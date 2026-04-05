تجد شجرة الدولار التي تعتبر رائعة لنقل المنزل بميزانية محدودة

قد يكون شراء منزل جديد أو استئجار شقة جديدة أمرًا مثيرًا لكثير من الناس. إنه فصل جديد، ومكان جديد، وبيئة جديدة يجب استكشافها. لكن نظرة واحدة على جميع ممتلكاتك المتراكمة يمكن أن تحول الإثارة بسرعة إلى قلق وتوتر. يمكن أن تساعدك هذه الحيل في تقليص حجم وفرز أي عناصر زائدة ربما تكون قد جمعتها طوال فترة وجودك في مساحة معيشتك الأولى. عندما يتعلق الأمر بعناصر التعبئة، فمن المهم جمع مواد التعبئة المناسبة. بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون إلى منزل آخر بميزانية محدودة، يمكن أن توفر رحلة إلى Dollar Tree المحلية جميع المستلزمات الأساسية ثم بعضها لجعل خطوتك التالية أسهل قليلاً.
تعد القدرة على تحمل التكاليف أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالعثور على الإمدادات التي من المحتمل أن يتم التخلص منها بعد استخدام واحد. يجب أن تكون مواد التغليف ميسورة التكلفة، ولكنها قوية بما يكفي لحماية ممتلكاتك في حالة كسر الصناديق أو تعرضها للتلف أثناء عملية النقل. نظرًا لأن Dollar Tree يعد نقطة ساخنة لعدد كبير من العناصر ذات الاستخدامات المتنوعة، فليس من المستغرب أن يخزن المتجر الذي تبلغ قيمته 1.25 دولارًا فما فوق أيضًا العديد من العناصر التي يمكن أن تساعد في تخفيف بعض الضغط المتحرك. فيما يلي بعض العناصر الأساسية التي يجب عليك الحصول عليها – ونصائح حول كيفية استخدامها – قبل خطوتك التالية.
التفاف فقاعة
يضمن الغلاف الفقاعي حصول أغراضك الهشة على وسادة إضافية عند تخزينها في الصناديق، بالإضافة إلى أنها تحافظ على الأشياء آمنة من الصدمات على الطريق في طريقك إلى مسكنك الجديد. مقابل 1.25 دولار، يمكنك الحصول على لفة بطول 6 أقدام من Jot Cushion Bubble Wrap بعرض 12 بوصة لتلبية احتياجات التعبئة الخاصة بك. عند تغليف العناصر الخاصة بك، ضع دائمًا جانب الفقاعة مقابل الشيء الذي تقوم بتعبئته. تساعد جيوب الهواء على توفير وسادة إضافية لقطعك الهشة. بمجرد أن تستقر في مكانك الجديد، هناك طرق عديدة لإعادة تدوير غلاف الفقاعات وإعادة استخدامه. إنه عزل ممتاز لحماية نباتاتك من الطقس البارد أو منع تيارات الهواء الباردة من نوافذك.
شريط لاصق ملون
يمكن استخدام الشريط اللاصق الملون لتسمية الصناديق وتصنيف العناصر المعبأة بالإضافة إلى إغلاق الصناديق المعبأة. خصص لفافة ملونة مختلفة للصناديق التي تحتوي على الأغراض المخصصة للمطابخ وغرف النوم والحمامات وما إلى ذلك. يأتي شريط أدوات Dollar Tree’s Tool Bench في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأزرق الفاتح والبرتقالي والأحمر والأزرق المخضر والبنفسجي والأبيض. للحصول على شريط احتفالي إضافي، استثمر في شريط لاصق عاكس ملون من Tool Bench Hardware لتلبية احتياجاتك في وضع العلامات. يأتي الأخير بمجموعة متنوعة من الألوان والمطبوعات، بما في ذلك اللون الأرجواني اللامع، أو طباعة الفهد، أو نمط النجمة الثلاثية الأبعاد، مقابل 1.50 دولارًا للفة.
