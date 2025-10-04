تجد الدراسة أن أدوية فقدان الوزن مثل Ozempic ليست فعالة مثل هذه الاستراتيجية الواحدة

تؤثر السمنة على حوالي أربعة من كل 10 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. لكن ظهور أدوية ناهض GLP-1 مؤخرًا ، بما في ذلك Ozempic و Wegovy ، قد جلب خيارات جديدة لتخفيف الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة ولكنهم لا يقومون بالفرز مع تغييرات نمط الحياة وحدها. (تجدر الإشارة إلى أن Ozempic قد زاد من مخاطر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.)
منبهات GLP-1 “خداع” الجسم إلى الشعور بالشبع ، مما يؤدي إلى الشبع بعد تناول الطعام المتواضع. ونتيجة لذلك ، ينتهي الأشخاص الذين يستجيبون لهذه الأدوية بتخليص الجنيهات. في دراسة أجريت عام 2024 المنشورة في السمنة التي فحصت 2،405 مريضاً يعانون من السمنة (أو زيادة الوزن) والنوع 2 ، فقد حوالي 33 ٪ من وزنهم على الأقل من وزنهم بعد تناول ناهض GLP-1 لمدة 72 أسبوعًا. ليس من المستغرب أن ترتفع الوصفات الخاصة بمنبهات GLP-1 بشكل كبير. من 2018 إلى 2023 ، بلغت مبيعات GLP-1 ناهض 15 مليار دولار في الولايات المتحدة (عبر Pew Research).
ومع ذلك ، على الرغم من إمكاناتهم ، قد لا تكون منبهات GLP-1 هي الطريقة الأكثر فعالية للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 35 أو أكثر لفقدان الوزن بسرعة. بدلاً من ذلك ، لا تزال الاستراتيجية التقليدية تسود كعلاج مثبت على فقدان الوزن: جراحة لعلاج البدانة.
كيف يمكن أن تكون جراحة السمنة أكثر فعالية من منبهات GLP-1
هناك عدة أنواع من إجراءات جراحة البدانة ، بما في ذلك تفسير كمية الطعام التي يمكن أن تدخل المعدة ، وإزالة معظم المعدة ، وإعادة توجيه الطعام بعد معظم الأمعاء العلوي. ومع ذلك ، تسعى جراحة السمنة إلى تقليل كمية تناول الطعام والامتصاص من خلال التلاعب بالطريقة التي يعمل بها الجهاز الهضمي. (اقرأ عن الأطعمة التي لا يمكنك تناولها بعد جراحة البدانة.)
ما مدى فاعلية جراحة البدانة من منبهات GLP-1؟ نظرت دراسة 2025 في الجراحة من أجل السمنة والأمراض ذات الصلة في بيانات المريض لفقدان الوزن على المدى الطويل من 14152 شخصًا خضعوا لعملية جراحية لعلاج البدانة أو استخدموا باستمرار ناهض GLP-1. أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اختاروا جراحة لعلاج البدانة قد قاموا بتقليص فقدان الوزن مقارنة بنظرائهم الذين وصفوا ناهض GLP-1.
قد يكون أحد الأسباب المحتملة لهذه النتيجة هو استمرار معظم جراحة السمنة ، حيث نادراً ما تكون قابلة للانعكاس. لذلك ، لا يتحكم المرضى في كيفية عمل أنظمة الجهاز الهضمي ، بما في ذلك المدة التي يستغرقها هضم الطعام. على النقيض من ذلك ، يمكن لشخص يتناول ناهض GLP-1 التوقف ، مما يجعل من الممكن استعادة الوزن المفقود. في الواقع ، كشفت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة الرعاية المدارة والصيدلة المتخصصة أن واحدًا فقط من كل ثلاثة أشخاص وصفوا منبهات GLP-1 ما زالوا يستخدمون أدويةهم بعد عام واحد.
منبهات GLP-1 مقابل جراحة البدانة: ما هو الخيار الذي يكلف أكثر؟
ومع ذلك ، فإن كل من علاجات السمنة تأتي مع حواجز طرق عملية. على وجه التحديد ، يمكن أن تكون التكلفة المرتفعة لكل من ناهضات GLP-1 وجراحة لعلاج البدانة عائقًا على العديد من الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن.
عادةً ما تكون منبهات GLP-1 900 دولار وترتفع للحصول على إمداد لمدة شهر واحد عند شراؤها من الجيب. وعلى الرغم من أن بعض الولايات قد فرضت أن شركات التأمين والطبية الطبية تغطي تكلفة منبهات GLP-1 ، فليس كل الولايات تفعل ذلك.
يكون سعر جراحة لعلاج البدانة أعلى ، حيث يجلس ما بين 17000 دولار و 26000 دولار اعتمادًا على الإجراء الذي تم إجراؤه. ومع ذلك ، يزعم المؤيدون أن المرضى الذين يعانون من السمنة يمكنهم استرداد المصاريف في غضون بضع سنوات منذ دفع تكاليف الرعاية الصحية (والظروف التي تشترك في كثير من الأحيان مع السمنة ، مثل مرض السكري وأمراض القلب) أقل بالنسبة للأشخاص الذين يحافظون على وزن صحي على أساس العمر ونوع الجنس ونوع الجسم والتاريخ الطبي.