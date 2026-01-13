تجنب تمليح طريق جارك دون إذنه. وهنا لماذا

عندما يتعلق الأمر بالحد من الجاذبية، تعد الممرات واحدة من أكثر الميزات التي يتم التغاضي عنها في المنزل. لا يحصلون دائمًا على نفس مستوى التقدير الذي تحظى به المداخل الأمامية والمناظر الطبيعية، لكنهم جزء مهم من خلق انطباع أول جيد. كما أنها تلعب أدوارًا رئيسية في وظائف منزلك وسلامته، ولكن عندما يصل الشتاء، يمكن أن تخلق مواقف خطيرة تؤدي إلى الانزلاق والسقوط. هناك الكثير من الطرق للتخلص من الجليد الموجود في ممر منزلك وجعل الرحلات الشتوية والسقوط شيئًا من الماضي. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب ملاحظته، وهو أنك إذا كنت تقوم بتمليح ممر منزلك ولديك فكرة أن ممر جارك يمكن أن يستخدم بعضًا منه، فلا تفعل ذلك دون إذنه. هناك عدة أسباب لذلك، بما في ذلك إمكانية التسبب في تلف الممتلكات أو إيذاء الحيوانات الأليفة.
وفقًا لماريو سيرالتا (عبر دليل توم)، المحامي المؤسس لشركة Abogado Mario/Mario Serralta & Associates، هناك سبب أفضل لتجنب تمليح ممر جارك بدلاً من التسبب في الضرر. ويقول: “قد يبدو من حسن الجوار أن تقوم بملح رصيف أو ممر للمنزل المجاور دون أن يُطلب منك ذلك، ولكن من الناحية القانونية يمكن أن يعتمد ذلك على السطح والظروف”. ويضيف: “الممر الخاص هو ملكية شخصية، ويمكن لأي شخص أن يتسبب في التعرض إذا وضع الملح أو المواد الكيميائية لإزالة الجليد عليه دون إذن وبالتالي إتلاف السطح أو إذا انزلق شخص ما لاحقًا.”
اكتشف المزيد من المعلومات حول سبب تجنب تمليح الممر الجليدي الخاص بجيرانك
إذا قمت باختيار الملح بدلاً من الرمال كأفضل مادة لإذابة الجليد على طريقك، فأنت لست وحدك. يستخدم العديد من الأشخاص أنواعًا مختلفة من الملح لإزالة الجليد عن الأرصفة والممرات. ومع ذلك، كل نوع له إيجابيات وسلبيات؛ على سبيل المثال، يعتبر كلوريد البوتاسيوم أكثر أمانًا للحيوانات الأليفة، في حين أن كلوريد الصوديوم، المعروف أيضًا بالملح الصخري، غير صحي للحيوانات الأليفة والنباتات ويسبب أضرارًا للخرسانة والطوب والأسطح المعدنية.
يستمتع العديد من أصحاب المنازل بحسن الجوار، ولكن إذا حدث ضرر لممتلكات جارك بعد وضع الملح المسبب للتآكل على ممر منازلهم، فقد تكون مسؤولاً عن الأضرار. إذا كنت لا تزال ترغب في مساعدة جارك، فتحدث معه واقترح عليه التخلص من الجليد وإزالة الجليد عن الممر الخاص بك باستخدام حل ميسور التكلفة مصنوع من أساسيات المطبخ مثل كحول الأيزوبروبيل وصابون الأطباق. يمكنك أيضًا أن تسألهم عن استخدام بدائل مثل الرمل أو فضلات القطط التي لن تلحق الضرر بفناءهم وتؤذي حيواناتهم الأليفة.