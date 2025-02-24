تجديد سقف مع ألواح سياج اعتصام لتصميم ريفي

يمكن أن تكون السقوف الخشبية ذات الألواح الخشبية طريقة جميلة لجعل غرفتك تبدو أكبر وأسقفك أعلى من خلال إضافة فائدة إضافية تصل إلى أعلى العين. في عالم من الأسقف العارية والملفات تعريف الارتباط ، تصنع الألواح الخشبية غرفة تنحني نحو عدد من الأنماط ، من التصميمات الداخلية الأكثر ريفياً وشبيهة بالمقصورة إلى الخشب الأخف وزناً والتي تضيف نسيجًا وبعد إلى مساحات المزرعة. لسوء الحظ ، يمكن أن يكون السقف الخشبي المكلف باهظ التكلفة في إعادة تشكيل وقد يكون من الصعب تثبيته في كثير من الأحيان دون مساعدة مهنية. ومع ذلك ، يوضح الاختراق الأخير من قبل Content CreatorLovenida_ على Instagram كيفية صنع سقف خشبي مذهل على ميزانية باستخدام اعتقالات سياج غير مكلفة من مركز منزل وحديقة محلي.

تأتي اعتقالات سياج الأرز هذه ، والتي تتراوح ما بين 2 إلى 5 دولارات لكل قطعة في أماكن مثل Lowe’s و Home Depot ، في عدد من الأحجام ، بما في ذلك الأحجام الطويلة التي يبلغ طولها 6 أقدام للسقف. عادة ما تكون أتقام السياج أقل تكلفة من قطع الخشب الأخرى المصنوعة من الأرز. عادة لا يتم التعامل مع الأوتاد مع المواد الكيميائية ، مما يجعلها جيدة للاستخدام الداخلي. على الرغم من أن هذه الألواح عادة ما تكون لها نهايات ذات أذنين أو مستديرة ، إلا أنها يمكن استخدامها على السقف طالما أنك انطلقت من النهايات غير المتكافئة. الألواح رقيقة وخفيفة الوزن بما يكفي لربط الأظافر بمعظم الأسقف الجص دون إتلاف السطح. استخدمها لإضافة مصلحة إلى سقفك الحالي أو للتستر على سقوف الفشار بميزانية محدودة. يمكنك أيضًا استخدام صور السياج لبناء سقف من الروافع بعد عزلها.