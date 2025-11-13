تجنب البقع العارية في حديقة المصابيح بحيل سهلة يمكنك القيام بها بنفسك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
عندما يسير كل شيء على ما يرام، تبدو الحديقة التي زرعت فيها زهور التوليب أو بصيلات الزهور الأخرى رائعة، وتوفر نسيجًا جميلاً للاستمتاع به. ومع ذلك، يمكن أن تسوء الكثير، وقد لا تنمو المصابيح الخاصة بك لأسباب عديدة، بما في ذلك الاكتظاظ، أو المصابيح السيئة، أو سوء نوعية التربة، أو الأضرار الناجمة عن الحيوانات الجائعة. قد يؤدي ذلك إلى ظهور أماكن فارغة في حديقتك. قد يكون من الصعب تذكر مكان تلك المناطق الفارغة خاصةً إذا كنت تحاول زراعة بصيلات جديدة بعد فترة طويلة من إزهار حديقتك. إليك حيلة ذكية صغيرة في مجال البستنة: في المرة القادمة التي تزدهر فيها حديقتك، ما عليك سوى وضع قلم تحديد النبات على الأرض في أي مكان مكشوف. بهذه الطريقة، عندما يبدأ موسم الزراعة مرة أخرى، ستعرف على الفور أين يجب ملء هذه الفجوات بالمصابيح الجديدة. ذكي، أليس كذلك؟
تأتي أقلام تحديد الحدائق بجميع أنواعها وأحجامها، لذلك لا بد أن تجد ما يناسب تفضيلاتك أو احتياجاتك. بالإضافة إلى ذلك، إنها طريقة رائعة لتحويل حديقتك من باهتة إلى رائعة بميزانية محدودة لأنك لن تقوم بإضافة المصابيح عن طريق الخطأ في الأماكن التي لا تحتاج إليها. بمجرد تحديد أماكن هذه الفجوات، ابدأ في التخطيط لكيفية جعل حديقتك خصبة بشكل مذهل ومليئة بموسم النمو التالي من خلال نصائح زراعة البصلات التي يجب معرفتها من البستاني الخبير لدينا.
كيفية استخدام علامات البستنة لحديقة أكمل
مفتاح هذا الاختراق هو اختيار علامات تدوم لأسابيع، إن لم يكن لأشهر. غالبًا ما تُزرع بصيلات الزهور في الخريف لتزهر في الربيع، لذا يجب أن تكون أقلام التحديد قوية بما يكفي لتدوم حتى ذلك الحين. علامات النباتات البلاستيكية، مثل علامات حديقة Darfukei الخارجية، مقاومة للماء ومقاومة لأشعة الشمس. وبدلاً من ذلك، اصنعها بنفسك باستخدام حيلة علامة TikTok الخاصة بالحديقة والتي تجعل تتبع نباتاتك أمرًا في غاية السهولة. قم برش القليل من أعواد الطلاء باللون الأسود، مما يجعل طبقة الطلاء متساوية لإنشاء سطح أملس للكتابة.
استخدم قلمًا يحتوي على حبر يتحمل الاستخدام الخارجي لتضمين تفاصيل مهمة على جانبي قلم التحديد — مثل لون أو نوع المصباح الذي ستزرعه ومتى. تأكد من استخدام قلم مصمم ليكون مقاومًا للماء والأشعة فوق البنفسجية، مثل أقلام 133 Supply Garden Marker، قo ملاحظاتك لا تتلاشى. باستخدام علامات الحديقة المفيدة هذه لتتبع المكان الذي تحتاج فيه إلى مصابيح إضافية بالضبط لملء البقع العارية غير الجذابة، سيكون من الأسهل تحقيق حديقة كاملة نابضة بالحياة، مما يجعل تلك المساحات الفارغة شيئًا من الماضي.