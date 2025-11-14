تجربة ماوريسيو بوتشيتينو تؤتي ثمارها بالفعل في USMNT

فيلادلفيا – ربما تكون أوضح علامة على خلفية ماوريسيو بوتشيتينو على مستوى الأندية هي تفاعله مع أعضاء المنتخب الوطني الأمريكي للرجال عندما يكونون خارج النوافذ الدولية.

وهذا يعني أنه لا يوجد الكثير من التفاعل على الإطلاق.

قال أليكس فريمان، مدافع USMNT، لصحيفة The Post هذا الأسبوع: “أشعر وكأنني في الموسم، فهو يسمح لك نوعًا ما بالتعامل مع ناديك ويسمح لك بالتركيز على مدربك والأشياء هناك”. “ولكن إذا كنت في حاجة إليه في أي وقت، فهو دائمًا يرسل لك رسالة نصية أو مكالمة هاتفية. إنه يرد عليك دائمًا. أعتقد أنه يتيح لك أن تكون في ناديك. لقد كان مدربًا للنادي، لذلك ربما يعرف كيف هو الحال مع الأندية.”

هذا لا يعني أن بوكيتينو لا يبني العلاقات اللازمة مع لاعبيه أو يقوم بالعمل بين النوافذ الدولية وسط الفترة التي تسبق كأس العالم الصيف المقبل والتي ستكون الحدث الأكثر أهمية لكرة القدم الأمريكية ربما على الإطلاق.

زار بوكيتينو وطاقمه أكثر من 50 ناديًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وشاهدوا كل مباراة يمكنهم مشاهدتها.

عندما ظهر فريمان في المعسكر للمشاركة في الكأس الذهبية خلال الصيف، أخذه بوكيتينو جانبًا لإجراء محادثة لمدة 20 دقيقة تضمنت تعليقات مكثفة حول أسلوب لعبه.

قال فريمان: “من الجيد أن تذهب إلى المعسكر وتجد شخصًا يقدم لك تعليقات ويخبرك برأيه حول طريقة لعبك”. “فقط يمنحك الثقة كلاعب لترغب في تقديم الأفضل له. مجرد وجوده كمدرب، يمكنك أن تقول إنه شغوف جدًا بالرياضة ويريد الأفضل منا جميعًا.”

اعترف بوكيتينو بأنه لم يكن يعرف كريستيان رولدان قبل استدعاء لاعب خط الوسط في وقت متأخر قبل شهرين.

ولكن عندما وصل رولدان إلى معسكره الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، أقام بوكيتينو علاقة على الفور.

وقال رولدان لصحيفة The Washington Post: “لقد منحني الثقة وأخبرني أنني أنتمي إلى هنا”. “أخبروني أنه يمكنني القيام بذلك، وأنني غادرت (من المنتخب الوطني) لمدة عامين (لكن) لا يزال لدي القدرة على التأثير على اللعبة بالطريقة التي يرونها بها. أن أكون على طبيعتي مع شخصيتي. أعتقد أن هذه الأشياء مرتبطة بالنجاح. وشعرت أنه قام بعمل رائع بإحضاري وجعل الأمور تبدو سلسة”.

كان ذلك أمرًا حاسمًا لعودة رولدان الناجحة إلى المنتخب الوطني.

قال رولدان: “لقد كان واضحًا جدًا فيما يريده مني”. “لذا فإن مجرد استعادة نفس الطاقة هو أمر مهم حقًا. … استمر في تكوين تلك العلاقة. بالتأكيد الثقة هي الكلمة الأولى التي سأضعها في هذه العلاقة.”