تجد شجرة الدولار التي تعتبر رائعة لنقل المنزل بميزانية محدودة

قد يكون شراء منزل جديد أو استئجار شقة جديدة أمرًا مثيرًا لكثير من الناس. إنه فصل جديد، ومكان جديد، وبيئة جديدة يجب استكشافها. لكن نظرة واحدة على جميع ممتلكاتك المتراكمة يمكن أن تحول الإثارة بسرعة إلى قلق وتوتر. يمكن أن تساعدك هذه الحيل في تقليص حجم وفرز أي عناصر زائدة ربما تكون قد جمعتها طوال فترة وجودك في مساحة معيشتك الأولى. عندما يتعلق الأمر بعناصر التعبئة، فمن المهم جمع مواد التعبئة المناسبة. بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون إلى منزل آخر بميزانية محدودة، يمكن أن توفر رحلة إلى Dollar Tree المحلية جميع المستلزمات الأساسية ثم بعضها لجعل خطوتك التالية أسهل قليلاً.

تعد القدرة على تحمل التكاليف أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بالعثور على الإمدادات التي من المحتمل أن يتم التخلص منها بعد استخدام واحد. يجب أن تكون مواد التغليف ميسورة التكلفة، ولكنها قوية بما يكفي لحماية ممتلكاتك في حالة كسر الصناديق أو تعرضها للتلف أثناء عملية النقل. نظرًا لأن Dollar Tree يعد نقطة ساخنة لعدد كبير من العناصر ذات الاستخدامات المتنوعة، فليس من المستغرب أن يخزن المتجر الذي تبلغ قيمته 1.25 دولارًا فما فوق أيضًا العديد من العناصر التي يمكن أن تساعد في تخفيف بعض الضغط المتحرك. فيما يلي بعض العناصر الأساسية التي يجب عليك الحصول عليها – ونصائح حول كيفية استخدامها – قبل خطوتك التالية.