تجديد Aloha يكشف عن خزانة مذهلة وسرد كونترتوب لمطبخ حديث

يميل تصميم المطبخ الحديث في الغالب نحو خزانة بسيطة وخطوط نظيفة وألوان أحادية اللون. ومع ذلك ، فإن نجوم التجديد والزوجين في الحياة الواقعية كاموهاي وتريستين كالاما تحدت هذا الأسلوب في عرض HGTV المنزلي ، “التجديد ألوها” ، حيث استعادوا العقارات المهجورة في أواهو ، هاواي وتحويلها إلى منازل عائلية جميلة. في أحد المشاريع ، قدمت Kalamas خزانة فريدة من نوعها ولكنه مذهلة ومكتب كونترتوب من خلال إقران خزائن الخشب الخفيفة مع كونترتوب مظلم أثناء إعادة تصميم المطبخ. قدم السطح المظلم تباينًا ممتازًا مع النغمات الطبيعية للخزانة الخشبية والعمق المضافة والتطور إلى الفضاء. من ناحية أخرى ، جلب نسيج الخشب الطبيعي الدفء وشعور الترحيب. معا ، تم تصميم عنصرين التصميم لأسلوب المطبخ الريفي الرائع مع تطور حديث.
وقال تريستن لـ HGTV: “المنزل النهائي يعطي الكثير من الشعور العضوي مع الخشب الفاتح والعدادات واللهجات المظلمة المتناقضة. إنه نظيف للغاية ومتطور للغاية ولكنه يشعر بالعدوى والمريحة للغاية”. تمكن هذا التصميم الجديد من تنفس حياة جديدة في المطبخ الذي كان مختلطًا مرة واحدة من الحاضنة التي اشتروها بمبلغ 1.3 مليون دولار في مسقط رأسهم في Kailua. لإعادة تشكيل المطبخ ، قاموا بتركيب خزائن مخصصة وأجهزة جديدة قبل إضافة كونترتوب مظلم. ومع ذلك ، قد لا يكون اختيارهم للألوان المضادة غير مسبوق ، لأن أسطح المطبخ الأسود يعود إلى أصحاب المنازل والمصممين الداخليين. إنها مثالية لأولئك الذين يرغبون في احتضان خيارات التصميم الأكثر جرأة بدلاً من التصميمات الكلاسيكية البيضاء أو أحادية اللون ، والتي تظل الخيار الأكثر شيوعًا وتنوعًا لأي مساحة مطبخ.
كيف تستخدم الكلاماس نفس التصميم في منزلهم
Kamohai و Tristyn Kalama ليسا غرباء على الخزائن الخفيفة وسرد كونترتوب الداكن – حتى أنهم استخدموا نفس مجموعة التصميم في مطبخهم. في جولة منزلية قاموا به من أجل HGTV ، سلط الزوجان الضوء على المزيج المذهل من خزانة الخشب الفاتح وأسطحها المظلمة التي استخدموها على طول الجدار الخلفي لمطبخهما. وقال تريستن في مقطع فيديو على قناة يوتيوب من HGTV على YouTube: “أشعر أن هذا المطبخ يمثل عصريًا عضويًا مختلطًا معًا لأن لديك هذه النغمات الترابية في الخزانة التي هي الحبوب الخشبية ، ولديك هذا الخزانة المظلمة الأكثر غرابة التي تبرز الجانب الحديث”.
لجلب هذا النمط إلى منزلك ، تحتاج أولاً إلى تحديد خيار كونترتوب الأسود الذي يمكن أن يجعل تصميم المطبخ الخاص بك. الرخام الأسود-أحد أكثر الخيارات شعبية بين أصحاب المنازل الحديثين-هو لافت للنظر وسهل التنظيف ودائم. تتمتع الكوارتز الصلبة والجرانيت المصقول بنمط أكثر دقة من الرخام ، لذلك يميلون إلى التواصل جيدًا مع مختلف أنماط الخزانة الخشبية. كما أنها أكثر مقاومة للبقع ومقاومة للخدش من الرخام ، لذلك فهي الخيار الأفضل إذا كان مطبخك محسوبًا ومشغولًا دائمًا. إذا كنت ترغب في اتباع اختراق Kalamas ‘Kitchen Styling ، فانتقل إلى الأخشاب الأخف مثل القيقب أو البلوط. لا يقتصر الأمر على إشراق المساحة ، ولكنهم يضيفون أيضًا طابعًا وأجواء أكثر استرخاء. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الذهاب إلى الدراما ، فيمكنك دائمًا اختيار الأخشاب الداكنة مثل الكرز أو الجوز.