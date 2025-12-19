تجنب الأثاث الرخامي من متجر التوفير إذا لاحظت هذا الخلل

الرخام هو حجر رائج في تصميم المنازل، مرة أخرى، ولا عجب. يتميز الأثاث الرخامي بعامل لا يمكن إنكاره، فهو يجسد الأناقة الفاخرة التي يبحث عنها العديد من أصحاب المنازل في القطع الكلاسيكية. إن خلود المادة، وبصراحة تامة، سعرها الباهظ في كثير من الأحيان، يجعلها ناعمة للغاية بعد العثور عليها في متاجر التوفير ومحلات السلع المستعملة؛ إن اكتشاف طاولة جانبية رخامية أو طاولة قهوة أو طاولة طعام عند التوفير يمكن أن يبدو وكأنه نتيجة مطلقة. إن الحصول على الرخام بأسعار منافسة يشبه الحصول على الذهب – وذلك حتى يكشف الفحص الدقيق عن مشكلة لا يمكن إصلاحها. في حين أن العديد من عيوب متاجر التوفير يمكن إصلاحها أو إخفاءها بذكاء في أنواع مختلفة من الأثاث، إلا أنه ليس من السهل التعامل مع الرخام الملون. الحلقات الداكنة والبقع الغائمة وتغير اللون كلها أسباب لتثبيت تلك القطعة الرخامية، بغض النظر عن مدى تكلفتها.
تحب المصممة الداخلية، Debb Daley من Debb Daley Designs، الجوانب الرخامية وطاولات القهوة، لكنها تقدم تحذيرًا صارمًا (لكل مارثا ستيوارت) عندما يتعلق الأمر بهذه القطع المستعملة: “… إذا كانت ملطخة، فلن تزيل تلك البقعة أبدًا”. على عكس الخشب الذي يمكن صقله أو المعدن الذي يمكن إعادة صقله أو صقله، فإن الرخام عبارة عن حجر طبيعي مسامي يمتص الصبغة والزيوت من البقع. بمجرد اختراق البقعة للحجر، يمكن أن تصبح جزءًا دائمًا من المادة نفسها، بدلاً من أن تكون عيبًا قابلاً للإزالة. لن يؤدي أي قدر من عمليات الفرك أو التلميع أو التنظيف التي تصنعها بنفسك إلى مسحها بالكامل، مما يثير حزن أي من رواد التدوير.
لماذا يعتبر الرخام الملون مشكلة دائمة؟
المشكلة تكمن في كيمياء الرخام ومكياجه. يتفاعل الرخام بسهولة مع المواد الحمضية مثل النبيذ والصودا والقهوة والحمضيات والخل، والتي من المحتمل أن تكون السبب في قطع الأثاث مثل الطاولات. لا تؤدي هذه السوائل إلى تلطيخ سطح الرخام فحسب، بل إنها تؤدي إلى حفر الحجر كيميائيًا، مما يؤدي إلى تآكل سطحه النهائي وإضعاف الحجر ولونه. من الآمن أن نفترض أن العديد من البقع الموجودة على الطاولات الرخامية في متجر السلع المستعملة قد يكون عمرها عدة سنوات، مما يعني أنها قد تم تثبيتها بعمق بمرور الوقت أيضًا. في حين أن الترميم الاحترافي للأحجار قد يساعد في تخفيف البقعة أو ربما إزالتها، إلا أنها قد تكون عملية مكلفة، حيث تكلف بعض المشاريع الصغيرة مئات الدولارات بينما تصل تكلفة المشاريع الأكبر إلى الآلاف.
عندما تجد طاولة رخامية في المتجر، تأكد من فحصها جيدًا لأنها قد تبدو قديمة بشكل ساحر تحت إضاءة المتجر، ولكن بمجرد وجودها في منزلك، يمكن أن تصبح تلك البقع أكثر وضوحًا في الضوء الطبيعي. بالنسبة لأصحاب المنازل الذين يهتمون بالتفاصيل، يمكن أن يكون هذا تذكيرًا بصريًا مزعجًا بأنك لم تر البقعة في المقام الأول. قد يكون من الأفضل تحويل تركيزك من قطع الرخام المستعملة إلى الأثاث المصنوع من أحجار أخرى أقل عرضة للبقع الدائمة، مثل الكوارتزيت أو الجرانيت أو الحجر الأملس لضمان عدم وجود مشكلة في البقع.
لكنك تحب هذه القطعة الرخامية…ماذا الآن؟
ومع ذلك، لن نفقد كل الأمل، خاصة إذا كنت تحب القطعة التي عثرت عليها عند التوفير. على سبيل المثال، يمكن لبعض المكونات الطبيعية تنظيف البقع من الرخام إذا وجدت البقعة طازجة بدرجة كافية. إذا كانت تبدو وكأنها قطعة جديدة نسبيًا مع وجود علامة على سطحها، فقد تتمكن من المجازفة. ومع ذلك، من السهل أيضًا ارتكاب بعض أخطاء التنظيف الشائعة مع الأسطح الرخامية، لذلك إذا لم تكن منظفًا دقيقًا، فقد لا يستحق الأمر المخاطرة.
هناك طريقة أسهل للتغلب على البقع الموجودة على رخام المتاجر المستعملة. يشير دالي في مقابلة مع مارثا ستيوارت إلى أنه إذا كانت البقعة الرخامية محصورة في مكان واحد فقط على سطح الطاولة، فيمكنك قلب السطح الرخامي كعمل حوله. تم الانتهاء من بعض الطاولات الرخامية العتيقة على كلا الجانبين، مما يعني أن الجانب السفلي قد يكون أصليًا أو على الأقل أقل ضررًا بشكل واضح. هذا الخيار يمكن أن يجعل نتيجة متجر التوفير الملون جديرة بالاهتمام بعد كل شيء، ولكن فقط إذا كان بناء الطاولة يسمح بذلك وكان الجانب السفلي قابلاً للإصلاح وخاليًا من البقع.
ومع ذلك، ليس كل الأثاث الرخامي، أو الأثاث بشكل عام، مصمم ليتم قلبه. تحتوي بعض أسطح الطاولات على ظهر غير مكتمل أو يتم تثبيت الأسطح في قاعدة الطاولة، مما يجعل عكس الجزء العلوي غير عملي. قبل الشراء، من الجيد فحص القطعة بأكملها، وليس السطح فقط. في نهاية المطاف، التوفير يتعلق بالتسوق الذكي، وعلى الرغم من أن الطاولات الرخامية يمكن أن تكون نتيجة مذهلة، إلا أن البقع قد تجعل عملية الحفظ صعبة.