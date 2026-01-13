تجنب تمليح طريق جارك دون إذنه. وهنا لماذا

عندما يتعلق الأمر بالحد من الجاذبية، تعد الممرات واحدة من أكثر الميزات التي يتم التغاضي عنها في المنزل. لا يحصلون دائمًا على نفس مستوى التقدير الذي تحظى به المداخل الأمامية والمناظر الطبيعية، لكنهم جزء مهم من خلق انطباع أول جيد. كما أنها تلعب أدوارًا رئيسية في وظائف منزلك وسلامته، ولكن عندما يصل الشتاء، يمكن أن تخلق مواقف خطيرة تؤدي إلى الانزلاق والسقوط. هناك الكثير من الطرق للتخلص من الجليد الموجود في ممر منزلك وجعل الرحلات الشتوية والسقوط شيئًا من الماضي. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب ملاحظته، وهو أنك إذا كنت تقوم بتمليح ممر منزلك ولديك فكرة أن ممر جارك يمكن أن يستخدم بعضًا منه، فلا تفعل ذلك دون إذنه. هناك عدة أسباب لذلك، بما في ذلك إمكانية التسبب في تلف الممتلكات أو إيذاء الحيوانات الأليفة.

وفقًا لماريو سيرالتا (عبر دليل توم)، المحامي المؤسس لشركة Abogado Mario/Mario Serralta & Associates، هناك سبب أفضل لتجنب تمليح ممر جارك بدلاً من التسبب في الضرر. ويقول: “قد يبدو من حسن الجوار أن تقوم بملح رصيف أو ممر للمنزل المجاور دون أن يُطلب منك ذلك، ولكن من الناحية القانونية يمكن أن يعتمد ذلك على السطح والظروف”. ويضيف: “الممر الخاص هو ملكية شخصية، ويمكن لأي شخص أن يتسبب في التعرض إذا وضع الملح أو المواد الكيميائية لإزالة الجليد عليه دون إذن وبالتالي إتلاف السطح أو إذا انزلق شخص ما لاحقًا.”