العلوي من الأعلى وتشغيله بشكل عمودي على الآخرين على طول الروافد. قد ترغب أيضًا في إضافة تأطير أو تشكيل حول حدود الغرفة ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من أي فجوات ناتجة عن الاختلافات في طول الاعتصام أو العيوب في سقفك الحالي مع وصولك إلى الحواف الخارجية للغرفة.