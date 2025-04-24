تجنب خطأ في الحدائق الشائعة لضمان ازدهار زينياس طوال الموسم

في ظل الظروف المناسبة ، يمكن للزينياس أن يوفر اللون الزاهي والبهجة دون توقف لعدة أشهر في الفناء وقطع باقات الزهور. على الرغم من أن هؤلاء المنتجين الغزيرون سهل النمو إلى حد ما ، إلا أنهم يمكن أن يكونوا صعبًا بشأن الري. يزدهر الزينياس بشكل أفضل إذا سمحت لهم بالتجفيف قليلاً بين الجزر. الماء لهم عندما يكون الجزء العلوي إلى بوصتين من التربة جافة والماء من قاعدة النبات.

يمكن أن يؤدي إعطاء الكثير من الماء أو الري من النفقات العامة إلى مشاكل شائعة في زينيا مثل تعفن الجذر أو العفن الفطري أو آفة البديل. بالإضافة إلى سقي دقيق ، يمكنك حماية زينياس الخاص بك عن طريق تباعدهم بعيدًا بما يكفي – من 8 إلى 24 بوصة – بحيث يكون لديهم الكثير من الدورة الدموية. يمكنك زراعة الأصناف التي تنمو على جذع واحد أقرب معًا ، لكن أصناف البوشير تحتاج إلى مساحة أكبر. تأكد من استنزاف التربة بشكل جيد. إذا كانت التربة ثقيلة أو مضغوطة ، فأضف الرمال أو السماد لتحسين الصرف. خلاف ذلك ، قد تترك جذور زينييا جالسة في الماء لفترة طويلة. من السهل جدًا أن تنمو ورعاية Zinnias طالما أنك تتبع بعض الإرشادات البسيطة.