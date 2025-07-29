تجنب تقنية تنظيف الأرضية الصلبة الشهيرة إذا كنت تفضل أن تستمر

ستكون الأرضيات الصلبة دائمًا الخيار الصحيح للمنزل. أنها توفر العديد من الفوائد ، والتي تشمل ولكن لا تقتصر على – المتانة ، جاذبية جمالية ، وسهلة الحفاظ عليها والحفاظ عليها نظيفة. ومع ذلك ، هناك خطأ كبير لتجنب ارتكابه عند رعاية الأرضيات الصلبة ، وهذا يستخدم ممسحة البخار.
Mops Steam هي أداة تنظيف شائعة تستخدم البخار لأرضيات نظيفة عميقة. وهي معروفة عمومًا لكونها تقنية تنظيف أكثر فعالية من التنظيف بالماء العادي والصابون ، لأن إدخال الحرارة يساعد على رفع العلامات والبقع العنيدة. ولكن إذا كان منزلك يحتوي على أرضيات صلبة ، فستحتاج إلى النظر في نهج بديل. يمكن أن يؤدي استخدام MOP للبخار إلى التغلب على السلامة الهيكلية لأرضيتك الصلبة ، مما يتركك الخيار الوحيد لرفعه واستبداله. تكلفة استبدال أرضية الخشب الصلب ليست رخيصة ، لذلك سترغب في التأكد من استمرارها من خلال الاعتناء بها قدر الإمكان.
لماذا يتلف البخار ممسحة الأرضيات الصلبة؟
إن مزيج الحرارة والماء الذي يستخدمه ممسحة البخار لتنظيف الأرضيات هو ما يمكن أن يضر الخشب الصلب. تتسرب الرطوبة من البخار إلى الخشب وتسبب في تضخمها وتشوهها ، في حين أن الحرارة تزيل الانتهاء من الأرضية – مما يجعلها أكثر عرضة للتلف. ولكن ، هل هذا هو نفسه لجميع أنواع الأرضيات الصلبة؟ للأسف ، نعم. نظرًا لكون الخشب الصلب مادة طبيعية ، فإن جميع الأنواع عرضة للتلف المياه ولا ينبغي تنظيفها باستخدام ممسحة البخار ، وخاصة الأرضيات التي يتم تعويضها – وهذا ينطبق حتى على الأرضيات الخشبية المهندسة.
قد تفكر ، إذا لم تتمكن من استخدام Mop Steam ، فما هي الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لتنظيف أرضية من الخشب الصلب؟ الأمر كله عن الصيانة العادية. حاول أن تجتاح وتفريغ أرضيات الخشب الصلب مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لإزالة الحطام التي يمكن أن تخدش الأرضيات. ومع ذلك ، إذا كنت تصر على استخدام نوع من الرطوبة ، فاستخدم ممسحة الرش بدلاً من ذلك. هذا يعني أنه يمكنك التحكم في مقدار الحل الذي تقوم بتشتيته على أرضية الخشب الصلب. يمكن بعد ذلك تجفيفه على الفور باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة وسيمنع فرصة أي تلف في الماء.