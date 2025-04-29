تجد التوفير غير المتوقع إعطاء الحمامات لمسة مصممة

لا تحتاج الخزائن المذهلة إلى القليل من الخيال لتناسب أي مخطط للديكور. أحد جوانب الخزانة القابلة للتعديل بسهولة هو الباب (أو عدم وجوده). إذا وجدت خزانة رائعة ولكن لا تحب الباب المتطابق ، فقم ببناء باب الخزانة الخاص بك لاستبداله. إذا كنت تفضل مظهر الخزانة المفتوحة ، فما عليك سوى إزالة الباب إذا كان يحتوي على واحد ، ورسم الجزء الخلفي من الوحدة بلون غامق أو استخدم بطانة رف مشرقة لإنشاء خلفية جذابة للعناصر الخاصة بك. بعد ذلك ، امنح أدوات النظافة الخاصة بك عملية تجميل عن طريق تخزينها في زجاجات وحاويات مطابقة. سيؤدي ذلك إلى تحويل الأشياء الشخصية الخاصة بك من Eyesores الحمام إلى عناصر التصميم كلها.

من المحتمل أن تأتي خزانة عتيقة من العيوب ، لكن أدلة على العمر يمكن أن تضيف سحرًا وشخصية إلى الخزانة ، مما يمنحه أكثر من شعور فريد ومصمم. بالطبع ، يمكنك محاولة استعادة القطعة إلى مجدها السابق ، والتي غالباً ما تكون أسهل مما تعتقد مع القليل من الشحوم والكوع (إذا كنت تعمل مع خزانة خشبية ، فإليك كل ما تحتاجه لتجديد الأثاث الخشبي). إذا كان العيب يزعجك حقًا ، فتعرف على ما إذا كان بإمكانك تغطيته بمنشفة يدوية ، أو ضع نهرًا منزليًا لإخفائه ، أو استخدام عناصر عتيقة أخرى مثل طبق أو وعاء أو جرة لإبعادها عن الرؤية. كلما زاد عدد العناصر التي يمكنك إضافتها لتجميل الخزانة القديمة ، كلما كان الأمر أكثر تناسقًا كقطعة ديكور أنيقة بقدر ما هي وظيفية.