تجنب الأثاث الرخامي من متجر التوفير إذا لاحظت هذا الخلل

الرخام هو حجر رائج في تصميم المنازل، مرة أخرى، ولا عجب. يتميز الأثاث الرخامي بعامل لا يمكن إنكاره، فهو يجسد الأناقة الفاخرة التي يبحث عنها العديد من أصحاب المنازل في القطع الكلاسيكية. إن خلود المادة، وبصراحة تامة، سعرها الباهظ في كثير من الأحيان، يجعلها ناعمة للغاية بعد العثور عليها في متاجر التوفير ومحلات السلع المستعملة؛ إن اكتشاف طاولة جانبية رخامية أو طاولة قهوة أو طاولة طعام عند التوفير يمكن أن يبدو وكأنه نتيجة مطلقة. إن الحصول على الرخام بأسعار منافسة يشبه الحصول على الذهب – وذلك حتى يكشف الفحص الدقيق عن مشكلة لا يمكن إصلاحها. في حين أن العديد من عيوب متاجر التوفير يمكن إصلاحها أو إخفاءها بذكاء في أنواع مختلفة من الأثاث، إلا أنه ليس من السهل التعامل مع الرخام الملون. الحلقات الداكنة والبقع الغائمة وتغير اللون كلها أسباب لتثبيت تلك القطعة الرخامية، بغض النظر عن مدى تكلفتها.

تحب المصممة الداخلية، Debb Daley من Debb Daley Designs، الجوانب الرخامية وطاولات القهوة، لكنها تقدم تحذيرًا صارمًا (لكل مارثا ستيوارت) عندما يتعلق الأمر بهذه القطع المستعملة: “… إذا كانت ملطخة، فلن تزيل تلك البقعة أبدًا”. على عكس الخشب الذي يمكن صقله أو المعدن الذي يمكن إعادة صقله أو صقله، فإن الرخام عبارة عن حجر طبيعي مسامي يمتص الصبغة والزيوت من البقع. بمجرد اختراق البقعة للحجر، يمكن أن تصبح جزءًا دائمًا من المادة نفسها، بدلاً من أن تكون عيبًا قابلاً للإزالة. لن يؤدي أي قدر من عمليات الفرك أو التلميع أو التنظيف التي تصنعها بنفسك إلى مسحها بالكامل، مما يثير حزن أي من رواد التدوير.