مرشحات القهوة
تقوم مرشحات القهوة بأكثر مما يوحي به اسمها. يمكن أيضًا إعادة استخدامها واستخدامها كوسادة إضافية عند تكديس وتعبئة أدوات الشرب أو الأطباق الهشة. بدلاً من وضع الأكواب والأوعية الخاصة بك مباشرة فوق بعضها البعض، ضع مرشح القهوة سلة القهوة الطازجة أو اثنين بين كل قطعة لمنعهم من الاحتكاك ببعضهم البعض أثناء النقل. يمكن أن تساعد الطبقة الإضافية الأكثر نعومة في منع التشققات والكسر. بمجرد وصولك إلى وجهتها النهائية، يمكنك استخدام مرشحات القهوة المستخدمة لإزالة الغبار عن أجهزتك الإلكترونية أو إزالة الغبار عن أي جزيئات قد تكون قد تجمعت على الأطباق المعبأة أثناء حركتك.
أطباق ورقية
كما هو الحال مع مرشحات القهوة، يمكن أيضًا استخدام الأطباق الورقية كوسادة إضافية عند تعبئة العناصر الهشة. استخدم مجموعة من الأطباق الورقية البيضاء غير المطلية من The Home Store عند تعبئة الأطباق والأوعية وألواح التقطيع الرقيقة. ما عليك سوى وضع طبق ورقي بين كل قطعة من أواني الطعام قبل تغليفها بغلاف فقاعي ووضعها في صندوق متحرك. يضيف الطبق الورقي طبقة إضافية من الحماية بين الأطباق، مما يمنعها من الاهتزاز ضد بعضها البعض والكسر.
أكياس تخزين الفراغ
لجعل العناصر الأكبر حجمًا أكثر إحكاما، تعتبر أكياس التخزين المفرغة من الهواء عنصرًا ضروريًا. يمكن لحقيبة تخزين المكنسة الكهربائية الكبيرة من إيسنشيالز تقليص حجم العناصر كبيرة الحجم حتى ثلاث مرات أصغر من حجمها الأصلي، مما يجعلها أسهل في تعبئتها في صناديق التخزين. ضع الفراش والمناشف والألحفة والوسائد وحتى الحيوانات المحشوة في الكيس البلاستيكي الكبير وقم بتفريغ الهواء وتكثيف العناصر في أكوام قابلة للتعبئة. يمكن لأكياس تخزين الفراغ أيضًا حماية أغراضك من الماء والحطام والروائح غير المرغوب فيها التي تتراكم أثناء التخزين أو في طريقك إلى منزلك الجديد. بعد الانتقال، أعد استخدام أكياس تخزين المكنسة الكهربائية عند السفر لتحقيق أقصى استفادة من الأمتعة المحمولة.
صناديق الشحن
مثل الشريط اللاصق أو شريط التغليف، تعتبر الصناديق ضرورية ليوم التنقل. على الرغم من أنك قد لا تجد صناديق متحركة كبيرة في Dollar Tree المحلي لديك، إلا أنه يمكنك العثور على صناديق أصغر حجمًا للعناصر الأكثر إحكاما. تعد صناديق الشحن المموجة من كرافت، التي يبلغ مقاسها 10 بوصات × 8 بوصات × 6 بوصات، رائعة لإرسال العناصر البريدية إلى عنوانك الجديد أو نقل الحلي وغيرها من المواهب الصغيرة التي ربما تكون قد جمعتها. بعد تغليف قطع ديكور منزلك الصغيرة بغلاف فقاعي، ضعها بعناية داخل صندوق الشحن المموج، ثم قم بتسمية الصندوق وفقًا لذلك لتسهيل عملية التفريغ.
أكياس المطبخ الكبيرة
بدلاً من تعبئة النفايات أو المواد القابلة لإعادة التدوير، استخدمي أكياس المطبخ لتسهيل تعبئة الملابس في خزانة ملابسك. في هذه الحيلة المؤثرة، لن تضطري حتى إلى إزالة ملابسك من الشماعات. ابدأ بتقسيم ملابسك المعلقة إلى مجموعات أصغر حجمًا وأكثر سهولة في الحركة. ثم خذ كيس قمامة المطبخ واسحبه فوق ملابسك من الأسفل إلى الأعلى، وتأكد من أن الشماعة مرئية من خلال فتحة الرباط. مع إغلاق ملابسك، قم بتضييق الرباط ليس فقط لحماية ملابسك من الأوساخ، ولكن أيضًا لتسهيل نقلها من خزانة ملابسك القديمة إلى خزانة جديدة.
