تجد الدراسة أن أدوية فقدان الوزن مثل Ozempic ليست فعالة مثل هذه الاستراتيجية الواحدة

تؤثر السمنة على حوالي أربعة من كل 10 أشخاص بالغين في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. لكن ظهور أدوية ناهض GLP-1 مؤخرًا ، بما في ذلك Ozempic و Wegovy ، قد جلب خيارات جديدة لتخفيف الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة ولكنهم لا يقومون بالفرز مع تغييرات نمط الحياة وحدها. (تجدر الإشارة إلى أن Ozempic قد زاد من مخاطر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.)

منبهات GLP-1 “خداع” الجسم إلى الشعور بالشبع ، مما يؤدي إلى الشبع بعد تناول الطعام المتواضع. ونتيجة لذلك ، ينتهي الأشخاص الذين يستجيبون لهذه الأدوية بتخليص الجنيهات. في دراسة أجريت عام 2024 المنشورة في السمنة التي فحصت 2،405 مريضاً يعانون من السمنة (أو زيادة الوزن) والنوع 2 ، فقد حوالي 33 ٪ من وزنهم على الأقل من وزنهم بعد تناول ناهض GLP-1 لمدة 72 أسبوعًا. ليس من المستغرب أن ترتفع الوصفات الخاصة بمنبهات GLP-1 بشكل كبير. من 2018 إلى 2023 ، بلغت مبيعات GLP-1 ناهض 15 مليار دولار في الولايات المتحدة (عبر Pew Research).

ومع ذلك ، على الرغم من إمكاناتهم ، قد لا تكون منبهات GLP-1 هي الطريقة الأكثر فعالية للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 35 أو أكثر لفقدان الوزن بسرعة. بدلاً من ذلك ، لا تزال الاستراتيجية التقليدية تسود كعلاج مثبت على فقدان الوزن: جراحة لعلاج البدانة.