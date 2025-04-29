تجديد Aloha يكشف عن خزانة مذهلة وسرد كونترتوب لمطبخ حديث

يميل تصميم المطبخ الحديث في الغالب نحو خزانة بسيطة وخطوط نظيفة وألوان أحادية اللون. ومع ذلك ، فإن نجوم التجديد والزوجين في الحياة الواقعية كاموهاي وتريستين كالاما تحدت هذا الأسلوب في عرض HGTV المنزلي ، “التجديد ألوها” ، حيث استعادوا العقارات المهجورة في أواهو ، هاواي وتحويلها إلى منازل عائلية جميلة. في أحد المشاريع ، قدمت Kalamas خزانة فريدة من نوعها ولكنه مذهلة ومكتب كونترتوب من خلال إقران خزائن الخشب الخفيفة مع كونترتوب مظلم أثناء إعادة تصميم المطبخ. قدم السطح المظلم تباينًا ممتازًا مع النغمات الطبيعية للخزانة الخشبية والعمق المضافة والتطور إلى الفضاء. من ناحية أخرى ، جلب نسيج الخشب الطبيعي الدفء وشعور الترحيب. معا ، تم تصميم عنصرين التصميم لأسلوب المطبخ الريفي الرائع مع تطور حديث.

وقال تريستن لـ HGTV: “المنزل النهائي يعطي الكثير من الشعور العضوي مع الخشب الفاتح والعدادات واللهجات المظلمة المتناقضة. إنه نظيف للغاية ومتطور للغاية ولكنه يشعر بالعدوى والمريحة للغاية”. تمكن هذا التصميم الجديد من تنفس حياة جديدة في المطبخ الذي كان مختلطًا مرة واحدة من الحاضنة التي اشتروها بمبلغ 1.3 مليون دولار في مسقط رأسهم في Kailua. لإعادة تشكيل المطبخ ، قاموا بتركيب خزائن مخصصة وأجهزة جديدة قبل إضافة كونترتوب مظلم. ومع ذلك ، قد لا يكون اختيارهم للألوان المضادة غير مسبوق ، لأن أسطح المطبخ الأسود يعود إلى أصحاب المنازل والمصممين الداخليين. إنها مثالية لأولئك الذين يرغبون في احتضان خيارات التصميم الأكثر جرأة بدلاً من التصميمات الكلاسيكية البيضاء أو أحادية اللون ، والتي تظل الخيار الأكثر شيوعًا وتنوعًا لأي مساحة مطبخ.