شريط التعبئة البريدية أو الربط
تأكد من إغلاق الصناديق المتحركة الخاصة بك بإحكام باستخدام شريط الربط Jot Reinforced Strapping أو شريط ختم الكرتون 3M. الشريط المقوى قوي بما يكفي لإبقاء صناديق النقل الخاصة بك مغلقة وممتلكاتك آمنة ومأمونة أثناء القيام بالرحلة إلى مسكنك الجديد. حتى قبل تعبئة أغراضك في الصناديق، يمكنك استخدام الشريط اللاصق لتعزيز غلاف الفقاعات أو الأنسجة أو الأغلفة الواقية الأخرى حول متعلقاتك. بمجرد تعبئتها بإحكام، ضعها في الصناديق المتحركة الخاصة بك واربط الصندوق المغلق بشريط لاصق من جميع الجوانب والفتحات، مع إبقائها مغلقة حتى تصبح جاهزًا لتفريغها. تأتي كل لفة بقيمة 1.25 دولارًا مع شريط بطول 15 إلى 33 قدمًا.
صناديق تخزين بلاستيكية
لدى Dollar Tree مجموعة متنوعة من صناديق التخزين البلاستيكية بأحجام مختلفة يمكن أن تساعد في جعل التعبئة والنقل أسهل مع الالتزام بالميزانية. مع أغلى صندوق لديهم بسعر 6 دولارات، يمكنك تخزين حاويات تخزين بلاستيكية بجميع الأحجام التي تحتاجها للحفاظ على أغراضك محمية من الأوساخ والرطوبة والتلف عند الانتقال إلى مكان جديد. تأتي معظم صناديق التخزين البلاستيكية التي تباع في المتاجر ذات الأسعار المعقولة مزودة بأغطية، مما يجعل من السهل تكديسها بأمان فوق بعضها البعض في الشاحنات أو السيارات المتحركة. اختر حقيبة التخزين ذات الحافة مقاس 17 بوصة وأعد استخدامها بعد انتقالك لتخزين ديكور العطلات.
غلاف بلاستيكي
عنصر آخر مهم ومفيد وله المزيد من التطبيقات بخلاف واجباته المعتادة هو الغلاف البلاستيكي. يُستخدم الغلاف البلاستيكي عادةً لتخزين الطعام وإغلاقه، ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا عند الانتقال من منزل إلى آخر. احصل على بضع لفات من غلاف Sure Fresh البلاستيكي من شجرة الدولار المحلية لديك ولف البلاستيك حول الأثاث الذي يحتوي على أدراج أو أبواب. يمكن أن يساعد القيام بذلك في منع فتح الأشياء أثناء القيادة إلى منزلهم الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الغلاف البلاستيكي للحفاظ على السجاد والحصائر الملفوفة من الانهيار، وحماية قطع الديكور الدقيقة، وحتى الحفاظ على الأدوات مجمعة معًا.
سلال تخزين
على غرار الصناديق البلاستيكية وصناديق الورق المقوى، يمكن أن تكون سلال التخزين عملية وتزيينية قبل وأثناء وبعد النقل. يمكن استخدام السلال البلاستيكية المنسوجة ذات المقابض للحفاظ على العناصر الصغيرة منظمة وفرزها حسب الغرفة، مما يجعل من السهل تفريغها ووضعها بعيدًا بمجرد إحضارها إلى منزل أو شقة جديدة. تأتي سلال الغسيل البلاستيكية الكبيرة بمجموعة متنوعة من الألوان، مما يجعل تنظيم وفرز العناصر الأكبر حسب الغرفة أسهل كثيرًا. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون عدم استخدام البلاستيك، اختاروا بعض السلال المصنوعة من الحبال القطنية المنسوجة والتي يمكن استخدامها أيضًا كتخزين زخرفي بعد أن تستقروا فيها.
علامات دائمة
بدون وضع العلامات المناسبة، سيكون نقل المنزل فوضويًا تمامًا. تجنب معاناة الفتح والتنقيب في صناديق العناصر المتنوعة والمعبأة غير المُعلَّمة عن طريق التأكد من أن كل ما يتم تغليفه وتعبئته ونقله يحمل علامة مناسبة باستخدام علامات دائمة. تأتي علامات Jot الدائمة في مجموعة متنوعة من ثلاثة علامات بالحبر الأسود والأزرق والأحمر. يمكن استخدام العلامات السميكة لتسمية جميع جوانب الصناديق المعبأة للتأكد من أنك وأي شخص يساعدك على التحرك يعرف بالضبط ما هو موجود داخل كل صندوق. تبيع Dollar Tree أيضًا علامات Sharpie Fine-Point Black الدائمة لتلبية احتياجات وضع العلامات الأصغر.